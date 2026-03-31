Paso a paso para lucir mantilla el Jueves Santo en Sevilla: "Es muy importante hacerlo así"

Sevilla está inmersa en una de sus celebraciones más veneradas y ansiadas: la Semana Santa. Una cita que arrancó el Domingo de Ramos con los primeros pasos recorriendo la ciudad y que tendrá en el Jueves Santo una de sus principales tradiciones, la del desfile de las mujeres que deciden vestirse de mantilla como muestra de luto y recogimiento.

Ante la cercanía de esta tradición, cuyo uso se centra principalmente en el Jueves Santo, que es cuando más mantillas se ven en la ciudad, se cuentan por decenas las personas que buscan con preocupación todos los detalles para llevar adecuadamente esta señal de devoción.

Mantillas en los palcos de Plaza de San Francisco el Jueves Santo. 1945 / ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Gelán

Para ayudarles a solventar sus dudas, son muchas las profesionales que han utilizado las redes sociales para mostrar a la ciudadanía el paso a paso de cómo deberán colocar su mantilla para adecuarse al protocolo y que no se mueva en todo el recorrido.

Lo primero que se debe saber es que es necesario hacerse un recogido bajo, sencillo y elegante, principalmente en forma de moño. En el caso de que sea necesario colocar horquillas para evitar que se deshaga durante la jornada, las profesionales aconsejan colocarlas en los laterales de la cabeza, para evitar que puedan dificultar la colocación posterior de la peina.

Una vez que el moño ya esté finalizado y asegurado, es el momento de colocar la peina o teja, que debe situarse en la nuca, en posición vertical a la columna y situada en el centro de la cabeza. Si el pelo es corto y no se puede sujetar directamente con el moño, es aconsejable fijarlo con horquillas o, incluso, varias peinetas tanto delante como detrás para lograr que la peina se sitúe recta, sin ladearse ni mostrarse demasiado delante o detrás de la cabeza.

Posteriormente, se debe coger el velo y doblarlo por la mitad, dejando que caiga justo a la altura de la nariz. Además, hay que asegurarse que la punta de la blonda está a la misma altura por detrás y por delante. Tras esto, abrimos el velo para que cada mitad pase sobre un lateral de la peina y colocamos la parte delantera del velo, que se ha dejado caída frente a la nariz.

La mantilla, una de las piezas clave de la Semana Santa de Sevilla

En este punto, hay dos opciones: se puede cubrir con la blonda hasta la parte de la frente o recogerla hacia atrás con horquillas para dejar la parte superior del cabello al aire. Sea cual sea la técnica escogida, es necesario fijar el velo mediante horquillas o alfileres tanto en la parte superior y lateral como a la altura de los hombros para evitar que la mantilla se mueva.

Mujeres de mantilla esperan para poder visitar la basílica de La Macarena / Jorge Jiménez

Tras esto, se busca el centro de la peina por la parte trasera y se coge el mismo número de pliegues de la mantilla tanto por un lado como por otro, entre tres y cinco pliegues, y se fijará con una horquilla de moño o alfiler negro. Encima de estas horquillas, en mitad de los pliegues, se deberá colocar el broche y unirlo al moño para que la mantilla no se mueva en todo el desfile.

Pero este no es el único protocolo al que tendrán que adherirse las personas que se vistan de mantilla, sino que es necesario que cumplan una serie de requisitos, como que su vestido sea negro y sobrio, por debajo de las rodillas, con poco escote, con los hombros cubiertos y sin detalles llamativos ni adornos, ya que es un guiño al luto.

Además, las peinetas deben ser caladas y oscuras, y la mantilla debe ser larga, sobria y sin ningún adorno que resalte, fijada con un broche dorado o plateado que se puede acompañar por unos pendientes finos y largos, también en tonos dorados, platas o perlados.

Las medias, por su parte, deben ser de color negro, así como los tacones, que tendrán que ser cerrados y no muy altos. En el caso de utilizar un abrigo, deberá ser de corte clásico, sencillo, sin adornos y con enganches discretos.