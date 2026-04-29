Los Estudiantes llevarán al Bellas Artes el Cristo de la Buena Muerte para la muestra de Juan de Mesa
La Junta de Gobierno de la Hermandad de Los Estudiantes considera una oportunidad cultural y catequética la cesión de su Cristo para la exposición
El Santísimo Cristo de la Buena Muerte, titular de la Hermandad de Los Estudiantes de Sevilla y obra cumbre del imaginero Juan de Mesa, podrá incorporarse a la exposición que el Museo de Bellas Artes de Sevilla dedicará al artista cordobés. La Junta de Gobierno de la corporación del Martes Santo ha trasladado su "posicionamiento favorable" a la presencia de su Titular en la citada muestra. "No obstante, y en coherencia con el compromiso de participación y transparencia, considera oportuno que esta decisión sea ratificada por el conjunto de los hermanos en un Cabildo General, aun cuando las Reglas atribuyen esta competencia a la propia Junta de Gobierno".
Una exposición por el IV centenario de Juan de Mesa
Así lo ha expresado la hermandad con sede en la Capilla del Rectorado de la Universidad de Sevilla en un comunicado a raíz del "ofrecimiento formal" por parte de la Dirección del Museo de Bellas Artes de Sevilla, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, para que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte "esté presente en la gran exposición" que, con motivo del IV centenario del fallecimiento de Juan de Mesa (Córdoba, 1583 - Sevilla, 1627), se celebrará entre finales de 2026 y comienzos de 2027 en el citado espacio.
Se trata de una muestra de carácter extraordinario, "llamada a convertirse en un referente cultural a nivel internacional", en la que se reunirán algunas de las principales obras de ese autor, "previéndose para el Santísimo Cristo de la Buena Muerte una ubicación especialmente destacada".
La Capilla de la Universidad, cerrada por obras
La Junta de Gobierno, tras el estudio de la propuesta, considera que "concurren circunstancias" que hacen de esta una "oportunidad relevante" para la hermandad; entre ellas, que, durante el periodo previsto para la exposición, "la Capilla de la Universidad permanecerá cerrada por obras, desarrollándose la vida de hermandad, provisionalmente, en un oratorio habilitado en la Casa Hermandad", tal y como ya se informó en el pasado Cabildo General Ordinario.
Asimismo, la Junta de Gobierno entiende que esta iniciativa se sitúa "en plena coherencia" con la identidad y fines propios de la hermandad, "llamada a ser presencia activa en el ámbito cultural y universitario, fomentando el diálogo entre la fe y la cultura". Aceptar esta invitación "contribuiría a poner en valor la figura y la obra de Juan de Mesa, estrechamente vinculadas a la historia y devoción de nuestra corporación, favoreciendo un mayor conocimiento y reconocimiento de su legado", añade el comunicado.
Un servicio catequético y cultural
En este sentido, la presencia del Santísimo Cristo "no se concibe únicamente como participación en un evento expositivo, sino como una oportunidad de servicio catequético a la Iglesia, como plasmación suprema de la muerte de Cristo, y a la sociedad en general, acompañada además de un programa cultural que la Junta de Gobierno se encuentra ya estudiando".
Por ello, se convoca a los hermanos mayores de edad y con derecho a voto a Cabildo General Extraordinario, que tendrá lugar el lunes 11 de mayo, en el que se deliberará y decidirá sobre esta cuestión "de forma vinculante".
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