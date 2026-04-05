La luz de la vida, el calor de la Resurrección

El cansancio hacía mella tras una Semana Santa plena de cofradías en la calle. Las ojeras dibujaban el rostro de los cofrades que desde muy temprano esperaban en Santa Marina. Allí, donde una semana antes lo hizo la Hiniesta, salía la Cruz de Guía de la Hermandad de la Resurrección. Una cofradía que se encuentra en constante crecimiento bajo el abrigo de su colegio lasaliano y que nutre con un gran porcentaje al cortejo que anuncia que Cristo vuelve a la vida.

El Señor Resucitado lucía en el día de hoy un monte de lirios morado y la Virgen de la Aurora flores en distintos tonos. Los pasos fueron comandados por Antonio Santiago quien a buen seguro cerró una Semana Santa memorable tras la vuelta a los martillos de la Hermandad de la Macarena.

'Suspiros de España' para la Virgen de la Aurora en Campana

Otro aspecto importante fue el musical, tanto la Agrupación Musical Virgen de los Reyes como la Banda de Música de las Cigarreras fueron las encargadas de poner sus magníficos sones tras las imágenes titulares, destacando el guiño de la “banda grande” de Virgen de los Reyes permitiendo a su cantera que iba en la Cruz de Guía, tocarle al Señor en la zona de la Alameda. Llamativa fue la entrada en Campana de la Virgen de la Aurora con el pasodoble “Suspiros de España”, preámbulo de los actos taurinos que a partir de esta tarde tendrán lugar en la Plaza de la Maestranza.

Sobre las once de la mañana llegaba la hermandad a la Plaza de la Campana que presentaba un aspecto a rebosar de público. El Consejo tuvo a bien dejar las sillas de los abonados pero que estaban abiertas en esta ocasión a todos los sevillanos y foráneos que estuvieran en las calles de la ciudad. Apretaba el calor mientras la Hermandad avanzaba por la Carrera Oficial en búsqueda de la Catedral de Sevilla para hacer estación de penitencia tras el pontifical de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

El broche de oro a una Semana Santa plena

La de 2026 pasará a la historia por ser una Semana Santa en la que todas las hermandades han podido hacer estación de penitencia, la segunda de la década tras la de 2023 y la sexta del actual siglo.

Una semana con muchas luces y con muchas sombras y en la que de nuevo se puso en liza asuntos como la revisión de la Carrera Oficial, el número de nazarenos o el comportamiento y educación del público que asiste a las procesiones de cada jornada de la Semana Santa. Muchos melones que quedan por abrir y que tendrán que ser revisados por El Consejo que entrará a partir de este verano cuando en San Gregorio se vean en las urnas Carlos López Bravo y José Roda Peña.