Contundente denuncia del Santo Entierro contra un policía local: actitud "intimidatoria" y "airado agarre físico" de la túnica a un fiscal de paso

La Hermandad del Santo Entierro ha emitido este Domingo de Resurrección un contundente comunicado oficial sobre "los hechos acaecidos durante la jornada del pasado Sábado Santo". En este documento, ha publicado a través de sus redes sociales, la corporación de San Gregorio ha acusado a un policía local de una actitud "intimidatoria" a su cuerpo de capataces y de "un airado agarre físico por su túnica y una injustificada solicitud de identificación para ser sancionado" a uno de sus fiscales de paso.

La Hermandad del Sábado Santo ha mostrado su malestar por trato recibido por un miembro de la Policía Local mientras la cofradía recorría la Avenida de la Constitución, dentro de la carrera oficial.

"El discurrir de nuestra Estación de Penitencia se vio gravemente condicionado por un retraso acumulado totalmente ajeno a nuestra organización. Dichas incidencias, originadas por diversos contratiempos en el cortejo de la Hermandad de la Santísima Trinidad, que nos precedía en la Carrera Oficial, provocaron un bloqueo prolongado de nuestro cuerpo de nazarenos y de los pasos procesionales en la Avenida de la Constitución", apunta el comunicado.

Actitud "intimidatoria" del agente

A este respecto, añade que "ante la imposibilidad material de avanzar debido al parón mencionado, nuestra cofradía realizó el máximo esfuerzo por comprimir su cortejo. Resulta lamentable que, en este contexto de tensión, un agente de la Policía Local requiriera al cuerpo de capataces el avance del paso de forma airada e intimidatoria, ignorando que el mismo se encontraba bloqueado por las propias autoridades que lo presidían; Teniente General de las fuerzas terrestres, alcalde de la ciudad y el Señor Arzobispo, a los que no podía echar el paso encima tal como le explicó".

Y expone en el documento su enfado por otros desplantes del agente. "Especial gravedad reviste la posterior actitud desproporcionada hacia uno de nuestros Fiscales de paso, quien fue objeto de un airado agarre físico por su túnica y una injustificada solicitud de identificación para ser sancionado mientras intentaba, de forma educada y colaborativa, velar por el orden y la seguridad del piquete militar y la banda que cerraban el cortejo sobre los que el agente abrió paso sin contemplar a estos".

Momento de tensión

Según fuentes del Ayuntamiento de Sevilla consultadas por este periódico, hubo un momento de tensión por cuestiones de seguridad en la Avenida a la altura de García de Vinuesa, ya que se acumuló mucha gente durante el parón de la cofradía, por lo que empezó el nerviosismo entre las personas, llegando incluso a gritar y abuchear porque querían cruzar.

"El largo parón hizo que un policía local hablara con un miembro de la hermandad para abrir el cruce y dejar pasar a las personas que estaban esperando pero, al poco tiempo, otro miembro de la corporación se dirigió a él exigiendo que cerrara de nuevo para que siguiera el cortejo y de ahí la reacción del agente que le llevó a reclamarle la documentación", han asegurado las fuentes.

No tolerará "la falta de respeto"

En este sentido, la Hermandad del Santo Entierro ha asegurado que "no puede tolerar la falta de respeto hacia sus oficiales y hermanos".

Y, aunque lamenta "las molestias que el público pudo sufrir por el bloqueo de los pasos, estas se debieron a una conjunción de factores externos y decisiones policiales en los que esta Hermandad no tuvo capacidad de obrar e instamos a los órganos de seguridad a comunicar y divulgar esta especial circunstancia en los cruces para que el público las conozca previamente evitando así las molestias que ocasiona".