La Romería del Rocío 2026 y su momento más emotivo: así es la presentación de las hermandades y qué significa

Uno de los momentos más emotivos de la Romería del Rocío cada año es la presentación de las 127 hermandades ante la Blanca Paloma, un hecho que tiene lugar durante dos días, viernes y sábado (este año 2026 el 22 y 23 de mayo), y culmina la peregrinación de las distintas corporaciones hasta rendir homenaje a la Virgen.

Qué significado tiene la presentación de las hermandades

La presentación de las hermandades filiales es uno de esos momentos que explican por sí solos lo que significa el Rocío. Durante dos jornadas, los simpecados de las distintas corporaciones llegan hasta la Puerta Mayor del Santuario, donde la Hermandad Matriz de Almonte los recibe entre vivas, rezos y emoción. Para cada hermandad, ese instante supone llevar hasta la Virgen del Rocío el nombre de su pueblo, de sus hermanos y de todos los que han hecho el camino hacia la aldea almonteña.

Ambiente durante la presentación de las hermandades. / David Arjona - EFE

Junto a la presentación de las hermandades, la Solemne Misa Pontifical es otro de los grandes momentos de la Romería del Rocío, que se celebra el domingo 24 de mayo. Todas las filiales acudirán con sus simpecados e insignias al Paseo Marismeño, frente al Santuario, en una celebración que reúne a todo el mundo rociero en torno a la Blanca Paloma en la mañana grande de Pentecostés.

Horas de la presentación de las hermandades

El viernes 22 de mayo, a partir de las 18.00 horas, comenzará oficialmente la Romería con la Solemne Recepción de Hermandades Filiales ante la Hermandad Matriz, en la Puerta Mayor del Santuario de Nuestra Señora del Rocío. Esta primera jornada se desarrollará en orden inverso de antigüedad.

PRESENTACIÓN DE HERMANDADES EL VIERNES: Torremolinos, Montequinto, Linares, Garrucha, Sabadell, Baeza, El Viso del Alcor, San Sebastián de los Reyes, La Carolina, Cartaya, Valencina de la Concepción, Salteras, Torrejón de Ardoz, Santa Fe, Albaida del Aljarafe, Castrense, Chipiona, Chiclana de la Frontera, Cornellá, San Antonio de Portmany, Pozuelo de Alarcón, Morón de la Frontera, Palomares del Río, San Fernando, Mairena del Aljarafe, Palma de Mallorca, Guadix, Alcalá de Henares, Alicante, Escacena del Campo, Estepona, Bruselas, Arcos de la Frontera, Tomares, Manzanilla, Murcia, La Algaba, Chucena, Badajoz, Ronda, Alcalá la Real, Priego de Córdoba, Málaga la Caleta, Niebla, Sevilla Macarena, Carmona y Mairena del Alcor.

Un momento de la presentación de las hermandades. / Julián Pérez - EFE

El sábado 23 de mayo, a las 12.00 horas, continuará la Presentación de Hermandades. En esta segunda jornada, el paso de las filiales se realizará en orden de antigüedad.

PRESENTACIÓN DE HERMANDADES EL SÁBADO: Villamanrique de la Condesa, Pilas, La Palma del Condado, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, Triana, Umbrete, Coria del Río, Huelva (con Villarrasa e Isla Cristina), San Juan del Puerto, Rociana del Condado, Carrión de los Céspedes, Benacazón, Trigueros, Gines (con Bormujos), Jerez de la Frontera, Dos Hermanas, Olivares, Hinojos, Bonares, La Puebla del Río, Bollullos del Condado, Valverde del Camino, Gibraleón, Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Lucena del Puerto, Bollullos de la Mitación, Sevilla, Huévar del Aljarafe, Aznalcázar, El Puerto de Santa María, Madrid, Punta Umbría, Puerto Real, Barcelona, Palos de la Frontera, Emigrantes, Paterna del Campo, Villanueva del Ariscal, Lucena de Córdoba, Los Palacios y Villafranca, Écija, Camas, Las Palmas de Gran Canaria, Lebrija, La Línea de la Concepción, Córdoba, Rota, Ayamonte, Villalba del Alcor, Granada, Isla Mayor, Cabra, Málaga, Cádiz, Puente Genil, Jaén, Castillo de Locubín, Alcalá de Guadaíra, Algeciras, Marbella, Tocina, Gelves, Utrera, Almería, Cerro del Águila, Sevilla Sur, Toledo, Almensilla, Las Cabezas de San Juan, San Juan de Aznalfarache, Fuengirola, Ceuta, Osuna, Santiponce y Valencia