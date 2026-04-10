Peregrinos del Plan Romero y el Rocío: el botiquín básico y la medicación obligatoria que recomienda llevar siempre el 112

Con la Romería del Rocío 2026 ya en el horizonte y miles de peregrinos preparando su camino hacia la aldea de El Rocío (Huelva), la seguridad y la asistencia sanitaria vuelven a situarse entre las principales recomendaciones para vivir la cita con seguridad y sin contratiempos. Del 22 y el 25 de mayo, con días previos en el camino, los romeros se enfrentarán a calor, esfuerzo físico y grandes concentraciones y es casi obligatorio tener a mano un botiquín básico con la medicación imprescindible, tal y como insiste el 112 en este tipo de eventos, para afrontar cualquier incidencia durante el recorrido o la estancia en El Rocío.

Recomendaciones del 112 para grandes concentraciones

El 112 recuerda ante la Romería del Rocío una serie de recomendaciones pensadas para grandes concentraciones de personas, un contexto en el que coinciden miles de peregrinos, carretas, caballos y visitantes tanto en los caminos como en la aldea. Por ello, antes de emprender el recorrido conviene informarse sobre los accesos, los dispositivos sanitarios y de seguridad previstos, y acordar con familiares o acompañantes un punto de encuentro por si se producen aglomeraciones o fallos de cobertura.

Una vez en el camino o en El Rocío, es fundamental localizar las vías de salida, los puntos de asistencia y mantener en todo momento una actitud prudente y respetuosa con los demás. Evitar empujones, situaciones de tensión o conductas incívicas resulta clave en un entorno con tanta afluencia, donde cualquier descuido puede derivar en incidentes. También se aconseja no obstaculizar pasos y seguir siempre las indicaciones de la organización y de los servicios de emergencia.

Si se produce alguna incidencia o fuera necesaria una evacuación, la prioridad es actuar con calma, sin correr ni gritar, y atender en todo momento las instrucciones de las autoridades. El 112 insiste además en frenar rumores, bulos o escenas de pánico, ya que en una cita multitudinaria como la romería la información oficial y la serenidad son esenciales para garantizar la seguridad colectiva.

El botiquín imprescindible para El Rocío

Los expertos en Urgencias y medicina preventiva aconsejan que los peregrinos lleven siempre un botiquín básico para el camino, pensado para resolver las incidencias más frecuentes de una romería: rozaduras, ampollas, pequeños cortes o picaduras. Entre los elementos recomendados figuran apósitos, gasas, esparadrapo, antiséptico, tijeras pequeñas, repelente de insectos, pomada para picaduras, crema solar de alta protección y, sobre todo, la medicación habitual de cada persona, especialmente en casos de alergias u otros tratamientos que no deben interrumpirse.

Además, los especialistas insisten en que, ante el calor y el esfuerzo físico del camino, la prevención es fundamental: llevar la cabeza cubierta, beber agua de forma constante, buscar la sombra en las horas de más temperatura y evitar el abuso de alcohol o bebidas azucaradas. En caso de mareo o posible golpe de calor, recomiendan trasladar al afectado a una zona fresca, tumbarlo, ofrecerle agua a pequeños sorbos y avisar a los servicios de emergencia si presenta dificultad para respirar, vómitos o pérdida de consciencia.