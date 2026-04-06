La Policía de Sevilla defiende su actuación el Sábado Santo en el Santo Entierro y la denuncia al fiscal del paso del Duelo por resistencia a la autoridad

Los momentos de tensión del pasado Sábado Santo con la Hermandad del Santo Entierro en el cruce de la Avenida de Constitución y la calle García de Vinuesa se saldó con una denuncia por desobediencia hacia el fiscal del paso del Duelo de María Santísima. Al parecer, el paso de esta cofradía quedó detenido en la vía de evacuación habilitada en este punto de la citada avenida. Como sostienen los sindicatos policiales, este fiscal hizo "caso omiso" a las indicaciones de la Policía Local para no detener el paso en ese mismo lugar. Por este motivo, fue finalmente sancionado por dicha autoridad policial.

Tal y como versa en el artículo 36.6 de la Ley 4/2015, la denuncia está referida a la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad. Cabe destacar que todas las cofradías "tienen información del Consejo de la prohibición de parar los pasos en los propios cruces en aras de la seguridad", y bajo apercibimiento de poder ser sancionado por ello, tal y como sostienen los tres sindicatos mayoritarios de la Policía Local: SPPME, CSIF y SPLS.

Dos denunciados más entre el público que esperaba a pasar

Previamente, la situación ya era complicada cuando el numeroso público que se concentraba en este cruce para tratar de pasar -fruto de la desesperación- criticó la actuación policial alterando "el orden público". Esto se tradujo en que "al menos dos personas insultaran e increparan a los agentes allí presentes", resultando estas dos personas denunciadas, tal y como sostiene el Sindicato Profesional de Policías Municipales España (SPPME). Este paso de Hermandad es de especial dificultad policial, ya que asisten multitud de personalidades civiles y militares, por lo que hasta que los mismos no pasan no se permite circulación transversal de personas.

Los tres sindicatos mayoritarios (SPPME, CSIF y SPLS) respaldan el trabajo de sus compañeros y afirman que "el relato dado por la Hermandad del Santo Entierro falta a la verdad", como así queda acreditado por distintos testigos y grabaciones, por ello invitan a la cofradía a rectificar su versión. De igual forma, instan al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, a tomar las medidas necesarias para que esta situación no vuelva a ocurrir, y además solicitan que respalde sin fisuras la actuación policial.

En un comunicado de la citada corporación difundido este Domingo de Resurrección, acusaban a un policía local de una actitud "intimidatoria" a su cuerpo de capataces y de "un airado agarre físico por su túnica y una injustificada solicitud de identificación para ser sancionado" a uno de sus fiscales de paso. La Hermandad del Sábado Santo mostró su malestar por trato recibido por un miembro de la Policía Local mientras la cofradía recorría la Avenida de la Constitución, dentro de la carrera oficial.

La respuesta del Ayuntamiento de Sevilla

Según fuentes del Ayuntamiento de Sevilla, hubo un momento de tensión por cuestiones de seguridad en la Avenida a la altura de García de Vinuesa, ya que se acumuló mucha gente durante el parón de la cofradía, por lo que empezó el nerviosismo entre las personas, llegando incluso a gritar y abuchear porque querían cruzar. "El largo parón hizo que un policía local hablara con un miembro de la hermandad para abrir el cruce y dejar pasar a las personas que estaban esperando pero, al poco tiempo, otro miembro de la corporación se dirigió a él exigiendo que cerrara de nuevo para que siguiera el cortejo y de ahí la reacción del agente que le llevó a reclamarle la documentación".