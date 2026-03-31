Las víctimas de Adamuz y Sandra Peña, protagonistas del Martes Santo en el Cerro del Águila

Es el día grande del barrio la felicidad se percibe en los rostros de los vecinos que sonríen y aplauden en cada movimiento de la cofradía. El bordador Francisco Carrera, Paquili, sonríe pletórico a las puertas del atrio que da entrada. Orgulloso, con su medalla en el pecho, el bordador ve pasar a cientos de nazarenos por la puerta del templo. El ideólogo del estilo de la Hermandad es una estrella entre sus vecinos. "Paquili, qué guapa la has dejado, hijo", le gritan desde el público que espera tras las vallas colocadas en la calle Nuestra Señora de los Dolores.

Entre quienes aguardan a que se abran las puertas, los vecinos comentan que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está en el interior del templo. Queda un mes y medio para las elecciones y los políticos visitan una y otra Hermandad. Hay que dejarse ver. En el Cerro, no solo está el presidente de la Junta, le acompaña el mal consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y con ellos el presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández.

Moreno ha sido el encargado de poner en la calle el primer paso del cortejo. El capataz ha anunciado a su cuadrilla que la primera levantá sería para las víctimas y los familiares del accidente de tren de Adamuz. Manuel Millán Renquel ha llamado al dirigente popular, recibido entre vítores bajo el paso para que diera en el martillo. "Hay que poner todos los medios posibles para que no vuelva a ocurrir", ha apuntado el capataz en la nota más política de la mañana.

Fue Paquili, como vestidor de la Virgen, quien ha colgado de la mano de la Dolorosa una medalla de Sandra Peña, la niña que se quitó la vida tras presuntamente sufrir bullying en el Colegio de las Irlandesas de Loreto. Como plegaria que esto no vuelva a repetirse y en recuerdo de la pequeña sevillana, devota de la Virgen de los Dolores y hermana de la corporación. Este Martes Santo, ella irá a la Catedral de la mano de su Virgen.

Sandra ha sido la gran protagonista de este día. En el barrio hablan de ella y miran con cariño a sus padres, que presiden el paso de palio con un pañuelo en la mano para poder secar las lagrimas que, como quienes se percatan de su presencia, son incapaces de contener.

Un año más, la Virgen, “la patrona del Cerro”, ha llenado la calle de vivas, oles, y aplausos. La palomas, el Himno de Andalucía y los pétalos por toda parte. El barrio de ha reencontrado co bay madre y ha estallado en júbilo. Llora el acólito, lloran los mayores que esperan y llora hasta el aguaó. La Virgen recorre Afán de Ribera y el barrio camina con ella.