Sevilla se prepara para vivir su quincena de Corpus: la guía de las principales procesiones eucarísticas de la ciudad

Lejos del ajetreo que supone la visita del Santo Padre a Madrid, Barcelona y Canarias, la ciudad de Sevilla sigue viviendo sus tradiciones centenarias. Será el próximo 4 de junio cuando la ciudad viva una de sus fiestas más antiguas con la procesión del Corpus por el centro de la ciudad.

No obstante, muchos barrios y feligresías históricas de la ciudad organizan procesiones eucarísticas para llevar por las calles al Santísimo Sacramento. En muchas ocasiones, esas procesiones visitan casas de enfermos e impedidos para llevar la comunión ante la imposibilidad de asistir a misa de estas personas. Desde El Correo de Andalucía te facilitamos una guía de las procesiones que que se llevarán a cabo en Sevilla estos próximos fines de semana.

Domingo 31 de mayo

El Cerro del Águila

El Santísimo Sacramento saldrá a las calles en su paso acompañado de los pasos del Niño Jesús, del Inmaculado Concepción de María y del Simpecado de la Hermandad del Rocío. Saldrá a las 9:15 horas y recorrerá las calles: Nuestra Señora de los Dolores, Afán de Ribera, Galicia, Lisboa, Juan de Ledesma, Afán de Ribera y Nuestra Señora de los Dolores, entrando a las 11:15 horas y siendo acompañada musicalmente por la Sociedad Filarmónica de las Nieves de Olivares.

Torreblanca

Jesús Sacramentado saldrá al barrio de Torreblanca en su paso a las 9:30 horas y recorrerá las calles: Párroco Don Antonio Olmo, Abedul, Pino, Torregorda, Torre del Mar, Torrelaguna, Torre del Río, Torrecuadrada, Torresbermejas, Torre del Campo, Torrenueva y plaza del Corazón de María, entrando a las 11:30 horas y siendo acompañada musicalmente por la Sociedad Filarmónica de las Nieves de Olivares.

San Vicente

El Santísimo saldrá a las calles bajo palio en un procesión organizada por la Archicofradía de las Siete Palabras. Saldrá a las 10:00 horas y recorrerá las calles: Cardenal Cisneros, San Vicente, Pascual de Gayangos, Miguel Cid, Baños, Jesús de la Vera+Cruz, Alfonso XII, Antonio Salado, Alfaqueque y Cardenal Cisneros, entrando a las 12:00 horas y siendo acompañada musicalmente por la Banda de Música “Villa de Guillena”. Durante el recorrido hará estación en casas de enfermos e impedidos y en altares montados por la feligresía.

San Gonzalo

La salida del cortejo eucarístico de la Hermandad del Barrio León tendrá lugar a las 10:00 horas de la mañana y recorrerá distintas calles de la feligresía acompañado por la Banda de Música de Santa Ana de Dos Hermanas, concluyendo la salida procesional a las 12:15 horas.

San José Obrero

El Santísimo saldrá bajo palio desde la Parroquia de San José obrero a las 10:00 horas y recorrerá el siguiente recorrido: Samaniego, Arroyo, Pinta, Mamá Margarita, Francisco de Ariño, plaza Antonio del Castillo Díaz, Jabugo, José María de Mena, Iriarte y Samaniego. El cortejo irá acompañado por la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de la Salud de la Hermandad de los Gitanos

San Pedro

Una de las “Sacramentales Puras” que organizan la procesión del Santísimo Sacramento bajo palio desde la parroquia de San Pedro, discurriendo por el siguiente itinerario: Santa Ángela de la Cruz, Jerónimo Hernández, plaza del Pozo Santo, Amparo, Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma, Dueñas Doña María Coronel y plaza de San Pedro. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música «Maestro Tejera». La salida será a las 10:00 horas y la entrada a las 12:00 horas.

San Lorenzo

El Santísimo saldrá bajo palio a las 10:15 de la Parroquia de San Lorenzo por el siguiente recorrido: Plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, Hombre de Piedra, Santa Clara, Santa Ana (el palio del Santísimo sale a Curtidurías), plaza de San Antonio de Padua, Miguel Cid, Juan Rabadán y plaza de San Lorenzo. La procesión está organizada por la Hermandad de la Soledad y estará acompañada musicalmente por la Banda de Música de las Cigarreras.

La Misión

La procesión eucarística del barrio de Heliópolis saldrá del Colegio San Antonio María Claret a las 10:15 horas acompañada de la Banda de Música de AMUECI. Recorrerá las siguientes calles: Avda. del Padre García Tejero, San Antonio María Claret, Padre Mediavilla, Periodista Ramon Resa, Torcuato Luca de Tena, Monzón, Fotógrafo Antonio del Junco, avda. de Reina Mercedes, Condesa, patio de los pisos municipales, Teba, Ensanche y avda. del Padre García Tejero.

San Isidoro

La custodia de asiento de plata que portará a Jesús Sacramentado por las calles de la Costanilla saldrá de la Parroquia de San Isidoro a las 10:30 horas por el siguiente recorrido: Luchana, cuesta del Rosario, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Entrecárceles, plaza del Divino Salvador, Córdoba, plaza de Ntro. Padre Jesús de la Pasión, Alcaicería de la Loza, plaza de la Alfalfa, Jesús de las Tres Caídas y Luchana. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Capilla Musical “Abraham Martínez”

San Ildefonso

La procesión, organizada por otra Sacramental pura, partirá desde la iglesia de San Ildefonso a las 10:45 horas, recorriendo las siguientes calles: Plaza San Ildefonso, Boteros, Sales y Ferré, plaza del Cristo de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, plaza de San Leandro, Cardenal Cervantes, Santiago, Juan de la Encina, Calería, Imperial, Medinaceli, San Esteban, plaza de Pilatos, Águilas, Rodríguez Marín y plaza San Ildefonso, entrando a las 13 horas de la tarde. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda Municipal de Arahal.

Jueves 4 de junio

Catedral de Sevilla

Procesión del Corpus Christi en Sevilla, partiendo la comitiva desde la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral de Sevilla a las 8:15 horas, con los pasos de Santa Ángela de la Cruz, Santas Justa y Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando Rey, Inmaculada Concepción, Niño Jesús del Sagrario, Santa Espina y Sagrada Custodia por el siguiente itinerario: Avda. de la Constitución, plaza de San Francisco, Sierpes, Cerrajería, Cuna, plaza del Divino Salvador, Villegas, Francos, Placentines y plaza de la Virgen de los Reyes para entrar por la Puerta de Palos a las 12:00 horas.

Acompañará musicalmente la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla en el paso de San Fernando y la Banda de Música del Acuartelamiento Militar de Sevilla en el paso de la Custodia.

Sábado 6 de junio

Alcosa

Procesión Eucarística con el Santísimo Sacramento bajo palio desde la iglesia de la Beata Ana María Javouhey, sita en la calle Escritor Alfonso Grosso, discurriendo por el siguiente itinerario: Escritor Alfonso Grosso, Ildefonso Marañón Lavín, Ontur, plaza Zocodover, avda. Ciudad de Chiva, callejón Obradoiro, plaza Obradoiro, avda. Ildefonso Marañón Lavín, avda. Ciudad de Chivas, Jesús del Divino Perdón, Purísima Concepción, Ciudad de Liria, Ntra. Sra. de los Desamparados, Ciudad de Carlet, plaza del Padre Castro, Ciudad de Oliva, Ciudad de Alfafar y Ciudad de Paterna. La salida será a las 20:30 horas y acompañará musicalmente la Agrupación Musical «Sagrada Presentación» de la hermandad de San Benito. Colaborarán en esta procesión eucarística las hermandades de los Desamparados y del Divino Perdón.

Padre Pío

La Hermandad de Padre Pío organiza la procesión del Corpus. El Santísimo Sacramento saldrá desde la parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz a las 21 horas con el siguiente itinerario: Auxiliar ronda de Padre Pío, ronda de la Doctora Oeste, Alájar, San Juan de Aznalfarache, Valencina de la Concepción, Mairena del Alcor, Alájar, Las Cabezas de San Juan, La Puebla del Río, ronda de la Dra. Oeste y auxiliar ronda de Padre Pio. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de Los Ángeles.

Domingo 7 de junio

Triana

La Hermandad de la Esperanza de Triana junto a la Real Parroquia de Santa organizan, como cada año, la salida procesional del Corpus Chico. La Procesión Eucarística contará con los pasos procesionales del Niño Jesús, Santas Justa y Rufina, San Juan Evangelista, Inmaculada Concepción y la Custodia de Asiento con el Santísimo Sacramento, discurriendo por el siguiente itinerario: Plazuela de Santa Ana, Pelay Correa, Cristo de las Tres Caídas, Rodrigo de Triana, San Jacinto, plaza del Altozano, Pureza, Párroco Don Eugenio y plazuela de Santa Ana. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de San Juan Evangelista, Tres Caídas de Triana y la Banda de Música Nuestra Señora de la Victoria.

La Magdalena

Organizada por la Hermandad Sacramental de la Real Parroquia de Santa María Magdalena, contará con los pasos del Dulce Nombre de Jesús, la Inmaculada Concepción y la Custodia. Saldrá a las 9:30 horas y discurrirá por el itinerario siguiente: San Pablo, Bailén, San Eloy, San Roque, Rafael Calvo, plaza del Museo, Alfonso XII, plaza del Museo, Miguel de Carvajal, Bailén, Pedro del Toro, Gravina, Canalejas, Cristo del Calvario y San Pablo. La Banda del Maestro Tejera acompañará al primer paso

Nervión

Procesión Eucarística, organizada por la Hermandad de la Sed,con el Santísimo Sacramento desde la parroquia de la Concepción Inmaculada, saldrá a las 10 horas discurriendo por el siguiente itinerario: Cristo de la Sed, Doña Juana de Castilla, Duque de Rivas, Madre María Teresa, Juan de Mariana, Enrique Flórez, Valeriano Bécquer, Mariano Benlliure, Alejandro Collantes, Doña Juana de Castilla y Cristo de la Sed. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda Municipal de Mairena del Alcor.

Tiro de Línea

La Hermandad de Santa Genoveva organiza la procesión eucarística. Saldrá a las 20 horas por el siguiente recorrido: Romero de Torres, Tolosa Latour, Almirante Topete, Marchena, Lora del Río, Osuna, Fox Morcillo, avda. de los Teatinos y Romero de Torres, acompañará el Carmen de Salteras.