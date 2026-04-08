El Consejo recomienda cambiar la fecha de seis procesiones en Sevilla por las elecciones del 17M ante la falta de policías

La fecha de las elecciones andaluzas pone en jaque las salidas procesionales de varias hermandades de gloria y sacramentales en la ciudad de Sevilla. El despliegue necesario de agentes policiales en los colegios electorales durante la jornada electoral del 17M complica la asistencia de efectivos para controlar el tráfico durante las procesiones. Ante esta situación, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha recomendado a estas cofradías que trasladen la salida a otra fecha, según ha podido confirmar este periódico. La pelota está ahora en el tejado de las juntas de gobierno: hasta seis procesiones tienen fijada su salida el domingo 17 de mayo. Muchas optan por adelantar o atrasar estas procesiones, aunque otras mantendrán la fecha prevista.

Las afectadas son -en su mayoría- hermandades de carácter sacramental. Se trata de procesiones breves cuyo cortejo recorre las calles aledañas a sus templos sin paso procesional, con el Santísimo Sacramento bajo palio de respeto y, en ocasiones, con acompañamiento musical. Son un total de cinco: Siete Palabras, San Gil, La O, La Paz y La Soledad de San Lorenzo. Entre las corporaciones, hay disparidad de opiniones aunque, por el momento, el Consejo solo ofrece recomendaciones sin existir directrices formales desde más arriba.

La Soledad de San Lorenzo no cambiará su salida

La Soledad de San Lorenzo mantendrá su procesión sacramental el domingo 17 de mayo por la mañana. "No nos planteamos cambiar el día de salida", ha afirmado el hermano mayor de la corporación, José Rodríguez, en declaraciones a este periódico. En caso de que no haya efectivos, no descartan recurrir al personal de Protección Civil u ofrecer voluntarios desde la propia hermandad para regular el tráfico al paso de la cofradía. "Solo hay una calle en la que vamos a contramano, además, la procesión es temprano y tan solo dura hora y media", ha subrayado.

El máximo dirigente de La Soledad de San Lorenzo destacaba los problemas para buscar otra fecha: "A la siguiente semana es El Rocío y luego nos salimos del periodo de Pascua, nuestras reglas no lo permiten". Del mismo modo, Rodríguez señalaba también la dificultad a la hora de contar otro día con las formaciones musicales que ya tienen contratadas para la ocasión. "Si hay directrices desde más arriba, nos lo tendrán que notificar, por ahora seguimos con la misma fecha", ha apuntado.

La O y La Paz buscan soluciones

Por el contrario, la Hermandad de La O sí cambiará el día de salida de su procesión sacramental por una cuestión de "coherencia social". Así lo ha indicado a El Correo de Andalucía su hermano mayor, Javier Fernández, como una "cuestión de colaboración" reconociendo que "los agentes tienen ya mucha tarea ese día en los colegios electorales". La cabeza visible de la corporación de la calle Castilla apuesta por salir "cuando se garantice la seguridad para pisar la calle sin problemas". Aún no confirma la fecha nueva ya que debe ser acordada con el párroco de su sede canónica, sin embargo, las reglas de esta hermandad son flexibles y recogen la posibilidad de realizar la procesión en cualquier momento dentro del tiempo de Pascua.

Otras como La Paz no han tomado ninguna decisión aún y se encuentran valorando distintas opciones. Cabe señalar que en muchos casos, como también apuntaba el hermano mayor de La Soledad, es complejo cambiar el día al estar fijado en las reglas y se requiere una dispensa ante el Arzobispado de Sevilla. Una de las posibilidades es que las hermandades reduzcan o varíen su recorrido optando por calles peatonales o sin congestión de tráfico para tratar de transitar con las máximas garantías de seguridad posibles.

Una sola cofradía de gloria afectada

La única corporación de gloria afectada por la convocatoria electoral es la Hermandad de la Virgen de la Alegría, que sí anunció este martes la decisión de adelantar su salida procesional a la jornada del sábado 16 con el fin de no coincidir con las elecciones andaluzas del 17M. Cada tercer domingo de mayo, la corporación con sede en la parroquia de San Bartolomé, recorre normalmente las calles de su feligresía en procesión gloriosa.

En esta ocasión, el objetivo de su junta de gobierno es preservar "el normal desarrollo de la misma y la seguridad del cortejo", atendiendo así a las recomendaciones del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. En cambio, han puntualizado que la medida tendrá un "carácter extraordinario y aplicable únicamente a este año", por lo que, en 2027, la procesión volverá al tercer domingo del mes. La decisión ha sido tomada por el cabildo de la Hermandad este lunes, el cabildo posterior al anuncio de la fecha, y consultada por la Autoridad Eclesiástica pertinente.