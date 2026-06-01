Las sillas para ver el Corpus Christi de Sevilla 2026 salen a la venta este lunes

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla pone a la venta desde este lunes, 1 de junio, las sillas para presenciar la procesión del Corpus Christi 2026, que se celebrará el jueves 4 de junio por las calles del centro de la ciudad.

La adquisición de los asientos se realizará por fases, con prioridad para quienes conservaron tickets de 2025 y quieran repetir la misma ubicación. Después, se abrirá la venta al público general según los distintos tramos del recorrido.

La ciudad encara así la recta final de los preparativos para una de las grandes citas del calendario cofrade sevillano. En los últimos días ya se han presentado los diseños de las portadas que adornarán la Plaza de San Francisco al paso de la comitiva, así como el cartel anunciador de la festividad.

Una subida de dos euros en el precio de las sillas

La principal novedad este año está en el precio. Las sillas para ver el Corpus Christi de Sevilla costarán 15 euros, frente a los 13 euros del pasado año. La subida es, por tanto, de dos euros con respecto a 2025.

El aumento afecta a una procesión de larga duración y gran seguimiento en la ciudad. El cortejo cuenta con un total de nueve pasos: Santa Ángela de la Cruz, Santa Justa y Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, la Inmaculada, el Niño Jesús, la custodia "chica" con la reliquia de la Santa Espina y la custodia de Arfe con el Santísimo.

La procesión, que este año modifica su recorrido, tiene una duración aproximada de cuatro horas, mientras que el tiempo de paso de todo el cortejo por un mismo punto ronda las dos horas y media. Todas las hermandades de Sevilla acompañan en representación al Santísimo Sacramento en esta cita central del calendario religioso de la ciudad.

Plazos para comprar las sillas del Corpus 2026

La venta se realizará en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías, situada en el número 26 de la calle San Gregorio, junto a la Puerta de Jerez, y también en el propio recorrido el día de la procesión.

Lunes 1 de junio, de 9:00 a 13:00 horas. Podrán comprar sus sillas los usuarios que presenten tickets de 2025 de la Avenida de la Constitución, calle Francos y Placentines, en la zona del Palacio Arzobispal, y que quieran repetir ubicación este año. Lunes 1 de junio, de 17:00 a 20:00 horas. Será el turno del público general que desee adquirir sillas en esos mismos emplazamientos: Avenida de la Constitución, calle Francos y Placentines. Martes 2 de junio, de 9:00 a 13:00 horas. La venta estará reservada para quienes tengan tickets del pasado año en Plaza de San Francisco, calle Sierpes, Cerrajería, Cuna y Plaza del Salvador y quieran conservar su ubicación. Martes 2 de junio, en horario de tarde. El público general podrá comprar sillas para esos mismos puntos del recorrido: Plaza de San Francisco, Sierpes, Cerrajería, Cuna y Plaza del Salvador. Miércoles 3 de junio, víspera del Corpus. Las sillas estarán disponibles para el público general en las oficinas de la sede del Consejo, sólo en horario de mañana. Jueves 4 de junio, día del Corpus Christi, desde las 8:00 horas. Los últimos tickets se podrán adquirir directamente en las diferentes parcelas del recorrido procesional.

Con este calendario, el Consejo abre la venta de localidades para una jornada que volverá a reunir a miles de sevillanos y visitantes en torno a la procesión de Jesús Sacramentado por el centro histórico.