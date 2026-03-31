Martes Santo pleno y sin incidentes: desde el recuerdo a Sandra Peña o las víctimas del accidente de Adamuz hasta los políticos en precampaña

Profunda normalidad -por fin- y un carrusel de homenajes a aquellos que ya no están. Así ha transcurrido el Martes Santo en la ciudad de Sevilla, donde el incremento de la temperatura y la ausencia de incidentes, tras dos días accidentados, ha sido la tónica dominante en una jornada que arrancaba espléndida entre vítores por el Cerro del Águila y cerraba el negro de los nazarenos de Santa Cruz. También, la precampaña de las andaluzas se nota en el ambiente y los políticos se dejan ver en una cofradía y otra sin parar, completamente volcados con la Semana Santa. Las llamadas delante de los pasos por "la paz en el mundo" se sucedieron en numerosos puntos de la ciudad: el conflicto en Oriente Próximo está muy presente esta Semana Santa.

"Cúramelo por favor", clamaba entre un llanto contenido una señora postrada en las vallas de la salida de la Hermandad del Cerro. La Virgen de los Dolores salió a las calles con el folclore que le caracteriza en un barrio que aplaudía incesante cada levantá, cada saeta y cada paso en firme del paso de palio comandado por la familia Reguera. Pero mucho antes de eso, la primera chicotá del paso del Nazareno del Cerro en el interior del templo tuvo una dedicatoria profundamente especial: las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. "Hay que poner todos los medios posibles para que no vuelva a ocurrir", apuntaba el capataz en la que es, sin duda, la nota más política del día.

Los políticos se ponen las pilas: la precampaña de las andaluzas llega a las cofradías

El presidente de la Junta de Andalucía estaba en la Hermandad del Cerro: Juanma Moreno portaba una vara en la presidencia del palio. Le acompañaba el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. Ambos permanecieron flanqueando al hermano mayor del Cerro durante toda la calle Afán de Rivera. Estamos a un mes del arranque de la campaña electoral de las elecciones andaluzas y se nota porque toda la clase política estaba este Martes Santo en el Cerro.

Además, la candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, acudía -junto al líder municipal socialista, Antonio Muñoz- al paso de la dolorosa de esta cofradía por la Avenida de la Constitución en su trayecto de ida a la Carrera Oficial. "Feliz de acompañar al Cerro, en especial, este año en el que celebran el centenario de la devoción a su Virgen. Mi cariño a todo un barrio que se hace cofradía cada Martes Santo", anotaba Montero en sus redes sociales. Una profunda muestra de acercamiento de los políticos andaluces al colectivo de las cofradías: hay que echar todas las redes por lo que pueda pasar en las próximas semanas.

"Sandra Peña Villar con su Hermandad del Cerro"

Más allá de la mencionada dedicatoria a los fallecidos de Adamuz, la Virgen de los Dolores ha estado muy cerca de Sandra Peña. Fue Paquili, como vestidor de la Virgen, quien ha colgado de la mano de la Dolorosa una medalla de la menor que se quitó la vida el pasado otoño, tras presuntamente sufrir bullying en el Colegio de las Irlandesas de Loreto. Como plegaria que esto no vuelva a repetirse y en recuerdo de la pequeña sevillana, devota de la Virgen de los Dolores y hermana de la corporación. Este Martes Santo, ella irá a la Catedral de la mano de su Virgen.

Además, una de las maniguetas del paso del Nazareno del Cerro lucía un crespón anudado donde se leía: "Sandra Peña Villar con su Hermandad del Cerro". Los padres de la menor han estado en la salida del Cerro y, además, acompañaron a la Banda de Cornetas y Tambores de La Sangre a su llegada al templo de San Benito. Un día donde el acoso escolar que sufren muchos menores ha estado al lado de las cofradías de la mano del caso de Sandra Peña.

Por fin se impuso la normalidad

La normalidad este Martes Santo ha sido la tónica dominante. Es el primer día sin incidentes desde que comenzaron las estaciones de penitencia hacia la Catedral de Sevilla. El Domingo de Ramos se saldó con el incendio en la calle Cuna o la ambulancia que atravesó la Avenida de la Constitución, mientras el Lunes Santo el incendio de una azotea en la calle Pajaritos obligó a cambiar los recorridos de San Pablo y La Redención. En cambio, las altas temperaturas -casi veraniegas- han sido unas de las protagonistas de la jornada: la capital ha rozado los 30 grados a la sombra y las botellas de agua y abanicos se han dejado ver más de lo habitual.

Fue también un Martes Santo de estrenos en la corporación de Los Javieres, que partió puntualmente a las ocho menos diez de la tarde desde su nueva sede del Sagrado Corazón de Jesús, Los Jesuitas, en la calle Jesús del Gran Poder. Un antes y un después para esta cofradía que se mudó al citado templo en el mes de enero. Los Jesuitas fue su sede fundacional y no salían desde este lugar desde el año 1976. Los más mayores de la corporación volvieron a revivir una estampa que se había perdido hasta el día de hoy.

Por su parte, la Hermandad de Los Estudiantes rompió con la "maldición" que llevaba arrastrando varios años: desde 2020 solo había salido en el año 2023. La pandemia del COVID-19 y la lluvia impidió la salida el resto de años. Capirotes altos y cientos de cruces, como manda la tradición, salieron de la sede de la Universidad de Sevilla al filo de las siete de la tarde en una imagen que se antoja ya histórica.

Emotivas palabras para los hermanos de la Candelaria en la salida de su cofradía desde el interior del templo de San Nicolás. El periodista Carlos Herrera, gran amante de la Semana Santa de Sevilla, ha rendido homenaje a Rafa González Serna en la salida de la Hermandad de la Candelaria. El periodista de COPE ha leído unos versos del pregón del Cofrade que Serna hizo en 2013 en esta hermandad y que este año han quedado plasmados para siempre en cerámica en la fachada de la Iglesia de San Nicolás, a los pies del azulejo del Señor de la Salud. También ha leído el periodista algunos versos de su propio pregón en homenaje a la Candelaria, el año en que se cumple el 25 aniversario de uno de los pregones referentes de la Semana Santa de Sevilla, tal y como adelantó a El Correo de Andalucía a través de la periodista de Canal Sur Radio Charo Padilla, otra de las pregoneras más queridas de Sevilla y narradora en El Llamador.

El Cerro del Águila pasó por la Parroquia de San Bernardo en el camino de regreso a su barrio: una estampa que no se daba desde hace 34 años. La corporación anunció que con carácter extraordinario, conmemorando el centenario de la devoción a la Virgen de los Dolores y su origen en la capilla filial de tan querida feligresía, la cofradía transitaría ante su Parroquia en la noche del Martes Santo. Es la segunda vez en la historia que se produce esta visita de la cofradía a su Parroquia originaria, tras la realizada el Martes Santo de 1992. Un punto en el que se congregaron numerosos cofrades y devotos para no perderse esta estampa histórica del Martes Santo.

Cada vez más cofradías en fila de tres

La salida de los tramos de muchas hermandades fueron en fila de tres desde muy temprano: el Cerro o San Benito salieron así directamente desde su templo, mientras otras como San Esteban hacían lo propio por Las Setas. Las hermandades no querían anotarse un nuevo retraso en la Carrera Oficial teniendo en cuenta la experiencia de las dos últimas jornadas. El Domingo de Ramos terminó con más de una hora y el Lunes Santo con hasta 30 minutos. Las entradas de las últimas hermandades de la jornada se extendieron muchísimo, de hecho, el palio de la Virgen de las Aguas del Museo entró al filo de las cuatro y media de la madrugada.

La nueva configuración de la jornada era otra de las novedades del día. San Esteban adelantó notablemente su puesto, pasando de quintos a segundos en la Carrera Oficial, mientras La Bofetá retrasó su salida y recuperó su entrada tardía: el palio de la Virgen del Dulce Nombre ha tenido la costumbre de cerrar el Martes Santo realizando su entrada en San Lorenzo alrededor de las tres de la madrugada. Las hermandades deberán decidir más adelante si repiten esta configuración en próximos años o, en cambio, siguen probando otras opciones de uno de los días más complejos en fijar en toda la Semana Santa de Sevilla.