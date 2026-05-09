'Saeta Groove': la playlist de marchas de Semana Santa versionadas con música funk mediante IA que llama la atención entre los cofrades

Escuchar marchas procesionales al ritmo de la música funk es posible. Desde el pasado jueves, los cofrades tienen a su disposición en Spotify una playlist con varias piezas musicales que se escuchan detrás de los pasos de Semana Santa, pero con un toque diferente. ‘Saeta Groove’ es el nombre de un proyecto que une las cofradías con las melodías del funk groove de los años 80. Los cofrades se han mostrado sorprendidos por esta innovación en lo musical donde la inteligencia artificial ha tenido mucho que ver.

No debería sonar así es el nombre de este álbum que se enmarca en la firma de ‘Saeta Groove’, como autoría. Son un total de ocho temas en total que recogen una o varias marchas que, además, son obras de los máximos exponentes del género musical cofradiero. Se trata de perfiles muy reconocidos en el ámbito de la Semana Santa como Cristóbal López Gándara, David Hurtado, Daniel Albarrán, Ignacio García y José Manuel Sánchez Crespillo. Según han podido contar fuentes de ‘Saeta Groove’ a El Correo de Andalucía, han tratado de buscar compositores de la máxima calidad para hacer las obras lo más versátiles posibles.

Además, ha tratado de aunar todos los gustos en esta playlist con obras de los tres estilos existentes en la Semana Santa: agrupaciones musicales, bandas de cornetas y tambores, así como bandas de música. Las composiciones que abarca este trabajo son Cachorro Eterno, El día del Señor, Antes de irme, En las tinieblas de mis dudas, Mi Señor de la Oración, Nuestro Señor, Alma Mater, Todo por María, Subida al Calvario, El Mayor Dolor, Crucifícalo y Flagellattio.

Desde ‘Saeta Groove’ han buscado darle una vuelta de tuerca a las marchas procesionales para tratar de ponerlas en valor ya que, según 'Saeta Groove', está en ocasiones infravalorada más allá de las cofradías. Una fórmula para seguir escuchando música de Semana Santa a lo largo del año, pero de otra manera que se haga más amena. La creación musical ha sido posible gracias a herramientas de inteligencia artificial (IA) para optimizar el resultado derivando en las curiosas sintonías que todos pueden disfrutar ya en la mencionada playlist Spotify. También, destaca la potente imagen de marca que acompaña visualmente a estas composiciones con animaciones de nazarenos o instantáneas de pasos procesionales en tonalidades oscuras, azules y rosas en la carátula virtual.

Según indican estas mismas fuentes de ‘Saeta Groove’, la iniciativa surge también para acercar a los más jóvenes un género musical propio de los años 80 -que en ocasiones también recuerdan a la música de Michael Jackson o Bruno Mars-, que suelen consumir a menudo marchas procesionales pero se encuentran alejados de otras opciones en lo musical que también merecen la pena.

Más canciones en el mes de junio

La reacción de la gente ha sido buena y piden más. Precisamente, para el próximo mes desde ‘Saeta Groove’ ya están trabajando en nuevas entregas tras la cálida acogida que ha tenido estos ocho primeros temas. Si esta vez han apostado por marchas de compositores punteros en la actualidad, en la segunda parte propondrán un viaje al pasado de la música procesional.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, habrá piezas musicales más clásicas de firmas de reconocido prestigio en el ámbito cofradiero como Manuel López Farfán, Manuel Font de Anta o Germán Álvarez Beigbeder. Son autores de composiciones presentes en la mayoría de repertorios de los pasos de palio de la Semana Santa como La Estrella Sublime, Soleá dame la mano o Cristo de la Expiración, respectivamente.

Sobre el funk groove

El funk groove es un género musical que surge como una evolución rítmica dentro de la música afroamericana a finales de los años 60, consolidándose en la década de los 70 como una de las corrientes más influyentes del panorama popular. Se caracteriza por el énfasis en el ritmo, la síncopa y la repetición de patrones musicales que generan una sensación hipnótica y bailable. El funk desplaza el protagonismo melódico hacia la base rítmica, donde el bajo eléctrico y la batería articula toda la composición.

Con el paso del tiempo, el funk groove ha trascendido su contexto original para integrarse en múltiples géneros, desde el disco hasta el hip hop y la música electrónica contemporánea. Su estructura se basa en una interacción precisa y constante entre instrumentos que ha sido clave en la producción musical moderna.