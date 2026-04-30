La Virgen del Rosario de la Macarena sufre un "leve incidente" en una mano y la Hermandad anuncia una restauración de urgencia
La imagen sufrió daños en el dedo meñique durante el cambio de atavío que fueron subsanados esta misma noche
La imagen de la Virgen del Rosario de la Macarena ha sufrido un "leve incidente" en la noche del miércoles. Durante el cambio de atavío se produjeron daños en el dedo meñique de la mano derecha que obligaron a la hermandad a llamar de forma inmediata al restaurador Pedro Manzano. Ya de madrugada quedaron resueltos.
Ha sido la propia hermandad quien ha difundido estos hechos en un comunicado en redes sociales "en aras de la mayor transparencia" y para evitar nuevas polémicas como la de la intervención acometida el pasado mes de junio en el rostro.
"Durante el cambio de atavío de Nuestra Señora del Santo Rosario en la noche del 29 al 30 de abril se produjo un leve incidente en el dedo meñique de la mano derecha de la Sagrada titular. Tras la deliberación de los oficiales se contactó de forma inmediata con Pedro Manzano para que acudiera a la Basílica a evaluar visualmente a la Santísima Virgen", detalla la Hermandad en un comunicado en el que concluye que del análisis realizado se desprendió que el incidente no revestía gravedad y pudo ser subsanado.
La Hermandad incluso detalla quiénes eran los oficiales presentes en ese momento durante el incidente y que requirieron la intervención del restautador: el teniente de hermano mayor, los consiliarios segundo, tercero y cuarto, la fiscal segunda, el mayordomo de Nuestra Señora del Santo Rosario, el secretario y ambos priostes.
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