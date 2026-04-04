Momento crítico en Huelva con un paso sin 20 costaleros en pleno Viernes Santo
La cuadrilla de Nuestra Señora de las Angustias del Santo Entierro se reduce de 40 a solo 20 costaleros y obliga a un llamamiento urgente que moviliza a Huelva para evitar que no haya procesión
El paso de Nuestra Señora de las Angustias, de la Hermandad del Santo Entierro de Huelva capital, pudo finalmente procesionar este Viernes Santo pese a atravesar un momento crítico por la falta de costaleros.
La cuadrilla debía contar con 40 costaleros, pero la hermandad salió con menos efectivos y, conforme avanzaba el recorrido, la situación se agravó hasta quedarse con solo 20 bajo el paso, una cifra insuficiente para completar la estación de penitencia con normalidad.
Llamamiento a toda Huelva
Ante ese escenario, la cofradía lanzó un llamamiento urgente a través de redes sociales, incluso con la ayuda del presidente del Consejo de Cofradias de Huelva, para pedir la colaboración de costaleros de la ciudad y se pudieran incorporar cuanto antes al cortejo y ponerse a disposición de los capataces.
La respuesta fue inmediata y permitió reforzar la cuadrilla, de modo que el paso de la Virgen de las Angustias pudo continuar finalmente su recorrido en un gesto de solidaridad cofrade que evitó que la procesión quedara sin recorrer su itinerario.
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