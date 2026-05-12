Los Arquillo intentarán un nuevo acuerdo con la Junta de Gobierno saliente de la Macarena antes de ir a los tribunales: "Tenemos la esperanza de que la verdad prevalezca"

La familia Arquillo quiere evitar ir a los tribunales tras los desencuentros con la Junta de Gobierno saliente de la Macarena por la fallida restauración de la Virgen de la Esperanza. Según un comunicado difundido por El Llamador de Canal Sur Radio, Francisco y David Arquillo consideran que se ha atentado "contra su derecho al honor y la propia imagen", ya que no se les ha permitido "hacer valer su trabajo" cuando han tratado de ofrecer su versión de los hechos hasta en dos ocasiones. Por el momento, ha fracasado el intento de conciliación ante notario de las partes implicadas, esto es, entre los Arquillo y la Junta de Gobierno saliente encabezada por José Antonio Fernández Cabrero. En caso de que no prospere un nuevo intento de acuerdo, presentarán una demanda "para que la justicia dictamine, al no poderse defender por la confidencialidad contractual".

Los Arquillo han puesto sobre la mesa que la Junta de Gobierno saliente de La Macarena ha llevado a cabo "una intromisión ilegítima, grave y continuada en sus derechos al honor y a la propia imagen" por parte de José Antonio Fernández Cabrero, antiguo Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena; Enrique Espinosa de los Monteros Bravo, antiguo Mayordomo de la Hermandad de la Macarena; Miguel Ángel Fernández Almagro, antiguo Prioste de la Hermandad de la Macarena y José Luis Notario Rocha, antiguo Consiliario de Cultos de la Hermandad de la Macarena. Pese a haber tratado de cerrar un acuerdo de conciliación notarial con estas cuatro personas, no ha prosperado. Según versa en el comunicado, seguirán intentando llegar a un nuevo acuerdo que esclarezca los hechos que "tanto daño les ha causado en la trayectoria de toda una vida profesional dedicada a la restauración artística".

En el escrito de conciliación notarial que no ha llegado a buen puerto consta, según recoge este documento, que "la actuación desplegada por ciertas personas de la Junta de Gobierno atenta no solo contra los derechos al honor y a la propia imagen de los Sres. Arquillo, sino también contra su derecho a informar de forma veraz y contrastada de lo ocurrido, según la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo".

Los Arquillo intentaron ofrecer su versión en dos ocasiones

Confían en hacer valer su trabajo que "no ha trascendido a la opinión pública" en base al acuerdo firmado el 6 de junio de 2025 con la Junta de Gobierno saliente de la Hermandad de la Macarena, que establece la obligatoriedad de confidencialidad del todo el proceso de restauración. En cambio, sostienen que ese acuerdo ha sido vulnerado por la propia Junta saliente "desvelando medias verdades que han causado confusión y graves daños reputacionales", según indican los Arquillo en el escrito aclaratorio.

Francisco y David Arquillo intentaron hacer pública su versión en hasta dos ocasiones. En primer lugar, en el trascurso del Cabildo Extraordinario de hermanos del 25 de julio, cuando pretendían dar detalles de un informe que elaboraron sobre el proceso de restauración de la Esperanza Macarena. En cambio, en la citada asamblea de hermanos a finales de julio,"solo se les permitió una mínima intervención en ruegos y preguntas gracias a su condición de hermanos de la cofradía y sin derecho a réplica", recoge el comunicado. En segundo lugar, los Arquillo optaron en diciembre explicar el proceso de restauración en una conferencia en la Real Academia de Bellas Artes, que no se llegó a celebrar. "El despacho de abogados de la Junta de Gobierno envió 4 burofax para ordenar la suspensión de la conferencia", matiza el comunicado de los Arquillo.

El trabajo contó "con el beneplácito de la Junta de Gobierno"

"Hasta la fecha han sentido mucha indefensión porque no se les demostró el resultado final de la entrega de la talla el viernes 20 de junio, fecha en la que se dio por finalizado el trabajo". Los planes de los restauradores pasaban por "explicar durante el Cabildo a todos los hermanos los pormenores del trabajo que ellos habían realizado y el estado en que estaba la Virgen cuando terminó su trabajo, algo que contó con el beneplácito de la Junta de Gobierno".

Respecto a esto último, también el escrito notarial que se ha saldado sin acuerdo -recogido en el presente comunicado- sostiene que "algunos miembros de la Junta de Gobierno les invitaron (la noche en la que se repuso a la imagen al culto) a tomar un refresco en un reservado de la Hermandad, manifestándoles los allí presentes su complacencia por el resultado del trabajo realizado, muy especialmente el por aquel entonces Hermano Mayor". De igual forma, este texto de conciliación notarial anota que los miembros de la Comisión de Seguimiento de la restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena "dieron su conformidad con el estado de la imagen tras el trabajo realizado".

Una nueva oportunidad antes de ir a los tribunales

"Ahora se abre un nuevo periodo de tiempo en el que los Señores Arquillo confían en que se esclarezca lo que sucedió sin tener que ir a los Tribunales, con la esperanza de que la verdad prevalezca, tal y como demuestran las pruebas que hay al respecto y que ellos no han podido hacer públicas por contrato de confidencialidad", sostiene el escrito dado a conocer a los medios de comunicación. En caso de que no prospere un nuevo intento de acuerdo, presentarán una demanda "para que la justicia dictamine, al no poderse defender por la confidencialidad contractual".

"Una situación que ha hecho mucho daño a los Señores Arquillo en su prestigio profesional, su imagen y a nivel moral, y que el equipo profesional que encabezan confía en que pronto se restablezca en base a la objetividad de unas pruebas que lamentablemente hasta la fecha no han podido dar a conocer", concluye el comunicado.