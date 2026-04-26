Inicio de la Romería del Rocío 2026: cuándo salen las hermandades y cuándo procesiona la Virgen

Quedan apenas unas semanas para que comience la Romería del Rocío 2026, que se celebrará del 22 al 25 de mayo en la aldea almonteña. Las distintas hermandades que hacen el camino salen en fechas diferentes dependiendo de la distancia a la aldea y del recorrido que deben realizar hasta llegar ante la Blanca Paloma.

Así, mientras algunas corporaciones comienzan su peregrinación con varios días de antelación, otras lo hacen ya en las jornadas más próximas al fin de semana de Pentecostés, que concentra el pleno de la Romería.

Hermandad del Rocío de Huelva. / Julián Pérez - EFE

Cuándo salen las hermandades e inician el camino

Entre las 127 hermandades filiales del Rocío, informamos de las salidas de la Hermandad Matriz, las de Sevilla capital, Huelva capital y la salida de la hermandad más antigua, de Villamanrique. La Hermandad Matriz de Almonte será la encargada de abrir simbólicamente el camino de la Romería del Rocío 2026. Su salida hacia la aldea está prevista para el miércoles 20 de mayo, con la tradicional Misa de Romeros en el Alto del Molinillo antes de iniciar el recorrido hasta el Santuario. La hermandad más antigua, la de Villamanrique de la Condesa, considerada la primera filial, suele ponerse en camino la última, siendo presublimente el viernes 22 de mayo de madrugada.

En Sevilla capital, según informa el Consejo de Hermandades, acostumbran a iniciar el camino a mitad de la semana previa a Pentecostés. Para 2026, está previsto que salgan el miércoles 20 de mayo hermandades como Triana, Sevilla-El Salvador, Macarena y Cerro del Águila, mientras que Sevilla Sur lo haría el jueves 21 de mayo. También forma parte del calendario rociero sevillano la Castrense de Tablada, que suele adelantar su salida al martes, el 19 de mayo.

Hermandad de Villamanrique de la Condesa camino del Rocío. / Hermandad de Villamanrique

En Huelva capital, la Hermandad de Emigrantes que iniciará su salida el miércoles 20 de mayo, salvo confirmación definitiva de horarios. Por su parte, la Hermandad del Rocío de Huelva acostumbra a salir el jueves previo al Domingo de Pentecostés, de modo que su camino arrancaría el jueves 21 de mayo. Ambas corporaciones tienen un peso destacado en el calendario rociero onubense y su llegada a la aldea forma parte de los momentos más esperados antes de la presentación de las filiales ante la Hermandad Matriz.

Hermandad del Rocío de Sevilla. / María José López - E.P.

Cuándo procesiona la Virgen del Rocío

La procesión de la Virgen del Rocío será el momento culminante de la romería. Está prevista para la madrugada del lunes 25 de mayo, después del rezo del Santo Rosario de la noche del domingo, cuando los almonteños salten la reja y saquen a hombros a la Blanca Paloma por las calles de la aldea. Durante su recorrido, la imagen visitará los simpecados de las hermandades filiales, en uno de los instantes más esperados y multitudinarios del Rocío, antes de regresar al Santuario y poner fin a la celebración.