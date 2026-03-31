Torrijas con pistachos o con crema de queso: el local de Triana que reinventa el dulce clásico de Semana Santa

Hay recetas que llevan décadas acompañándonos en Cuaresma y Semana Santa. Se pueden hacer durante el resto del año, por supuesto, pero es en estas fechas cuando Sevilla vuelve siempre a ellas. Porque el dulce en esta época y en esta ciudad sabe a pestiños, a leche frita, a torrijas.

Y aunque clásicas, estas elaboraciones ofrecen también la posibilidad de darle un giro culinario. Como ejemplo, La Torrijería, un local abierto hace poco más de un mes en la calle Santa Cecilia esquina con San Jacinto, en pleno corazón del barrio de Triana. Un enclave en el que sirven torrijas para todos los gustos.

En concreto, ofrecen siete versiones diferentes de este dulce cofrade. Entre ellas, algunas con un toque innovador y diferente al habitual, como las que preparan con una capa de crema inglesa por encima. También cocinan torrijas con crema de queso, con pistachos y hasta con una ganache de chocolate.

Para tranquilidad de los puristas, en La Torrijería despachan de igual forma las clásicas, las de toda la vida. No solo se atreven con reinterpretaciones de esta receta: también respetan el canon de estas rebanadas de pan dulce. Por eso ofrecen en su carta dos opciones más: las que están hechas con miel y las que llevan azúcar.

El precio oscila entre los 2,20 euros de las versiones tradicionales -tanto la de miel como la de azúcar- y los 2,80 euros por unidad de las torrijas con pistacho y con crema de queso. A mitad de camino están las que se sirven con ganache de chocolate y las de crema inglesa, que se venden a 2,60 euros cada una.

"Increíble cómo están todas. Es una forma muy distinta de comer torrijas", publicó un cliente hace varias semanas en el perfil de reseñas de Google del local. "Estaban bien empapadas y sabrosas. Se nota la calidad de los ingredientes", escribió por su parte otra usuaria el pasado Lunes Santo. Porque hay una cosa clara: en Semana Santa, es tiempo de torrijas.