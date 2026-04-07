Récord absoluto de personas en La Madrugá de Sevilla: hasta 680.000 estuvieron en las calles según la red de sensores del Ayuntamiento

Más de 680.000 personas permanecieron en las calles del centro de Sevilla durante La Madrugá. Este es el resultado arrojado por la red de sensores que el Ayuntamiento de Sevilla instaló de forma pionera en las calles del centro de la capital durante la Semana Santa de 2026. A las 3:00 horas de la noche del Jueves al Viernes Santo se produjo el pico máximo de personas durante toda la festividad cuando se detectó la presencia de un total de 682.305 dispositivos móviles en las zonas de sensorización. La noche de La Madrugá es de las más multitudinarias de toda la Semana Santa de Sevilla con seis grandes cofradías en las calles, desde El Silencio a Los Gitanos.

En el resto de jornadas, la hora punta -es decir, cuando más personas detectaron los sensores- se sitúa en plena tarde entre las 18:00 y las 20:00 horas, aunque el Lunes Santo se dio antes sobre a las cuatro y el Viernes de Dolores alrededor de las 14:00 horas, cuando muchas personas visitan los templos, toman el último aperitivo y recorren el centro de la capital en las horas previas a la salida de las primeras cofradías por los barrios.

Por afluencia de público, La Madrugá estuvo seguida del propio Jueves Santo a la una de la madrugada con 624.711 personas detectadas a través de sus teléfonos móviles, seguido del Miércoles Santo (538.660) y el Martes Santo (440.402). Por contra, entre los días que registraron una menor afluencia están el Viernes Santo (216.448) y el Sábado Santo (189.004), dos jornadas con una disminución considerable de público en las calles ante el agotamiento de los cofrades -más aún en una Semana Santa sin lluvias- y al aprovechar muchos de ellos para dirigirse a destinos costeros en la recta final de las vacaciones. El último lugar lo ocupa el Viernes de Dolores cuando se registraron 134.242, sin duda, un día marcado por las Vísperas en el que las personas optan por marcharse a los barrios para presenciar los cortejos.

Gráfico con los datos arrojados por la red de sensores del Ayuntamiento de Sevilla en la Semana Santa de 2026. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Entre 30 y 40 sensores en el casco histórico

Para este año, la Junta de Gobierno local firmó un convenio con la empresa lertec Smart Technologies S.L. para desplegar una red de entre 30 y 40 sensores en puntos del casco histórico con el fin de controlar los movimientos y limitar los aforos en caso de necesidad. Estos dispositivos tan solo captaron el número de teléfonos móviles presenten en cada zona monitoreada, sin registrar ningún tipo de dato personal. Los datos recabados en tiempo real por estos sensores han significado un apoyo en la toma de decisiones del CECOP y, además, han podido ser consultados día tras día por los propios ciudadanos a través de la APP Sevilla.

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Del mismo modo, el Ayuntamiento formalizó otro contrato con la compañía Orange para el alquiler de un sistema de videovigilancia como apoyo a la toma de decisiones de la Policía Local, instalando un total de 33 cámaras y altavoces -que también funcionarán en el Real durante la Feria de Abril- en una licitación por valor de 88.000 euros. Ha supuesto el mayor despliegue que se ha realizado en la ciudad coordinado desde el CECOP.