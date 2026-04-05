La Resurrección cierra este domingo la Semana Santa de Sevilla con más de 500 nazarenos
La última cofradía de la Semana Santa saldrá de Santa Marina a las 8.15 y pondrá fin a la jornada con su entrada en el templo a las 16.30, tras un recorrido con cambios por su visita a los Javieres
R.M.
La Hermandad de la Sagrada Resurrección pondrá el broche final a la Semana Santa de Sevilla este Domingo de Resurrección con una cofradía de dos pasos, el del Cristo de la Sagrada Resurrección y el palio de Nuestra Señora de la Aurora. La corporación, con sede en la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de La Salle, cuenta este año con 1.381 hermanos y más de 500 nazarenos, una cifra que ha llevado incluso a adelantar su salida 15 minutos respecto a años anteriores.
Novedades y cambios en el recorrido
La procesión presenta además varios estrenos y novedades destacadas, entre ellas la restauración de la imagen de Nuestra Señora de la Aurora por Pedro Manzano Beltrán, el chapado en oro de su corona de salida y nuevas piezas de orfebrería para la cofradía. También modifica su itinerario de ida para visitar a los titulares de la Hermandad de los Javieres en la iglesia del Sagrado Corazón, en un gesto de fraternidad con una corporación hermanada desde 1996.
En lo musical, la Resurrección estará acompañada por la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes en la cruz de guía, la Agrupación Musical Virgen de los Reyes tras el paso de Cristo y la Banda de Música María Santísima de la Victoria Las Cigarreras tras el palio. La salida desde Santa Marina está fijada a las 8.15 horas y la cofradía culminará su estación con la entrada en el templo a las 16.30 horas, ya con el palio de la Virgen, en el que será el cierre definitivo de la Semana Santa sevillana.
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