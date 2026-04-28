El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla convoca elecciones para el mes de junio con dos candidatos a la vista

Las corporaciones penitenciales, de gloria y sacramentales ya tienen fecha para elegir a la nueva Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. La votación será el lunes 29 de junio, festividad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. El proceso electoral busca dar relevo a la presidencia de Francisco Vélez y, por ahora, hasta dos candidatos podrían concurrir a los comicios del ente cofradiero: José Roda Peña y Carlos López Bravo.

La Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, reunida en la noche de este lunes, acordó firmar la convocatoria electoral y abrir los plazos pertinentes. Según el artículo 56 de los estatutos, deben cumplirse el plazo de dos meses entre la convocatoria y la fecha de las elecciones, por tanto, la votación queda fijada para el lunes 29 de junio. Será entonces cuando tenga lugar la Asamblea General de Hermanos Mayores que elegirá al nuevo presidente y su equipo. El censo electoral estará expuesto en la secretaría del Consejo, de la calle San Gregorio, entre este martes 28 de abril y el 18 de mayo, mientras la presentación de candidaturas ha quedado establecida entre el 28 de abril y el 29 de mayo.

Tal y como versa en el artículo 53 de los estatutos, el periodo del mandato de los componentes de la Junta Superior será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos, consecutivamente, "por un segundo periodo cuatrienal para el mismo cargo por una sola vez". Por tanto, la etapa de Francisco Vélez llega a su fin tras ocho intensos años de mandato.

El 29 de junio los hermanos mayores de aquellas corporaciones que estén en el censo -todas las hermandades inscritas en el Consejo podrán hacerlo si no hay sobresaltos- depositarán su voto en la urna correspondiente. Una vez efectuado el escrutinio, quedará elegida aquella candidatura que obtenga mayor número de apoyos. En caso de empate, se repetirá la votación en el mismo acto. En caso de persistir el empate, el representante de la Autoridad Eclesiástica decidirá lo procedente con respecto a su suspensión aplazamiento, o bien en ese mismo acto repetirá las votaciones.

Dos candidatos a la vista

Aunque se acaba de abrir el periodo para la presentación de las candidaturas, en los últimos meses dos personas han manifestado su intención de presentarse para presidir el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Se trata, por un lado, de José Roda Peña que es el actual vicepresidente del actual organigrama encabezado por Francisco Vélez. Es la candidatura continuista y mantendrá a algunos de los delegados salientes de la Junta Superior actual.

Roda mantiene un perfil basado en la investigación, fruto de su carrera como historiador del Arte, junto con su experiencia en el ámbito institucional tras haber sido hermano mayor de Los Panaderos y ser miembro en varias ocasiones del órgano ejecutivo del Consejo. Los nombres que figuran en su candidatura son:

Presidente: José Roda Peña.

Vicepresidente: José Carretero.

Secretario: José Francisco Haldón.

Tesorero: Eduardo Carrera.

Hermandades Sacramentales: Amparo Rodríguez Babío y Juan Manuel Delgado.

Hermandades de Penitencia: Hugo Gentil, Marco Talavera, José María Carnero, Juan Manuel Román, Joaquín Ruiz-Franco, José Antonio Oliert, José Antonio Moncayo, José María Ruiz y Ernesto Martín.

Hermandades de Gloria: María del Pilar Torras, Manuel Martín Fajardo, Esperanza García Perea, José Manuel García Urbano, Manuel García Preciados y Juan Antonio Martínez.

En segundo lugar, se presenta Carlos López Bravo como alternativa a los años de Francisco Vélez. En lo personal, es Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla y cofrade de La Macarena, Montserrat o Los Estudiantes. Entre los pilares de su candidatura está en la colaboración leal con la Autoridad Eclesiástica, la formación, la acción social, así como trabajar por un Consejo más participativo, eficaz y abierto.

Presidente: Carlos López Bravo.

Vicepresidente: Antonio Távora Alcalde.

Secretario: Antonio Mejías Herrera.

Tesorero: Manuel Vicente Durán Rodríguez.

Hermandades Sacramentales: María Victoria Jiménez Buiza y Narciso Cordero García.

Hermandades de Penitencia: Manuel Valés Palma, José María Cuadro Macías, Javier Escudero Morales, José Luis Foronda Balbuena, José María Márquez Vilches, José Fernández López, José de Anca Sosa, José Carlos Miranda Sánchez y Lola Olivero Pérez.

Hermandades de Gloria: Luis Alfonso Aparcero Bernet, María del Carmen de la Rosa Castell, Luis Manuel García Torre, Abel González Canalejo, Juan Herrera García y Silvestre Prado Domínguez.

Ocho años de Francisco Vélez

Francisco Vélez pone fin a dos mandatos marcados por los cambios. La Junta saliente abrió el diálogo tras la pandemia del COVID-19 con las hermandades de cada jornada de la Semana Santa de Sevilla para reajustar los horarios y orden de paso por Carrera Oficial. Se planteó la alternancia de las cofradías a la salida de la Catedral para dar más fluidez a los cortejos procesionales. Han sido ocho años no exentos de polémicas por las reticencias de algunos hermanos mayores a implementar estos cambios. De igual forma, durante su etapa al frente de la institución de la calle San Gregorio se celebró un Santo Entierro Grande casi 20 años después del último. El Sábado Santo de 2023 volvió a repetirse una estampa que no se veía desde el año 2004.

El futuro está ahora en manos de los hermanos mayores de cada corporación que deberán ejercer su derecho al voto el próximo 29 de junio abriendo una nueva etapa para la institución que agrupa al centenar de cofradías penitenciales, de gloria y sacramentales que existen en la ciudad de Sevilla.