Una Semana Santa plena: balance positivo con el debate de las sillitas y el número de nazarenos sobre la mesa

El Domingo de Ramos comenzó con preocupación: la llegada de una ambulancia hasta la Avenida de la Constitución a última hora del día -y la pregunta de cómo habría llegado hasta allí- la caída de la valla de la obra del Tranvibús en la calle Imagen por el viento o un incendio en calle Cuna hicieron sonar todas las alarmas.

Pero a lo largo de la Semana Santa todo se fue enderezando, hasta alcanzar el punto culmen, la Madrugá, que a pesar de la bulla en muchos puntos de los itinerarios de las hermandades, no registró incidentes de relevancia.

Un 2026 que ha sido pleno en cofradías en la calle, también durante las vísperas. Nada que ver con 2024, cuando un temporal evitó las estampas que cada año regalan las hermandades de Sevilla desde sus barrios hasta la Catedral. Jornadas como el Domingo de Ramos, el Lunes Santo, el Martes Santo y la Madrugá concentraron un gran número de público -complicando el movimiento de personas en muchos enclaves-, aunque al final de la semana se podían ver los cortejos con holgura.

Debates abiertos: el número de nazarenos

Durante la semana, ha habido varios asuntos que han centrado los debates entre cofrades y responsables de instituciones. El primero de ellos, conocido antes de que arrancaran incluso las vísperas, tiene que ver con el número de nazarenos que reúnen algunas corporaciones, principalmente las hermandades de la Madrugá. La Macarena, por ejemplo, superaba las 5.500 papeletas de sitio. Sin embargo, no dejó ni un minuto en Campana, 14 en Puerta de Palos.

El Domingo de Ramos marcó casi una hora y media de retraso y el Lunes Santo también marcó demoras considerables, aunque en este caso por un incendio en la calle Francosque trastocó la jornada y obligó a varias hermandades a cambiar sus recorridos.

Las sillitas, la espera y la garantía de seguridad

En algunos momentos, el Salvador o el Duque han vivido auténticas acampadas al paso de algunas hermandades, haciendo muy difícil el tránsito de aquellos cofrades que querían ir a buscar los pasos. Un inmovilismo que contrasta con el ir y venir de otras épocas.

Es un tema que genera debate y controversia. Si bien no ha habido que lamentar incidencias graves, la proliferación de sillitas supone un riesgo para la seguridad, según reconocen los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. No en vano, el Ayuntamiento de Sevilla había anunciado multas de 120 euros para aquellos que hicieran uso de ellas. Pero también es cierto que no se puede pedir al público de todas las edades que acude a disfrutar de su Semana Santa que no alivie de alguna forma las largas esperas para ubicarse en un buen sitio o para esperar a ver cofradías que entre la cruz de guía y el palio dejan entre sí más de una hora.

Más vallas de las previstas y el histórico acercamiento de la Macarena

Otra de las discusiones abiertas es la de la que se refiere a las vallas. Aunque durante la Cuaresma, desde el Ayuntamiento de Sevilla se aseguró que no se utilizarían, lo cierto es que ha sido difícil no encontrarlas en muchas calles del centro.

Uno de los momentos que serán recordados en esta Semana Santa 2026 será el acercamiento de la Macarena al público que se situaba detrás de las vallas en la calle Alcázares. Unas decenas de metros que salvó el palio para acercarse a sus fieles. Aunque la Hermandad primero vendió en redes un histórico acercamiento de la Virgen al pueblo, aclaró después que se trataba de una medida tomada por su parte para permitir a los nazarenos ir al servicio en el colegio San Francisco de Paula.

Con todo, este sábado El Llamador se hacía eco de que la enorme distancia entre el sitio de paso y donde se colocaron las vallas no había sido solicitada por la corporación, de ahí el detalle del capataz de llevar el palio hasta el público.

La Alfalfa, la Plaza del Duque, la calle Francos o Santa Ángela no se han librado de ellas en jornadas clave, lo que, combinado con las sillitas, ha convertido en ratoneras algunos de los puntos clave del paso de las hermandades.

Buen balance turístico

También en lo turístico ha sido una buena Semana Santa. Una ocupación cercana al 90% en los hoteles de la ciudad así lo asevera, según datos de los hoteleros de la ciudad a Canal Sur Radio, unido a bares y restaurantes llenos.

Según las previsiones que manejaba la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) antes de su inicio, la capital hispalense podría recibir en torno a un millón de visitantes. "Este contexto permitiría alcanzar un impacto económico estimado de entre 400 y 500 millones de euros, con un efecto multiplicador que se extiende a una amplia cadena de valor que abarca múltiples sectores económicos de la ciudad", subrayaban desde la entidad.