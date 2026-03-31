Hermandad de La Coronación de Espinas y Banda de Música Maestro Dueñas

VÍDEO | La marcha más viral de Semana Santa: el 'Pasan los Campanilleros' al alimón entre los niños de La Coronación de Jerez y la banda Maestro Dueñas

La hermandad de la Coronación de Espinas de Jerez del pasado Domingo de Ramos acercó al grupo de niños al paso de palio para que tocaran con sus campanillas la marcha ‘Pasan los campanilleros’, una idea de la hermandad y la banda, Maestro Dueñas de El Puerto de Santa María. Las imágenes se han hecho virales en las redes. Más información. Más información