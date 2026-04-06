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Cuatro detenidos y 127 identificaciones de la Policía Nacional en Sevilla, en una Semana Santa "sin incidentes de gravedad"

El subdelegado del Gobierno en Sevilla hace balance sobre las actuaciones del Cuerpo durante las procesiones

La Policía Nacional espera la llegada de San Roque el Domingo de Ramos en Ponce de León.

La Policía Nacional espera la llegada de San Roque el Domingo de Ramos en Ponce de León. / Carlos Doncel

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Esta ha sido una Semana Santa de récords. Con 71 cofradías en la calle y cortejos con cada vez más integrantes que podían poner en jaque la seguridad de la ciudad. Pese a las dificultades que esta situación podía generar, la de 2026 ha sido una Semana Santa "sin incidentes de gravedad" desde el punto de vista de la seguridad. Después de que la presencia de vallas marcara el 2025, esta ha sido una Semana Santa tranquila.

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha realizado este lunes un balance sobre la una de las semanas que más trabajo supone para los agentes de todo el año. Así, el dirigente socialista ha querido destacar "el esfuerzo realizado por las propias hermandades, el Consejo, la ciudadanía en general y el conjunto de los servicios públicos" durante la semana. Sobre todo, el de la Policía Nacional.

Durante el despliegue del dispositivo especial de Semana Santa, los agentes de la Policía Nacional han realizado un total de 127 identificaciones. Sin embargo, el número de detenciones se redujo a solo cuatro. En estos días, desde el Cuerpo se han desarrollado unas 550 colaboraciones con distintos organismos y entidades, además de 50 trabajos de auxilio sanitario. También se han encontrado a 10 personas que se habían perdido.

Casi 2.000 agentes vigilaron la ciudad

Desde la Subdelegación sostienen que estos datos tienen un carácter provisional y se utilizan de base para trabajar ya en el dispositivo de la Semana Santa 2027. Como han explicado desde el Cecop, el órgano de coordinación interno se reúne todas las semanas del año con el fin de organizar la seguridad de la ciudad y en los meses previos a la Semana Santa y la Feria de Abril estos dos eventos centran los encuentros.

La Policía Nacional ha puesto este año 1.900 efectivos en la calle durante la Semana Santa. Además, a estos se sumaron también agentes de la Guardia Civil y otros 1.031 policías locales que ha aportado el Ayuntamiento de Sevilla. Los efectivos se repartieron entre el acompañamiento a las hermandades como escoltas, los alrededores de los templos, la carrera oficial, el control del tráfico o la atención al resto de barrios.

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Los agentes del Cuerpo se centran ya en el siguiente gran evento que vivirá la ciudad en poco más de 10 días: la Feria de Abril. Además, también trabajan con la vista puesta en otros actos que se desarrollarán a lo largo y ancho de la provincia en los próximos días. Así, Toscano defiende en un comunicado que mantienen "intacto el compromiso con el día a día en la seguridad en los distintos barrios, pueblos y ciudades de nuestra provincia".

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