La Esperanza de Triana afronta un cita clave el 30 de junio: dos candidatos a hermano mayor para iniciar una nueva etapa

En la calle Pureza del barrio de Triana tienen una cita importante el próximo 30 de junio. La hermandad de la Esperanza de Triana decide cuál de los dos candidatos tomará el relevo y abrirá una nueva etapa para los próximos cuatro años. Sergio Sopeña ocupa la vara dorada en la corporación de La Madrugá desde 2019, algo que tras los comicios anunciados cambiará dando inicio a un nuevo capítulo en su historia.

La convocatoria electoral llega en un momento especialmente relevante para la vida interna de la corporación, marcada sin duda por los retos de conservación patrimonial, el impulso de una mayor acción social y la organización de los próximos cultos y estaciones de penitencia. Como se estila en este tipo de procesos, los hermanos con derecho a voto serán los encargados, mediante un Cabildo General de Elecciones, de decidir quién será la persona que, como consecuencia directa, pilotará el rumbo de la hermandad por los cuatro venideros años. Dos son las candidaturas presentadas como aspirantes a dirigir la corporación sacramental.

Feliciano Fernández: posicionar la figura del hermano

Por un lado, concurre la candidatura encabezada por Feliciano Fernández, que se ha presentado su postulación públicamente bajo el lema “La Esperanza de todos”, con un programa centrado en el patrimonio, la vida de hermandad y la acción social. "Lo que a nosotros nos mueve es impulsar un proyecto basado en la escucha y la participación. De hecho, ya contamos con el respaldo de más de 400 propuestas que hemos recibido a través de nuestro Buzón de la Esperanza, un formulario donde los hermanos nos han volcado sus inquietudes. Basándonos en ello, impulsaremos los siguientes pilares", recoge entre sus principales propuestas.

La prioridad absoluta para Feliciano es posicionar la figura del hermano como centro de todo, pues sienten que "la vida de hermandad necesita dar un impulso real para que todos se sientan bienvenidos en la que deben sentir como su casa y, sobre todo, que sean partícipes de la vida de hermandad". "Queremos una Hermandad más participativa, abierta y transparente, tanto para los hermanos que viven aquí como para los que nos siguen desde fuera".

En cuanto a la acción social, el equipo de Fernández se está ilusionado con seguir potenciando la Misión de la Esperanza, que ha permitido a la Hermandad mirar de frente la realidad del Polígono Sur. "Nuestro deber es estar ahí, ayudando con firmeza. Pero no nos limitamos a estar, sino que traemos propuestas nuevas para que la atención a todos sea una realidad". También quieren hacer lo propio con el Centro de Apoyo Infantil, e implantar de manera inherente el proyecto Soleá, dame la mano.

En el ámbito del patrimonio y la continuidad, la candidatura de Feliciano desea apreciarse muy clara: "lo que funciona, no se toca". Consideran cómo el patrimonio ha avanzado notablemente, gracias a la labor de la comisión artística y sus técnicos. "Nuestra intención es mantener esa línea de excelencia y sentar las bases para el 50 aniversario de la coronación pontificia de la Virgen".

Guillermo Revuelta: seguir enriqueciendo el patrimonio

A su lado, también opta al cargo la candidatura liderada por el actual teniente de hermano mayor, Guillermo Revuelta, quien ha ido desgranando en las últimas semanas su proyecto de gobierno con propuestas relacionadas con la estabilidad económica, la vida interna de la corporación y la conservación patrimonial. La lista se alza como la más continuista tras los dos mandatos consecutivos de Sergio Sopeña.

Entre sus propuestas de nuevo cuño destaca la continuidad del proyecto para el tercer manto de salida de Nuestra Señora de la Esperanza, concebido como un proyecto de Hermandad y no de una junta de gobierno concreta, que se ejecutaría sin prisas y con el mayor rigor: “Queremos regalar a la Santísima Virgen una de las mejores piezas del bordado andaluz de todos los tiempos”. Además, se acometerían las restauraciones integrales del paso de misterio del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, incluyendo las imágenes secundarias, y del palio de Nuestra Señora de la Esperanza, incluyendo su orfebrería.

Asimismo, nuevas insignias de las Monjas Mínimas y de la Misión de la Esperanza, para ampliar los tramos de la cofradía; una nueva túnica renacentista en color malva y nuevas cantoneras para la cruz del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y un nuevo manto de camarín bordado sobre terciopelo rosa para la Virgen de la Esperanza. Además, crearían una comisión de expertos encargada de cuidar y asesorar el patrimonio musical de la corporación en sus cultos internos y los repertorios de los pasos procesionales en la estación de penitencia.

Bajo los pilares constituyentes de la candidatura, Revuelta presenta cómo han nacido sus potenciales proyectos, los cuales espera poder consolidar. Entre los más destacados de la lista se encuentra la creación del Rincón del Hermano, con la habilitación de varias salas y estancias de las dependencias para albergar reuniones, convivencias, una terraza y una biblioteca-sala de estudio. También la colaboración en los campamentos de verano del Hospital Infantil Virgen del Rocío, con su 'Proyecto Búho' o la posibilidad del voto por correo, destinado a hermanos que no puedan hacerlo presencialmente, consiguiendo de esta forma abrir las puertas de la corporación a todo el que quiera y desacotándola así de las fronteras de la ciudad de Sevilla.

Durante estas semanas previas a los comicios, la Hermandad ya se ha encargado de informar a través de su página web de todos los detalles al respecto. El Cabildo se desarrollará en la Capilla de los Marineros y sus dependencias anexas, dándose comienzo el acto a las 17.00 horas en su primera convocatoria, y a las 17.30 horas la segunda. La votación se extenderá hasta las 23.00 horas.

Sea cual sea el resultado que arroje la jornada del 30 de junio, la Hermandad de la Esperanza de Triana volverá a reconocerse en lo esencial, en la devoción, y en la vida de Hermandad, la cual se construye día a día y con fundamento en el compromiso común con su pasado, historia que no se debe olvidar, y su futuro.