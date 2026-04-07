Una Semana Santa de retrasos: ranking de las hermandades que más incumplieron los horarios establecidos

Terminada la Semana Santa, toca hacer balance sobre los cambios en el orden de cada una de las jornadas. El aumento exponencial del tamaño de los cortejos provoca que, cada año, desde el Consejo de Hermandades y Cofradías, se modifiquen tiempos y órdenes de paso para tratar de encontrar la medida exacta. Los minutos se convierten en oro estos días y los cortejos tratan de cumplir.

Como ya alertaron tanto la Policía Nacional, como el Consejo de Hermandades y Cofradías, en esta Semana Santa ha sido habitual ver los cortejos de nazarenos en filas de a tres y a cuatro en corporaciones que, debido al número de personas que tienen en sus cortejos, jamás lo habían hecho antes. Estas masificaciones se vieron especialmente en carrera oficial, donde algunas han conseguido incluso recortar tiempo.

La corporación que más retraso ha dejado este año a su salida de carrera oficial ha sido San Gonzalo. Según los datos del Consejo, la cofradía dejó 34 minutos a su salida de la Catedral, lo que podría deberse a que la Hermandad ha experimentado este año un aumento exponencial en los hermanos que han expedido su papeleta para realizar su estación de penitencia. De hecho, anunciaba que este año, a falta de los datos oficiales que dé el Consejo, tendrían más de 3.300 nazarenos.

Las hermandades con más dificultades

El día que más retraso experimentó fue el Domingo de Ramos. Con una de las nóminas más altas de nazarenos, solo por detrás de la Madrugá, la primera jornada de la Semana Santa se ha establecido como una de las más complejas de gestionar. Todas las cofradías a excepción de La Estrella y La Borriquita dejaron minutos de retraso en la Puerta de Palos. Esto provocó que el día terminará 79 minutos después de lo establecido.

Fue este día el que contó con la segunda Hermandad que más retraso ha dejado al salir de carrera oficial, con 23 minutos: Jesús Despojado. La situación de la Hermandad de Molviedro se complicó después de la rotura del varal delantero izquierdo del palio de la Virgen de los Dolores y Misericordia poco antes de llegar al palquillo. Esto obligó a que todas las levantás fueran a pulso y un auxiliar tuviera que sostenerlo en todo momento.

En este ranking de corporaciones a las que les costó más salir del templo metropolitano entran también la Hermandad de San Pablo, que dejó 17 minutos, La Amargura, que salió de Palos 16 minutos después de lo establecido, o Los Gitanos, que cruzaron la puerta de la Catedral con 15 minutos de retraso. Esta situación se estudiará pasado el verano, tras el recuento de nazarenos, cuando se volverán a repartir los minutos.

Hay hermandades que recortan

En el lado opuesto de la balanza está El Beso de Judas, la corporación que más tiempo ha recortado en la Puerta de Palos, por donde pasó ocho minutos antes del tiempo estipulado. Como ellos, los pequeños nazarenos de La Borroquita adelantaron el horario del complejo Domingo de Ramos en seis minutos. Sin embargo, ambos esfuerzos apenas tuvieron repercusión en el cómputo final de las jornadas.

El único día en el que se cumplieron los horarios fue el Viernes Santo, cuando apenas hubo tres minutos de retraso. Esta es una de las jornadas más consolidadas de toda la Semana Santa. Hace años que los cambios en el antepenúltimo día de la carrera oficial son mínimos y se reducen a leves cambios de recorrido solicitados por las propias corporaciones de la jornada.

La reconfiguración de la semana es uno de los trabajos en los que más se ha esmerado el equipo de Francisco Vélez. De hecho, las complicaciones generadas en algunos días, la mayoría de las jornadas terminaron con más de 20 minutos de retrasos, serán uno de los principales retos que tendrá que enfrentar el nuevo presidente del Consejo de Hermandades que resulte ganador de las elecciones que se celebrarán el próximo mes de junio.