Un debate que nunca se cierra: la intrahistoria alrededor del misterio de la Estrella

La Hermandad de la Estrella vive un período de debate abierto en torno a las figuras secundarias del paso de misterio del Cristo de las Penas. Las imágenes actuales de Castillo Lastrucci, fechadas a mediados del siglo pasado, siempre han sido objeto de discusión en torno a cómo complementan a la imagen del Señor sobre el paso.

No estamos ante un debate nuevo ya que tanto en el año 2003 como en 2007, hubo intentos de modificar la disposición del misterio. En esta última ocasión, los hermanos tumbaron un proyecto de Navarro Arteaga por únicamente 11 votos de diferencia.

Un nuevo intento que aún sigue abierto

Tras la pandemia, comenzó a fraguarse en el seno de la Junta de Gobierno de la corporación del Domingo de Ramos la apertura de un nuevo proceso de selección de propuestas para el cambio de las figuras del misterio. Así, la Hermandad convocó a sus hermanos en cabildo extraordinario el 27 de junio de 2024 para que aprobasen abrir este proceso; algo que resultó tener un resultado afirmativo.

La junta presidida por Carlos Martín Vázquez, designó una comisión artística que en todo momento asesoraría a la cúpula de la hermandad para presentar una única propuesta a los hermanos. Este aspecto es importante resaltarlo ya que fueron los propios artistas los que solicitaron a la cofradía que no querían que el proceso de selección se convirtiera en una especie de competición.

La comisión, que dimitió en la mañana del dos de junio, estaba compuesta por Andrés Luque Teruel, Alicia Iglesias Cumplido, Manuel Romero Luque, Daniel Franca, Juan Carlos Sánchez, Francisco Carrera, Javier Tey, Alejandro Ruesga, Santiago León y Francisco José López de Paz. Expertos de distinta materia que asesoraron en favor del proyecto de Álvaro Abrines y que finalmente no ha sido elegido para ser presentado a los hermanos.

¿Una filtración interesada?

El pasado 14 de abril y a través de grupos de Whatsapp se filtró la propuesta del imaginero Álvaro Abrines. La misma consistía en tres sayones y dos romanos. Mientras, la imagen del Señor estaría en una posición más centrada y elevada sobre un montículo.

En la delantera se contemplaría dos sayones preparando la cruz para la crucifixión de Jesús, uno de ellos mirando atentamente al Señor de las Penas, mientras que el otro sayón con una especie de palo o lanza en uno de los laterales. En la parte posterior se situarían dos romanos dando órdenes para la realización de la cruz.

Ya en la mañana del 1 de junio, la Hermandad de la Estrella dio a conocer oficialmente que el proyecto elegido por la Junta de Gobierno era la de Navarro Arteaga; la tercera propuesta que este escultor, hermano de la corporación, ha presentado desde la primera en 2003. Antes de que se lleve a cabo, esta propuesta necesitará convencer a los hermanos para que la aprueben en un cabildo extraordinario que, presumiblemente se convocará antes de final de mes. Un día después de la comunicación de la hermandad, la comisión que había fallado en favor de Abrines presentó su dimisión desatando una oleada de críticas y dudas sobre la transparencia del proceso de selección. La discutida decisión de la junta de gobierno de la Estrella, propició que salieran a la luz distintas propuestas como la de Juan Bautista Jiménez, también ha trascendido la existencia de un proyecto de José María Leal pero del que no se han conocido imágenes.