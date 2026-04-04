La Macarena inicia una misión en el Polígono Norte que quiere culminar con una visita de la Virgen en 2029

La Virgen de la Esperanza Macarena irá al Polígono Norte en los próximos años. Lo hará dentro de una misión evangelizadora, La red de la Esperanza, que se extenderá durante los próximos tres años, según ha adelantado el programa El Llamador de Canal Sur Radio este Sábado Santo.

La Hermandad realizará este proyecto a través de su área de Asistencia Social, que llevará su labor a las distintas parroquias de la zona norte. El proyecto culminará con la llegada de la Esperanza Macarena. Fuentes de la corporación de la Madrugá han señalado a este periódico que la fecha concreta de la visita de la Virgen aún está por cerrar, ya que depende del visto bueno del Arzobispado y del Ayuntamiento de Sevilla.

La primera fecha que se baraja es la de 2029, fundamentalmente porque es el último año de la Junta de Gobiermo que preside Fernando Fernández Cabezuelo. Aunque desde la corporación, a consultsa de El Correo de Andalucía, prefieren ser cautelosos a la hora de dar por bueno un calendario que no depende sólo del deseo de la Hermandad.

A preguntas de este medio, la Archidiócesis de Sevilla ha confirmado que "no consta nada oficial al respecto".

En todo caso, la estructura de la Misión ya está diseñada: en un primer momento, se desplazarán a la zona los grupos jóvenes de la hermandad para ir realizando la labor en el territorio y, una vez que se inicien los trabajos y esté "enraizado" este proyecto La red de la Esperanza con las parroquias y grupos de la zona, está prevista una histórica visita de la Macarena a las calles de esta zona de Sevilla.

El Gran Poder y la Esperanza de Triana

Ya se han llevado a cabo dos misiones evangelizadoras a barrios desfavorecidos de la ciudad en esta década. La primera de ellas fue la realizada por la Hermandad del Gran Poder en Tres Barrios, con motivo del 400 aniversario de la hechura del Señor.

En 2025 fue la Esperanza de Triana la que visitó el Polígono Sur. La misión se realizó en el marco del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción y el Año Jubilar de la Esperanza, con el objetivo de acercar la Virgen a zonas necesitadas.

También en este caso la Macarena se acerca a uno de los barrios más deprimidos de la ciudad. Aunque se lleva barruntando desde hace unos años, el actual hermano mayor, Fernando Fernández Cabezuelo, llevaba dentro de su programa como una de las propuestas de cara a las elecciones esta misión evangelizadora.