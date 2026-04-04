El luto viste en el ocaso de la Semana Santa en Sevilla

El Sol no fue solo una de las hermandades del día. El astro rey iluminó con fuerza a la ciudad de Sevilla en el día del entierro de Cristo, calentando quizás demasiado y provocando varios mareos entre los nazarenos de la jornada. El calor hizo mella a mediodía de este Sábado Santo cuando los nazarenos del Plantinar, que estrenaban túnica de sarga, se ponían en la calle desde la parroquia de San Diego de Alcalá. Fue uno de los días de la Semana Santa en donde se vieron cirios doblados por las altas temperaturas, especialmente en las tres primeras hermandades de la jornada.

Destacó especialmente el aumento del cortejo de nazarenos en las hermandades del Sol y de la Trinidad, esta última alcanzó una extensión bastante notable en su cortejo de nazareno. La salida de la Trinidad por la Ronda Histórica también fue un hervidero de béticos que se disponían ir a la Cartuja para ver el partido que empezaba a las 18:30 de la tarde y que hizo que el público cofrade no fuera tan elevado como estos días atrás.

No obstante, el público fue mayor incluso que otros sábados santos en una Semana Santa que invitó a salir a disfrutar de cofradías y que será la segunda completa de esta década tras la de 2023. Con la caída de la tarde, las dos últimas corporaciones del día, el Santo Entierro y la Soledad de San Lorenzo pusieron sus cortejos en la calle.

Un momento de la procesión de la Hermandad del Santo Entierro, este sábado en Sevilla. / David Arjona / EFE

La primera con su pintoresco cortejo con nazarenos y con representantes de distintas entidades de la ciudad como hermandades de penitencia. La canina fue el paso más esperado por los pequeños de la jornada, mientras que destacó el gran exorno floral de los pasos de la urna y del duelo. La Hermandad del Santo Entierro confirmó este Sábado el abandono del rancio inmovilismo al que nos tenía acostumbrado hasta hace varios años.

Con una jornada que marchó en hora en la Carrera Oficial, la Hermandad de la Soledad puso el epílogo a las jornadas penitenciales de la Semana Santa de Sevilla.

La Dolorosa más antigua de la Semana procesionó desde San Lorenzo en pleno silencio y con un andar largo y reposado que llenó de añoranza a los cofrades que la contemplaron por las calles del centro de la ciudad.

Se puso así el broche a una Semana Santa plena a falta de la cofradía de la Resurrección que hará su estación mañana por la mañana, pregonando a Sevilla el gozo de que Cristo volvió como cada año a la vida desde Santa Marina.