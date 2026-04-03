El día grande de Triana devuelve a Sevilla la Semana Santa más cómoda y clásica

Jornada de resaca emocional tras La Madrugá y menos público en las calles cuando el cansancio ya va pesando tras una Semana Santa plena. Desde hace muchos años, la tarde del Viernes Santo se configura como ese momento de la Semana Santa en el que es más cómodo salir a la calle a disfrutar de los cortejos procesionales en una auténtica demostración del clasicismo de la ciudad. Se trata de corporaciones con pocos nazarenos: apenas superan los 5.000 entre las siete que han procesionado en el día de hoy. Además, muchos cofrades optan por quedarse en casa tras vivir una Madrugá completa o, incluso, marcharse a los destinos costeros a pasar el fin de semana antes de la vuelta de la rutina. De nuevo, la tarde se ha desarrollado sin incidencias y los problemas de los primeros días de la Semana Santa quedan ya muy lejos.

La tarde empezó bien temprano y con temperaturas de 27 grados en la calle Castilla: había mucha gente mayor aguantando horas y horas a pleno sol en primera fila. La Hermandad del Cachorro puso su cruz de guía en las calles de la ciudad poco antes de las 15:30 horas. Tras ello, se produjo uno de los estrenos musicales más esperados por su tremendo grado de exquisitez. El Santísimo Cristo de la Expiración cruzaba el dintel de su basílica a sones de Cachorro Eterno, del compositor jiennense Cristóbal López Gándara, interpretada por la Banda de Municipal de Música de La Puebla del Río. Una obra en la que el autor confesó previamente "haberlo dado todo" escribiéndola. Las saetas se sucedieron a lo largo de la calle Castilla mientras los nazarenos de los tramos del palio de la Virgen del Patrocinio salían del templo.

Rafa Aranda

En este año, el cortejo de la cofradía trianera ha rondado las 2.000 personas, siendo el más numeroso de la jornada. Uno de ellos tiene nombre y apellidos muy reconocibles en el mundo de la actualidad municipal de la ciudad. Se trata del delegado del área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, que es cofrade de la hermandad de toda la vida y ha realizado estación de penitencia en este Viernes Santo. "Es un día más tranquilo, y si ocurre algo siempre va a estar uno a disposición", subrayaba Alés en una entrevista en El Correo de Andalucía la pasada Cuaresma.

Entre El Cachorro y La O: la cofradía larga de Triana

Más adelante, unos nazarenos de túnica y antifaz de raso morado se postraban a las puertas del otro templo ubicado en la calle Castilla. Eran los de la Hermandad de La O que, tradicionalmente, reciben a sus hermanos del Cachorro antes de iniciar su estación de penitencia. La cofradía de cuatro pasos de Triana: así es conocida la unión de ambas ya que ambos cortejos procesionan juntos desde la puesta en la calle de la cruz de guía de La O hasta la salida de la Carrera Oficial del Cachorro.

La cofradía de La Carretería llegó a Carrera Oficial tras discurrir por el entramado callejero del Arenal, donde la caída del sol de la tarde se entremezclaba con el movimiento de las bambalinas del paso de palio de la Virgen del Mayor Dolor y los sones de la Banda de Música de Julián Cerdán de Sanlúcar de Barrameda, que interpretó exquisitas composiciones como A la memoria de mi padre o El Refugio de María. El cortejo se dirigía a la Plaza Nueva para entrar en Carrera Oficial, donde la capataz del misterio de las Tres Necesidades tuvo el detalle de dedicar una levantá en el palquillo de la Campana en honor a las víctimas del accidente de Adamuz. También, por Plaza Nueva camino de la Plaza de la Campana transitaba la Soledad de San Buenaventura tras salir del Convento del mismo nombre en la calle Carlos Cañal. Una de las dos imágenes con esta advocación en toda la Semana Santa sevillana: mañana Sábado Santo será el turno de su homóloga de San Lorenzo.

Rafa Aranda

Del completo silencio de San Isidoro al muñidor de La Mortaja

Las Tres Caídas de San Isidoro puso puntualmente su cruz de guía en las calles unos 20 minutos antes de las ocho de la tarde. La luz y el fervor de barrio de las hermandades de la calle Castilla se fundió en el recogimiento de una Cuesta del Rosario que acogía el discurrir de los pasos de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y la Virgen de Loreto. Una de las pocas cofradías que no lleva ningún tipo de acompañamiento musical y procesiona en completo silencio, otras corporaciones de negro disponen de capillas musicales delante de sus pasos, algo que no ocurre en la citada Hermandad del templo de San Isidoro.

La cruz de guía de la sobria Hermandad de La Mortaja salió del Convento de la Paz recorriendo la calle Bustos Tavera en dirección a San Juan de la Palma y San Martín en su trayecto de ida hacia la Carrera Oficial. Le acompañaba el tradicional muñidor -con su característico toque suave de campana- que siempre llama la atención de propios y extraños a la llegada del cortejo de la citada cofradía en la noche cerrada de Viernes Santo. Esta corporación ha estado de actualidad en el último mes tras proponer a sus hermanos coronar a la Virgen de la Piedad. En un cabildo a principios del mes de marzo, los hermanos aprobaron por aclamación iniciar los trámites de la coronación. Un hecho que de producirse, tras la correspondiente autorización del Arzobispado de Sevilla, podría tener lugar en 2028.

Cruz de guía de la Hermandad de La Sagrada Mortaja / HERMANDAD DE LA MORTAJA

Por su parte, la Hermandad de Montserrat cerraba las salidas de la antepenúltima jornada de la Semana Santa de Sevilla. A las 20:30 horas echaba a andar su cortejo desde su capilla en la Plaza de la Magdalena. El Santísimo Cristo de la Conversión y la Virgen de Montserrat -que en diciembre llegó hasta Barcelona para realizar un rosario extraordinario-, salieron a las calles de la ciudad con sus característicos nazarenos de capirotes azules. Un año más contaron con los sones de la Banda de CC. y TT. de las Tres Caídas de Triana, así como la Banda de Música del Maestro Tejera.

A falta de las cinco cofradías del Sábado Santo y la Hermandad de la Resurrección, la Semana Santa de Sevilla va llegando a su fin con pleno de cofradías en la calle. El tiempo primaveral ha acompañado en todas las jornadas dejando un verdadero alivio para los miles de cofrades que sueñan todo el año con no tener que mirar al cielo antes de salir de casa a buscar los cortejos o a la hora de vestir su túnica de nazareno.