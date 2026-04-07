Calendario oficial de la Semana Santa de Sevilla 2027: fechas clave del Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos o de Resurrección

Las sillas de la Campana ya están guardadas, las imágenes vuelven a sus altares y los operarios de Lipasam empiezan a retirar la cera caída sobre el asfalto. La Semana Santa de 2026 se ha consumado -dejando pleno de cortejos por las calles al acompañar la buena climatología en todas las jornadas-, pero muchos cofrades tienen ya la vista puesta en el próximo año. En 2027, las cofradías realizarán sus estaciones de penitencia íntegramente en el mes de marzo y se desarrollarán con el horario de invierno: será del 21 al 28 de marzo.

El Domingo de Ramos tendrá lugar el 21 de marzo, precisamente el día que arranca la primavera, mientras las Vísperas empezarán el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José cuando será el Viernes de Dolores. Un momento litúrgico de gran envergadura para la mayoría de parroquias que ya estarán envueltas, además, en las tareas previas a las estaciones de penitencia de las hermandades. Por su parte, el Domingo de Resurrección se corresponderá con el día 28 del citado mes siendo la primera jornada tras el cambio de hora, que se realizará en esa misma madrugada. El reparto es el siguiente:

Viernes de Dolores: 19 de marzo.

Sábado de Pasión: 20 de marzo.

Domingo de Ramos: 21 de marzo.

Lunes Santo: 22 de marzo.

Martes Santo: 23 de marzo.

Miércoles Santo: 24 de marzo.

Jueves Santo: 25 de marzo.

Viernes Santo: 26 de marzo.

Sábado Santo: 27 de marzo.

Domingo de Resurrección: 28 de marzo.

Por tanto, toda la Semana Santa se celebrará con el horario de invierno, lo que implica encender antes las luces y los cirios ya que anochecerá alrededor de las ocho de la tarde. No ocurría esto desde los desfiles procesionales de 2024, aunque por desgracia pocas cofradías pudieron salir aquel año ante las inclemencias meteorológicas que marcaron todas las jornadas. Anteriormente, se celebraron otras también con la hora de invierno: 2005, 2008, 2013 y 2016.

La Cuaresma arrancará el 10 de febrero, que será Miércoles de Ceniza en 2027, exactamente el mismo día que en 2016. Una fecha muy temprana en comparación con los últimos años, ya que este 2026 fue el 18 del mismo mes aunque en 2025 se retrasó bastante empezando los 40 días previos a la Semana Santa en la jornada del 5 de marzo.

Una semana de climatología adversa

En 2026, la Semana Santa ha sido plena y el cielo azul ha estado presente en todas y cada una de las jornadas y los cabildos de oficiales por inclemencias meteorológicas han quedado lejos. En cambio, a medida que se adelanta la celebración de esta fiesta los cofrades miran más preocupados al cielo al entenderse naturalmente que la atmósfera es más inestable. A nadie se le olvida el tren de borrascas que afectó a la comunidad andaluza este mes de febrero, similar al ocurrido en 2025 durante el mes de marzo.

La más próxima en fechas fue en 2016, que se celebró del 20 al 27 de marzo. Fue una Semana Santa de lluvia en los primeros días: el Lunes y Martes Santo la lluvia sorprendió a numerosas cofradías en las calles y otras directamente suspendieron sus estaciones de penitencia. Hay otras dos cercanas, las de 2013 y 2024, que cayeron ambas entre el 24 y el 31 de marzo. Fueron dos años pasados por agua durante prácticamente todas las jornadas: en 2013 se quedaron en casa 22 cofradías, pero la cifra en 2024 ascendió hasta un total de 38 hermandades.

¿Cómo se fija la fecha de la Semana Santa?

La fecha que conmemora cada año la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo se determina mediante un cálculo astronómico-litúrgico establecido en el Concilio de Nicea de 325 d.C., que fija el Domingo de Resurrección como el primer domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, tomado el 21 de marzo como referencia eclesiástica. Este sistema combina el calendario solar con ciclos lunares, lo que explica su variabilidad anual. En la práctica, la Iglesia utiliza la llamada "luna llena pascual" —un cómputo eclesiástico, no siempre astronómico exacto— para garantizar uniformidad global, resuelto definitivamente en el siglo VI por Dionisio el Exiguo.