Cuándo empieza la Romería del Rocío 2026: fechas, horarios y cómo llegar a la aldea

La Romería del Rocío en Huelva regresa en 2026 como una de las grandes citas del calendario andaluz, con miles de romeros pendientes de cada detalle en los días previos. La expectación vuelve a crecer en torno a una celebración que une fe, convivencia y una identidad cultural única en el sur de España.

Durante la romería, la aldea se transforma por completo para acoger a una multitud que puede alcanzar el millón de personas. Hermandades, caballos, carretas y peregrinos llenan cada rincón en un ambiente donde el cante, el baile y la tradición popular se entrelazan con la devoción a la Blanca Paloma.

Cuándo es la Romería del Rocío 2026

La Romería del Rocío 2026 se celebrará oficialmente desde el viernes 22 de mayo hasta la madrugada del lunes 25 de mayo, coincidiendo con el fin de semana de Pentecostés. Será durante esos días cuando la aldea concentre los actos principales, tras una llegada progresiva de hermandades y peregrinos que ya desde jornadas previas llenan la zona de ambiente romero.

Presentación de las hermandades en El Rocío durante la romería. / EFE

Uno de los momentos clave será la recepción de hermandades filiales, que tendrá lugar entre el viernes 22 por la tarde y el sábado 23 de mayo, siguiendo el orden tradicional ante la Hermandad Matriz en el Santuario del Rocío. A partir de ahí se sucederán los actos centrales, con la Misa Pontifical del domingo 24 y, como colofón, la procesión de la Virgen en la madrugada del lunes 25.

Cómo ir al Rocío

Para desplazarse hasta la aldea almonteña de El Rocío durante la romería de 2026, los visitantes contarán con distintas opciones de transporte. Los que opten por viajar en coche particular podrán utilizar las zonas de aparcamiento que se habiliten, desde las cuales partirán lanzaderas para facilitar el acceso a la aldea.

También se puede optar por el autobús, ya que la empresa DAMAS, como cada año, suele establecer horarios especiales con una única parada junto a la oficina de la Policía Local. Por último, quienes elijan el taxi encontrarán la parada frente al cuartel de la Guardia Civil, en la calle Muñoz y Pavón, tal y como se habilitó el año pasado. Por el momento, el despliegue definitivo de transportes aún no está cerrado.

Calendario y horarios de la Romería del Rocío 2026

En la Romería del Rocío 2026, como cada año, la Hermandad Matriz de Almonte abre el camino hacia la aldea de El Rocío para vivir unos días de devoción, tradición y encuentro de romeros. Aunque el inicio oficial se considera el viernes 22 de mayo, los días previos ya se celebran cultos y actos preparatorios que anticipan la intensidad de la romería.

Las distintas hermandades del Rocío a su paso por el Vado del Quema, en Aznalcázar (Sevilla). / EFE - Laura Ramírez

Miércoles 20 de mayo. Inicio del camino de la Hermandad Matriz

10.00 horas: Misa de Romeros en el Alto del Molinillo, del Chaparral.

Misa de Romeros en el Alto del Molinillo, del Chaparral. Tras la Misa: Salida procesional de la Hermandad Matriz hacia el Santuario, inaugurando su camino.

Salida procesional de la Hermandad Matriz hacia el Santuario, inaugurando su camino. Tarde-noche: Llegada de la Hermandad Matriz a la aldea, esperando la llegada de las demás hermandades y peregrinos.

Jueves 21 de mayo. Preparativos y asistencia a la Misa ante la Virgen

11.00 horas: Misa ante la Virgen en la aldea, con asistencia de la Hermandad Matriz.

Misa ante la Virgen en la aldea, con asistencia de la Hermandad Matriz. Jornada de encuentros y convivencia entre romeros en las hermandades.

Viernes 22 de mayo. Inicio oficial de la Romería

18.00 horas: Solemne recepción de hermandades filiales ante la Hermandad Matriz desde la Puerta Mayor del Santuario.

Solemne recepción de hermandades filiales ante la Hermandad Matriz desde la Puerta Mayor del Santuario. Así, este día tendrá lugar la presentación de hermandades en orden inverso de antigüedad: Torremolinos, Montequinto, Linares, Garrucha, Sabadell, Baeza, El Viso del Alcor, San Sebastián de los Reyes, La Carolina, Cartaya, Valencina de la Concepción, Salteras, Torrejón de Ardoz, Santa Fe, Albaida del Aljarafe, Castrense, Chipiona, Chiclana de la Frontera, Cornellá, San Antonio de Portmany, Pozuelo de Alarcón, Morón de la Frontera, Palomares del Río, San Fernando, Mairena del Aljarafe, Palma de Mallorca, Guadix, Alcalá de Henares, Alicante, Escacena del Campo, Estepona, Bruselas, Arcos de la Frontera, Tomares, Manzanilla, Murcia, La Algaba, Chucena, Badajoz, Ronda, Alcalá la Real, Priego de Córdoba, Málaga la Caleta, Niebla, Sevilla Macarena, Carmona y Mairena del Alcor.

Sábado 23 de mayo. Continuación de la Presentación de Hermandades

12.00 horas: Presentación de hermandades por orden de antigüedad: Villamanrique de la Condesa, Pilas, La Palma del Condado, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, Triana, Umbrete, Coria del Río, Huelva (con Villarrasa e Isla Cristina), San Juan del Puerto, Rociana del Condado, Carrión de los Céspedes, Benacazón, Trigueros, Gines (con Bormujos), Jerez de la Frontera, Dos Hermanas, Olivares, Hinojos, Bonares, La Puebla del Río, Bollullos del Condado, Valverde del Camino, Gibraleón, Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Lucena del Puerto, Bollullos de la Mitación, Sevilla, Huévar del Aljarafe, Aznalcázar, El Puerto de Santa María, Madrid, Punta Umbría, Puerto Real, Barcelona, Palos de la Frontera, Emigrantes, Paterna del Campo, Villanueva del Ariscal, Lucena de Córdoba, Los Palacios y Villafranca, Écija, Camas, Las Palmas de Gran Canaria, Lebrija, La Línea de la Concepción, Córdoba, Rota, Ayamonte, Villalba del Alcor, Granada, Isla Mayor, Cabra, Málaga, Cádiz, Puente Genil, Jaén, Castillo de Locubín, Alcalá de Guadaíra, Algeciras, Marbella, Tocina, Gelves, Utrera, Almería, Cerro del Águila, Sevilla Sur, Toledo, Almensilla, Las Cabezas de San Juan, San Juan de Aznalfarache, Fuengirola, Ceuta, Osuna, Santiponce y Valencia.

Presentación de hermandades por orden de antigüedad: Villamanrique de la Condesa, Pilas, La Palma del Condado, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, Triana, Umbrete, Coria del Río, Huelva (con Villarrasa e Isla Cristina), San Juan del Puerto, Rociana del Condado, Carrión de los Céspedes, Benacazón, Trigueros, Gines (con Bormujos), Jerez de la Frontera, Dos Hermanas, Olivares, Hinojos, Bonares, La Puebla del Río, Bollullos del Condado, Valverde del Camino, Gibraleón, Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Lucena del Puerto, Bollullos de la Mitación, Sevilla, Huévar del Aljarafe, Aznalcázar, El Puerto de Santa María, Madrid, Punta Umbría, Puerto Real, Barcelona, Palos de la Frontera, Emigrantes, Paterna del Campo, Villanueva del Ariscal, Lucena de Córdoba, Los Palacios y Villafranca, Écija, Camas, Las Palmas de Gran Canaria, Lebrija, La Línea de la Concepción, Córdoba, Rota, Ayamonte, Villalba del Alcor, Granada, Isla Mayor, Cabra, Málaga, Cádiz, Puente Genil, Jaén, Castillo de Locubín, Alcalá de Guadaíra, Algeciras, Marbella, Tocina, Gelves, Utrera, Almería, Cerro del Águila, Sevilla Sur, Toledo, Almensilla, Las Cabezas de San Juan, San Juan de Aznalfarache, Fuengirola, Ceuta, Osuna, Santiponce y Valencia. 00.00 horas: Rezo del Santo Rosario “de Almonte”, presidido por el simpecado de la Hermandad Matriz.

Domingo 24 de mayo. Festividad de Pentecostés

10.00 horas: Solemne Misa Pontifical en el Paseo Marismeño frente al Santuario, con asistencia de todas las hermandades con sus Simpecados e Insignias.

Solemne Misa Pontifical en el Paseo Marismeño frente al Santuario, con asistencia de todas las hermandades con sus Simpecados e Insignias. 20.00 horas: Misa de tamborileros, carreteros y coheteros.

Misa de tamborileros, carreteros y coheteros. 00.00 horas: Rezo del Santo Rosario desde la Plaza de Doñana, cantado por el Coro de la Hermandad de Murcia, con participación de todas las hermandades filiales.

Lunes 25 de mayo. Procesión de la Virgen

Madrugada: Procesión de la Venerada Imagen de Ntra. Sra. del Rocío a hombros de los almonteños por las calles de la aldea, visitando los simpecados de todas las hermandades filiales.

Procesión de la Venerada Imagen de Ntra. Sra. del Rocío a hombros de los almonteños por las calles de la aldea, visitando los simpecados de todas las hermandades filiales. Entrada a la aldea: Salve Popular de despedida, cerrando los días grandes de la romería.

El Rocío estrena nuevo Cecopi con un hospital

Por otro lado, en marzo se inauguró en El Rocío el nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), con el objetivo de reforzar la seguridad durante la Romería y ofrecer atención rápida ante emergencias durante todo el año.

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La instalación, que cuenta con un amplio centro de operaciones y un hospital con áreas de medicina general, pediatría y traumatología, permitirá atender de manera eficaz a los miles de peregrinos que cada año visitan la aldea. El Cecopi también funcionará fuera del periodo de romería, ofreciendo cobertura ante incendios, inundaciones u otros riesgos, convirtiendo la aldea en un entorno más seguro para vecinos y visitantes.