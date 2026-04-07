El informe oficial de la Policía cuestiona la versión del Santo Entierro por el incidente en la Avenida: "No hubo actitud aireada o agresiva contra la cofradía"

La Policía Local niega que sus agentes adoptaran una "actitud aireada y agarre físico" hacia el fiscal del paso del Duelo de María Santísima el pasado Sábado Santo. Así consta en el informe oficial del propio Cuerpo de la Policía Local de Sevilla tras los momentos de tensión ocurridos en la intersección entre la Avenida de la Constitución, la calle Alemanes y la calle García de Vinuesa al paso de la cofradía del Santo Entierro. La vía de evacuación quedó obstaculizada por el citado paso procesional propiciando las quejas del público que esperaba a pasar y la autoridad policial trató de abrir el pasillo para evitar que "se pudiesen producir alteraciones de orden público".

Tal y como versa en este comunicado oficial del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla, una vez visionadas las imágenes que constan en la Jefatura de la Policía Local del pasillo de Alemanes y a vista de los hechos relatados en la nota de prensa del Santo Entierro, constata que "en ningún momento se mantuvo una actitud aireada o agresiva con los integrantes de la cofradía, ni agarre físico por la túnica". Asimismo, añade que lo recogido en el comunicado de la citada Hermandad "falta a la verdad o en su caso el Fiscal de paso ha dado una versión falsa de los hechos".

Al parecer, los agentes trataron de abrir hueco -sin éxito- para permitir el cruce del público una vez la formación militar que sucede al paso del Duelo quedó parada por sí misma para tratar de facilitar la maniobra: "Se informa al mando militar y al nazareno responsable de que, dada la situación y con el fin de calmar ánimos, vamos a aprovechar para pasar pequeños grupos de personas". Según suscribe este informe oficial de la Policía, se abren los dos pasillos observando como finalmente "las tropas avanzan y lo invaden, por lo que tenemos que parar el público que íbamos a cruzar". Fue en este momento cuando constataron que el nazareno responsable -fiscal de tramo- hizo "caso omiso" de las instrucciones, por lo que procede a identificarlo para proponerlo para sanción por desobediencia o resistencia a la autoridad, según la Ley 4/2015.

La acumulación de público en el cruce obligó a desplegar el GAR

Respecto a las autoridades que anteceden a Cristo Yacente, el informe sostiene que existe una "orden directa sin excepción" de no interrumpir el paso de estas personas por motivos de seguridad para los integrantes del citado cortejo. Todo ello originó que los pasillos quedaran "totalmente ocupados por personas que comienzan a increpar a los agentes vociferando y echándose encima de estos". En ese momento, tuvieron que sacar específicamente a dos personas que esperaban a pasar que "no dejaban de soliviantar al resto del público" siendo estas identificadas y propuestas para sanción también por infracción de la citada Ley 4/2015.

Los momentos de tensión fueron tales que, incluso, ante la posibilidad de que se pudiesen producir alteraciones de orden público, se solicita la presencia de los equipos de intervención de la Policía y del Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla (GAR) en el cruce de Jimios con García de Vinuesa, así como de Alemanes con Hernando Colón. El objetivo era formar un cordón policial para impedir el acceso de más público a la zona de los pasillos, ya de por sí saturados de público.

De igual forma, este informe emitido tras el revuelo causado ha expresado palabras de agradecimiento a la Hermandad de la Soledad por su colaboración "al abrir el pasillo durante el tiempo necesario hasta evacuar la zona de Alemanes". Cabe recordar que la corporación de San Lorenzo era la que seguía al Santo Entierro por el recorrido oficial, por lo que se encontraba justo después de la formación militar que acompañaba al paso del Duelo de María Santísima.

El informe oficial de la Policía Local de Sevilla respalda por lo sostenido previamente por los tres sindicatos mayoritarios del Cuerpo, SPPME, CSIF y SPLS, que respaldaron el trabajo de sus compañeros apuntando igualmente que "el relato dado por la Hermandad del Santo Entierro falta a la verdad", en referencia a la actitud intimidatoria de los agentes que señalaban desde la cofradía de San Gregorio.