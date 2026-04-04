Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Maestranza MoranteDirector aeropuerto SevillaLuces y sombras Semana SantaNuevos vuelos SevillaVuelta entrenamientos IscoToros en SevillaCorte A-49Denuncia Santo EntierroRomería del RocíoCorte calle ImagenCuando empieza la Feria
instagramlinkedin

En Directo

Semana Santa

Sábado Santo, en directo: Las hermandades ya regresan a sus templos en un Sábado Santo pleno de mucho calor

La nueva túnica de la Hermandad del Sol se establece como uno de los principales estrenos del Sábado Santo

Vídeo | El Sol camino de su Barrio en el ocaso de su estación

Vídeo | El Sol camino de su Barrio en el ocaso de su estación

Juan Bezos

Ramón Morales

Pablo García Torrejón

Clara Campos

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

El Sábado Santo se establece como uno de los días de más tranquilidad de todos, aunque cada vez más personas de otras provincias cercanas vienen para presenciar los desfiles procesionales. Cabe señalar que es una jornada en blanco, sin cofradías, en numerosas ciudades de Andalucía. En esta jornada procesionan un total de cinco cofradías: El Sol, Los Servitas, La Trinidad, El Santo Entierro y La Soledad de San Lorenzo.

El cambio más significativo de la jornada es la nueva túnica de la Hermandad del Sol. Hasta ahora, la corporación de El Plantinar vestía túnica de ruán verde, sin embargo, un cambio en las reglas propiciado por su junta de gobierno en un intento de facilitar la adquisición del hábito para los hermanos. Así, este año estrenarán túnica de sarga color crema y un antifaz verde de sarga que llega a las rodillas.

Noticias relacionadas

En cuanto a los recorridos, los cambios serán leves. El más significativo será el de Los Servitas. Como le ocurre a San Pablo, la corporación de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores alterará levemente su recorrido para evitar el cajón de obras de las Setas. Las obras del tranvibús permitirán un paso de ocho metros por la Encarnación y, para evitarlo, saldrá cinco minutos antes y hará el recorrido de Los Gitanos en la zona. Además de estas alteraciones, La Trinidad adelanta 25 minutos su salida de la basílica para poder llegar a la carrera oficial sin problema. También, La Soledad de San Lorenzo cambia levemente sus horarios para entrar cinco minutos después que en 2025 en su parroquia.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents