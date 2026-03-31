El momento más especial de La Candelaria, de pregonero a pregonero: homenaje de Carlos Herrera a Rafa Serna

El periodista Carlos Herrera, gran amante de la Semana Santa de Sevilla, ha rendido homenaje a Rafa González Serna en la salida de la Hermandad de la Candelaria. El periodista de COPE ha leído unos versos del pregón del Cofrade que Serna hizo en 2013 en esta hermandad y que este año han quedado plasmados para siempre en cerámica en la fachada de la Iglesia de San Nicolás, a los pies del azulejo del Señor de la Salud. También ha leído el periodista algunos versos de su propio pregón en homenaje a la Candelaria, el año en que se cumple el 25 aniversario de uno de los pregones referentes de la Semana Santa de Sevilla, tal y como adelantó a El Correo de Andalucía a través de la periodista de Canal Sur Radio Charo Padilla, otra de las pregoneras más queridas de Sevilla y narradora en El Llamador.

Herrera dio el pregón de la Semana Santa de Sevilla en 2001 y mandó para siempre "a la gloria" a los sevillanos en una de las declaraciones de amor más recordadas en la ciudad, junto a la del cantante y compositor Rafa Serna, que fue pregonero en 2016 . Por eso ha sido especialmente emotivo el momento vivido este Martes Santo ante el paso del Señor de la Salud, con Herrera recitando versos de Serna, que falleció a los 53 años en 2019 y que sigue recibiendo gestos de cariño y respeto de su ciudad y sus amigos. De pregonero a pregonero, Herrera ha emocionado a todos los presentes antes de que su hermandad, a la que acompaña con su medalla al cuello, saliera a las calles de la ciudad.

El locutor de COPE es hermano de la Candelaria desde hace décadas, su vinculación se remonta a 1977, cuando llegó a Sevilla y ya tenía una conexión familiar antigua. El periodista no oculta que visita a la Virgen de la Candelaria, para pedirle y darle gracias, "hasta tres y cuatro veces a la semana" y sus hijos han seguido su tradición. Este año además es muy especial porque Herrera acaba de ser abuelo de su hijo Alberto Herrera y Blanca Llandres y no ha ocultado que están viviendo esta Semana Santa de una manera muy especial.

La marcha de su vida

Herrera siempre dice que le encantaría volver a ser pregonero en Sevilla aunque hace 25 años, en 2001 y en un momento complicado porque estaba amenazado por la banda terrorista ETA, ya hizo un pregón cumbre de la Semana Santa sevillana. Para aquel momento, su amigo Manolo Marvizón le regaló la marcha Candelaria, emblema de la hermandad y que suena acompañando a numerosas hermandades. "Es la marcha que define mi vida", ha dicho muchas veces el periodista.

Herrera tiene algún soneto guardado "bajo llave", declaró hace poco en una entrevista en ABC, que algún día sacará a la luz “para decirle cosas a la Virgen”. La terna de sus pregoneros favoritos la componen Serna, Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla, y Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio.

Serna hizo el pregón del cofrade en la Candelaria en 2013, tres años antes de dar el pregón de la Semana Santa de Sevilla y al oírlo Herrera ya pronosticó que el cantante y compositor sevillano subiría a las tablas del Teatro de la Maestranza, como así fue.

Los versos de aquel pregón se han colocado este año en la fachada de la Iglesia de la Candelaria. El día en el que se cumplieron diez años de un pregón de la Semana Santa inolvidable, los versos de su pregón del Cofrade de la Hermandad de la Candelaria quedaron para siempre plasmados a los pies del Cristo de la Salud.