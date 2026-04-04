Sábado Santo, en directo: Las hermandades ya regresan a sus templos en un Sábado Santo pleno de mucho calor

El Sábado Santo se establece como uno de los días de más tranquilidad de todos, aunque cada vez más personas de otras provincias cercanas vienen para presenciar los desfiles procesionales. Cabe señalar que es una jornada en blanco, sin cofradías, en numerosas ciudades de Andalucía. En esta jornada procesionan un total de cinco cofradías: El Sol, Los Servitas, La Trinidad, El Santo Entierro y La Soledad de San Lorenzo.

El cambio más significativo de la jornada es la nueva túnica de la Hermandad del Sol. Hasta ahora, la corporación de El Plantinar vestía túnica de ruán verde, sin embargo, un cambio en las reglas propiciado por su junta de gobierno en un intento de facilitar la adquisición del hábito para los hermanos. Así, este año estrenarán túnica de sarga color crema y un antifaz verde de sarga que llega a las rodillas.

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En cuanto a los recorridos, los cambios serán leves. El más significativo será el de Los Servitas. Como le ocurre a San Pablo, la corporación de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores alterará levemente su recorrido para evitar el cajón de obras de las Setas. Las obras del tranvibús permitirán un paso de ocho metros por la Encarnación y, para evitarlo, saldrá cinco minutos antes y hará el recorrido de Los Gitanos en la zona. Además de estas alteraciones, La Trinidad adelanta 25 minutos su salida de la basílica para poder llegar a la carrera oficial sin problema. También, La Soledad de San Lorenzo cambia levemente sus horarios para entrar cinco minutos después que en 2025 en su parroquia.

Clara Campos El Sol ya va camino del Plantinar La Hermandad del Sol vuelve a su Parroquia de San Diego de Alcalá del Plantinar a la caída de la noche. Sus nazarenos han estrenado este Sábado Santo sus túnicas, una de las principales novedades de esta Semana Santa.

Álvaro García-Arévalo El Sagrado Decreto por la Cuesta del Rosario El misterio del Sagrado Decreto de la Hermandad de La Trinidad ya va de regreso a la Basílica de María Auxiliadora por la Cuesta del Rosario. Acompaña musicalmente la banda de Las Cigarreras que interpreta “Ante Anás, el Hijo De Dios” de Cristóbal López Gándara. Anteriormente, ha pasado por el citado lugar la cofradía de Los Servitas de regreso a su sede canónica.

Las hermandades del Sábado Santo acumulan un retraso de 11 minutos en Campana El Consejo de Hermandades y Cofradías ha informado a través de sus redes sociales que las hermandades del Sábado Santo han acumulado un retraso de 11 minutos en la Campana.

Pablo García Torrejón La Soledad de San Lorenzo entra en Campana La Soledad de San Lorenzo es la última corporación del Sábado Santo en entrar en carrera oficial. La Soledad de San Lorenzo entra en Campana. / Pablo García Torrejón

Álvaro García-Arévalo Álvaro García-Arévalo Así ha sido la salida de la Hermandad del Santo Entierro desde el templo de San Gregorio La corporación es una de las más singulares de la Semana Santa de Sevilla, desde la cruz de guía hasta el último paso. El primero es el del Triunfo de la Santa Cruz, un paso alegórico donde un esqueleto -que representa la muerte- aparece sentado reflexionando sobre una bola del mundo. Es popularmente conocido como “La Canina”. Tras este, van una representación de nazarenos de todas y cada una de las hermandades de la Semana Santa de Sevilla. A continuación, la urna del Santo Entierro con la imagen de Cristo Yacente seguido del particular ejército de soldados romanos y con los sones musicales fúnebres de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Por último, el paso del Duelo con la imagen de la Virgen de Villaviciosa que es precedido por varios monaguillos que portan en sus manos atributos de la Pasión y Muerte de Cristo. En la presidencia, está la corporación municipal encabezada por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, junto al Arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

Pablo García Torrejón Pablo García Torrejón Llega el paso del duelo de la Hermandad del Santo Entierro a la plaza de la Campana

Ramón Morales Los Servitas saliendo por la Puerta de Palos de la Catedral

Clara Campos La Macarena. / Hermandad de la Macarena La Macarena irá al Polígono Norte en 2029: la hermandad desarrollará una misión evangelizadora en el barrio La corporación que dirige Fernández Cabezuelo realizará este proyecto a través de su área de Asistencia Social, que culminará con la visita de la Virgen. Lee la noticia completa aqui

Ramón Morales La Hermandad del Sol, de vuelta al barrio