La revolución de las plumas en las cofradías de Sevilla: el recorte en los cascos romanos recupera estampas históricas

Al fondo del arco de la iglesia de San Sebastián, justo tras el Señor de la Victoria, se vislumbraba el pasado año una gran nube de plumas blancas. Para este próximo Domingo de Ramos, sin embargo, la estampa será diferente: el romano viste ahora un penacho mucho más corto de color burdeos. Un cepillo reducido y sin tanto vuelo, similar al que lleva esta vez el legionario que vigila la espalda de Nuestro Padre Jesús de la Salud, de la Hermandad de San Esteban. O Rafael, el centurión de Triana que antaño lucía un complemento en el casco igual de vistoso. Toda una revolución en el plumaje de las cofradías de Sevilla.

"Nosotros no hemos hecho ese cambio por alguna moda", aclara Alejandro Cascajares, prioste de San Esteban. "Este 2026 celebramos nuestro centenario, y hemos realizado algunas modificaciones en el misterio y el palio relacionadas con las primeras salidas procesionales de la hermandad. Entre ellas, el casco, por ejemplo", explica Cascajares. "De hecho, con vistas a este guiño al año fundacional, encargamos las plumas el pasado octubre".

Un motivo parecido al que detallan en La Paz: "El cepillo, que ha pasado de blanco a rojo, es la interpretación actual del romano que llegó al Porvenir en 1941", comenta Alejandro Alfonsín, prioste de esta corporación. "Esa figura secundaria traía el plumero tallado en madera, aunque más tarde se eliminó para ponérselas naturales". De ahí que ahora hayan decidido rememorar ese aspecto original, tal como lo ideó en su día Antonio Illanes.

Misterio del Señor de la Victoria con el romano de fondo con las plumas talladas. / HERMANDAD DE LA PAZ

"El prioste primero y yo habíamos observado muchos romanos de otras provincias, así que decidimos probar algo distinto", cuenta José Antonio López desde la Hermandad de San Gonzalo, que también ha recortado el plumaje al soldado del misterio. "Encontramos un juego de plumas de hace muchos años, casi amarillas del desgaste. Y antes de tirarlas, las pusimos", apunta López. "Es algo provisional, todavía no sabemos cuáles se pondrán para el Lunes Santo. Y aunque no sabíamos qué reacción íbamos a encontrar, la verdad que el cambio ha tenido muy buena aceptación".

Con plumas desde el siglo XIX

Este recurso estético ni es nuevo ni exclusivo de la Semana Santa. "Wagner empezó a usar plumas en sus óperas en el siglo XIX, una época en la que también se utilizaban como decoración en el vestuario. De ahí pasan a las zarzuelas, y ya luego las adopta Juan Manuel Rodríguez Ojeda para el capitán de los armaos de la Macarena en 1881", ilustra Andrés Luque Teruel, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. "Dos décadas después, en 1901, Rodríguez Ojeda las amplía al resto de los armaos, y ya más tarde esto se extiende también a los pasos".

Misterio de la Hermandad de La Paz durante la Semana Santa de 2025. / Joaquin Corchero / Europa Press

"Los escultores sevillanos han preferido siempre la talla completa de misterios a aquellos con ropajes reales por cuestiones económicas. El trabajo y el presupuesto difieren si solo se hacen cabezas y manos", explica Luque Teruel. Sin embargo, aquello de las plumas naturales se fue expadiendo por muchas cofradías de la capital andaluza. "Resulto bello eso de construir un romano sui generis en versión macareno (o sevillano). Ahora bien, ha habido un giro evolutivo en los últimos 20 años para desarrollarlo y que se convierta en un elemento desproporcionado".

"A inicios del 2000 se llega con esa proporción estética. Son vistosas, grandes, respiran y dan movimiento", destaca este catedrático de la Hispalense. "Pero cuando después se alcanza esa desproporción, se generan efectos pantalla que cortan la relación entre imágenes. De esta forma -y es solo mi opinión-, el grupo escultórico queda relegado a un segundo plano", razona Luque Teruel.

El romano de la Hermandad de San Esteban luce ahora un cepillo. / HERMANDAD SAN ESTEBAN

El revuelo tras el cambio

"El cambio es algo efímero, totalmente reversible, se puede reinterpretar el año que viene de otra forma. No le doy más importancia que esa", asegura Alejandro Alfonsín. Pero en Semana Santa, claro, cualquier modificación salta a la vista de muchos cofrades. "Se ha formado un revuelo que no me esperaba, sinceramente. En este caso me ha cogido totalmente por sorpresa", reconoce entre risas el prioste de La Paz.

"Decidimos probar algo distinto, pero parece que todas las hermandades nos hemos puesto de acuerdo para llevar el plumaje más corto", suelta con gracia el de San Gonzalo, José Antonio López. Y a esa lista hay que sumar a la Hermandad de la Esperanza de Triana, que ha vuelto a colocar ese penacho reducido para su centurión desde que lo recuperara en el Santo Entierro Magno de 2023. Una casualidad que ha supuesto toda una revolución en un detalle mínimo: las plumas que lucen los romanos en Sevilla.