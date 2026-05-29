Pintura mural, cerámica, talla y escultura: la Esperanza de Triana estrena su nuevo camarín tras cuatro años intensos de obras

Pintura mural, cerámica, talla y escultura con mucho sabor trianero. El nuevo camarín de la Esperanza de Triana ya es una realidad. La Capilla de Los Marineros luce uno de los proyectos patrimoniales, devocionales y artísticos más importantes de la historia de la cofradía de la calle Pureza. Su actual hermano mayor, Sergio Sopeña, pone así punto y final a ocho años al frente de la corporación que celebrará elecciones el próximo mes de junio con dos candidatos en liza.

La Hermandad ha querido expresar "su profundo agradecimiento a todos los hermanos y devotos por la comprensión, paciencia y apoyo" mostrados a lo largo de todo el proceso de ejecución de las obras. Los trabajos de decoración del nuevo camarín de Nuestra Señora de la Esperanza tanto a nivel de pintura mural, como de cerámica y talla se iniciaron en el mes de octubre de 2022, tras un concienzudo estudio por parte del Taller Daroal, Jesús Alcarazo Velasco y la asesoría artística de la Hermandad. Los patrones seguidos en este nuevo camarín están inspirados en las pinturas murales de dos templos emblemáticos del barroco sevillano, como son la capilla Sacramental de la Iglesia de San Lorenzo, y la iglesia de San Luís de los Franceses.

Dibujos ornamentales con las letanías de la Santísima Virgen en la cúpula

En la cúpula se presenta una especie de jardín presidido por una corona de rosas o “gloria” con el anagrama de María situada sobre el sepulcro de la Virgen, estando este rodeado por dos grupos de ángeles que escriben el “Bendita sea tu Pureza” y el “Magnificat”, representando así los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Santísima Virgen. También figuran dos ángeles portando elementos alusivos a la Esperanza, como son el ancla y el salvavidas.

Los espacios laterales o ante camarines están decorados con dibujos ornamentales que imitan yeserías, tanto en las paredes como en las bóvedas, presididos por medallones en los que figuran Letanías de la Santísima Virgen, mientras que los arcos se decoran con yeserías y racimos de flores y frutas sujetados por lazos. Las letanías representadas en la pintura mural son: Madre Castísima, Auxilio de los Cristianos, Torre de David y Rosa Mística, Madre de la Divina Gracia, Virgen Poderosa y Puerta del Cielo.

Nuevo camarín de la Esperanza de Triana en la capilla de Los Marineros. / Hermandad de la Esperanza de Triana.

Los paramentos situados por encima de los zócalos cerámicos de los ante camarines, que representan coros de ángeles músicos, se han decorado con guirnaldas de flores y frutas sujetas por lazos y entre las guirnaldas aparecen ocho cartelas con los nombres de algunas mujeres fuertes de la Biblia: Judith, Esther, Rut, Miriam, Débora, Sara, Rebeca y Jael.

Por último, culminando el discurso de alabanza a la Santísima Virgen, en la entrada del camarín se sitúa una cartela que el fiel verá a su salida donde se lee en latín la frase “Bienaventurada me llamarán todas las generaciones”, también extraída de la oración del Magníficat, una de las más antiguas del cristianismo tomada directamente del Evangelio de San Lucas, que pronunció la propia Virgen María durante su visita a su prima Santa Isabel. Todas las pinturas se han realizado con técnicas al óleo y pan de oro.

Improntas del Quattrocento italiano en la cerámica del conjunto

En la parte correspondiente a la loza vidriada o cerámica, se han unido la tradición regionalista desarrollada en Triana en los primeros años del siglo XX con el Quattrocento italiano, lenguaje muy habitual en la Sevilla de finales del siglo XIX siguiendo los postulados del erudito José Gestoso que recuperó la tradición artística de la cerámica trianera. Además, aparecen dos capillas que alojan a las santas Justa y Rufina, como patronas del gremio de los ceramistas.

En otro plano, como arranque del arco de medio punto que da profundidad a la zona central del camarín, aparecen las figuras de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena de influencia claramente italiana. Igualmente, ocurre en las cuatro pilastras donde se representan las Virtudes Cardinales (Fortaleza, Templanza, Prudencia y Justicia). Cierran todo el conjunto las imágenes de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, también con cierto aire Italianizante.

Nuevo camarín de la Esperanza de Triana en la capilla de Los Marineros. / Hermandad de la Esperanza de Triana.

Azulejos con técnicas del arte nazarí

Todos los azulejos han sido realizados por Jesús Alcarazo con la técnica llamada de la “cuerda seca”, introducida por los árabes en la península sobre todo en época nazarí, entre el siglo XI y XIV, en la que se separan los esmaltes de colores usando una línea grasa a base de óxidos y aceite, y la técnica de la “sobrecubierta”, desarrollada ésta por José Recio del Rivero ya en el siglo XX, creando un proceso mixto que consiguió mejorar los volúmenes y el modelado de los elementos representados.

La parte escultórica se compone de cuatro alto-relieves realizados por Encarnación Hurtado para las pechinas que sujetan la cúpula, escoltadas por marcos tallados por José Carlos Ligero con dorados de Pablo Haro. En las pechinas, de forma ovalada, se presentan dos Virtudes Teologales y dos Letanías del Rosario. Las otras dos pechinas representan las Letanías de Torre de Marfil y Espejo de Justicia, igualmente con figuras de mujer y los arcángeles San Miguel y San Gabriel respectivamente. Todas han sido talladas en madera de cedro policromada al óleo y estofadas con temple al huevo y oro de 23 quilates.