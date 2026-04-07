Las elecciones andaluzas marcan el ritmo del calendario cofrade de Sevilla: la Hermandad de la Alegría adelanta su salida procesional

El pasado 23 de marzo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba que las elecciones andaluzas se celebrarán el 17 de mayo. Después de la Feria de Abril, antes de la Romería del Rocío y las celebraciones del Corpus. El calendario andaluz se complica en las fiestas de primavera y el propio dirigente de los populares andaluces reconocía la dificultad para encontrar un día en el que no hubiera nada.

La convocatoria de las elecciones en plena primavera ha ocupado ya numerosos titulares. Las imágenes de los candidatos durante esta Semana Santa ha ocupado portadas autonómicas y nacionales. Moreno, tocando el martillo en la salida del Cerro del Águila; la candidata de los socialistas, María Jesús Montero, viendo cofradías en Huelva, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un balcón al paso de Los Negritos.

Este ha sido solo el principio. Ocurre cada año que se celebran elecciones municipales, establecidas el tercer domingo de mayo, y ocurrirá este año también. El desfile de autoridades, candidatos y dirigentes de las distintas formaciones será constante durante los meses de abril y mayo. La Feria de Sevilla o la de Jerez, cuyo segundo fin de semana coincide con los comicios, se convertirán en un ir y venir de políticos.

La Hermandad de la Alegría adelanta su procesión

Entre otros actos y eventos, el 17 de mayo estaba programada la salida procesional de la Hermandad de la Alegría. Cada tercer domingo de mayo, la corporación con sede en la parroquia de San Bartolomé recorre las calles de la feligresía en procesión gloriosa, sin embargo, este año, la Junta de Gobierno ha decidido adelantar la salida con el objetivo de no coincidir con las elecciones autonómicas.

La corporación ha anunciado en sus redes sociales la decisión del cambio de jornada con el fin de "preservar el normal desarrollo de la misma, garantizando la seguridad del cortejo y la presencia de todos los hermanos y devotos". Así, han puntualizado que la medida tendrá un "carácter extraordinario y aplicable únicamente a este año", por lo que, en 2027, la procesión volverá al tercer domingo del mes.

La decisión ha sido tomada por el cabildo de la Hermandad este lunes, el cabildo posterior al anuncio de la fecha, y consultada por la Autoridad Eclesiástica pertinente. En otros lugares en los que las elecciones han coincidido también con procesiones, como es el caso de Cártama, donde se celebra la romería en honor a San Isidro Labrador; han decidido mantener las celebraciones pese a la convocatoria de los comicios.