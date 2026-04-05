La Resurrección cierra este domingo la Semana Santa de Sevilla con más de 500 nazarenos

La Hermandad de la Sagrada Resurrección pondrá el broche final a la Semana Santa de Sevilla este Domingo de Resurrección con una cofradía de dos pasos, el del Cristo de la Sagrada Resurrección y el palio de Nuestra Señora de la Aurora. La corporación, con sede en la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de La Salle, cuenta este año con 1.381 hermanos y más de 500 nazarenos, una cifra que ha llevado incluso a adelantar su salida 15 minutos respecto a años anteriores.

DIRECTO | Retransmisión del Domingo de Resurrección en Sevilla / El Correo

Novedades y cambios en el recorrido

La procesión presenta además varios estrenos y novedades destacadas, entre ellas la restauración de la imagen de Nuestra Señora de la Aurora por Pedro Manzano Beltrán, el chapado en oro de su corona de salida y nuevas piezas de orfebrería para la cofradía. También modifica su itinerario de ida para visitar a los titulares de la Hermandad de los Javieres en la iglesia del Sagrado Corazón, en un gesto de fraternidad con una corporación hermanada desde 1996.

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En lo musical, la Resurrección estará acompañada por la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes en la cruz de guía, la Agrupación Musical Virgen de los Reyes tras el paso de Cristo y la Banda de Música María Santísima de la Victoria Las Cigarreras tras el palio. La salida desde Santa Marina está fijada a las 8.15 horas y la cofradía culminará su estación con la entrada en el templo a las 16.30 horas, ya con el palio de la Virgen, en el que será el cierre definitivo de la Semana Santa sevillana.