Pregón de las Glorias de Sevilla de 2026 a cargo de Moisés Ruz: horario, lugar y cofradía que preside

Ni dos semanas desde que el paso de palio de la Virgen de la Aurora entró en Santa Marina y los cofrades ya están con la mente en las Glorias. El pistoletazo de salida oficial a este nuevo periodo de procesiones en la ciudad de Sevilla tendrá lugar en la tarde de este viernes. El periodista Moisés Ruz pronunciará el tradicional pregón en el céntrico templo del Salvador con la devoción por la "Blanca Paloma" muy presente en la cita. Contará con el Simpecado de la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur.

El acto arrancará a las 20:00 horas en la Iglesia Colegial del Divino Salvador bajo la organización del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Será el segundo año consecutivo que se realice en el citado templo, ya que hasta 2024 se celebraba en la Catedral de Sevilla. En 2025 se optó por cambiar de ubicación regresando así a los orígenes de este pregón cuya primera edición tuvo lugar en 1968 en este mismo enclave. Además, los trabajos de restauración llevados a cabo el Altar del Jubileo del templo metropolitano desaconsejaban su celebración en el templo mayor de la Archidiócesis.

El periodista Moisés Ruz será el encargado de subirse al atril para anunciarle a Sevilla este nuevo tiempo de cofradías, mientras la presentación correrá a cargo del delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés. El apunte musical lo pondrá la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla que interpretará las marchas procesionales Salve, Pastora de Triana y Glorias de Sevilla, contribuyendo a realzar la solemnidad de la cita.

Junto a la corporación rociera de Sevilla Sur

En esta ocasión, la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur presidirá el acto con su Bendito Simpecado. Toma así el testigo de la cofradía de la Virgen de los Desamparados del Parque Alcosa, que estuvo presente en el Pregón de las Glorias de 2025. Para ello, la corporación rociera trasladó a su titular al templo del Salvador el pasado domingo 12 de abril tras partir desde su parroquia de San Juan de Ávila en el barrio del Tiro de Línea. Visitó enclaves como la Plaza de España, el Convento de la Encarnación o la Santa Iglesia Catedral.

En esta semana, ha tenido lugar un triduo en su honor en la Colegiata entre el martes y el jueves. Tras la celebración del Pregón, el Simpecado regresará a su sede canónica el domingo 19 de abril en su carreta de plata desde las 17:00 horas. El cortejo contará con el acompañamiento musical de la Banda de Música María Santísima de la Victoria, Las Cigarreras, y realizará visita al Ayuntamiento de Sevilla, junto a representaciones de Hermandades de Gloria e invitadas. Asimismo, el itinerario incluirá enclaves significativos de la ciudad, como la Hermandad de la Candelaria, los Jardines de Murillo, la Plaza de España y las Hermandades de La Paz y Santa Genoveva, estando prevista la entrada en la Parroquia de San Juan de Ávila en torno a las 23:30 horas.

Moisés Ruz: toda una vida en Triana

Moisés Ruz Lorenzo (Cádiz, 1986) está muy vinculado al sevillano barrio de Triana, donde habitó desde la temprana edad de los 3 años tras un breve periplo en la localidad gaditana de Chipiona. Cursó sus estudios escolares en los Salesianos de la calle Condes de Bustillo. En su juventud, estudió la Licenciatura de Periodismo por la Universidad de Sevilla, trabajando en el sector de la comunicación desde los 19 años de edad.

Sus primeros pinitos los realizó en las emisoras de Radio Sevilla Cadena SER y COPE Sevilla. Más tarde, se convertiría en el presentador de varios espacios televisivos cofrades en Giralda TV, Canal Luz, 20TV y Ondaluz Sevilla. Actualmente, es director y presentador del magazine vespertino de 'Las Siete' en 7TV Andalucía. Del mismo modo, compagina su labor en televisión con las funciones de responsable de comunicación del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, así como de la Hermandad de La Macarena.

Pertenece a las hermandades de la Divina Pastora de Triana, San Gonzalo, la Sed y la O. Además, guarda una profunda devoción por María Auxiliadora de Triana. Tiene una dilatada experiencia en los atriles, con más de medio centenar de pregones pronunciados, entre los que destacan el Pregón de la Hermandad de San Gonzalo (2007), Pregón de la Semana Santa de Triana (2014), Pregón de las Glorias de María Auxiliadora de Triana (2015), Pregones Rocieros de Pilas y Aznalcázar, Pregón de la Semana Santa de Chipiona, Pregón de las Esperanzas de Sevilla en La O (2017) o el Pregón de la Velá de Santa Ana del barrio de Triana (2021).