La Semana Santa de Sevilla vuelve a crecer y supera los 70.000 nazarenos: este es el ranking oficial de las 10 hermandades con un mayor cortejo

La Semana Santa vuelve a alcanzar números récords. En total, si se suma el cómputo de todas las jornadas, 70.864 nazarenos han realizado estación de penitencia a la Catedral este año. Cada año, el conteo del Consejo de Hermandades y Cofradías marca el número de personas de cada cortejo que llega a la Carrera Oficial. A esta cifra hay que sumarle además aquellos miembros de los cortejos que cumplen con otros cometidos.

Si bien todos los años muchas de las hermandades presentan sus datos internos sobre las papeletas expedidas, algunos de los cuales muestran números récord, estas cifras no siempre se traducen en una realidad. Pese al trabajo de muchas corporaciones, todavía hay quien saca su papeleta, pero no recoge su cirio. Además, en aquellas que cuentan con recorridos más largos, el cortejo se reducen con las horas.

Este mismo mes se celebrarán elecciones en el Consejo y los delegados de cada día han dejado cerrados los conteos antes de las urnas. Estas cifras servirán de base para que la futura Junta Superior, resultante de la votación de todos los hermanos mayores de la ciudad, reparta los minutos de cara a 2027 y, junto a las hermandades, decida si se mantienen o se alteran los órdenes de paso de cada una de las jornadas.

La Madrugá vuelve a ser la jornada más numerosa

Solo hay cuatro jornadas en toda la semana en las que ninguna Hermandad alcanza los 2.000 nazarenos. Son estos, además, los que menos cambios presentan de un año para otro en el orden o los horarios de paso. Es el caso del Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo o el Domingo de Resurrección. De estos días, es la Hermandad del Cachorro la que más se acerca con un cortejo de 1.951 personas.

Un año más, la jornada que ha acumulado más nazarenos ha sido la Madrugá. Con la Macarena (3.958), como la corporación con un cortejo de mayor tamaño y la Esperanza de Triana (3.002) como la segunda, la noche del Jueves al Viernes Santo acumuló 13.819 nazarenos y penitentes. Además, si a esta cifra se le suman otros miembros de la comitiva como acólitos o monaguillos se llega a 14.223 personas.

No solo la Macarena y la Esperanza de Triana superan los 2.000 nazarenos durante la noche más importante de la Semana Santa. El Gran Poder es la quinta hermandad en cuanto a cantidad de nazarenos se refiere y pasó por Carrera Oficial con 2.539 colas. Además, los Gitanos también entraron en este peculiar ranking con 2.401 capas en las primeras horas de la mañana del Viernes Santo.

Qué otras hermandades superan los 2.000 nazarenos

A la Madrugá le sigue, aunque con más distancia, el Domingo de Ramos. El primer día de la Semana Santa acumula ya 12.536 nazarenos, con la Estrella como la hermandad más numerosa con un cortejo de 2.641 nazarenos que ascienden a 2.729 personas si se cuenta con otros miembros de la Cofradía. Además, la Hermandad de la Paz también alcanza los 2.110 nazarenos a su paso por La Campana.

En este peculiar ranking también está San Gonzalo, que anunció que había superado las 3.000 papeletas, y llegó a La Campana con 2.633 nazarenos o San Benito, que el Martes Santo llegó a Carrera Oficial desde La Calzada con 2.029 antifaces. Además, el Miércoles Santo, tanto San Bernardo como el Baratillo superan el límite de los 2.000 nazarenos, así, los primeros suman 2.256 capas y los segundos, 2.292 colas.

En un caso particular están la Hermandad del Amor y la de los Estudiantes. La primera tiene un cortejo que se queda en los 1.900 nazarenos, sin embargo, si se le suma el cortejo de la Borriquita, en el que participan los más pequeños de la Hermandad, se llega a los 2.752 nazarenos. Por su parte, la Hermandad del Rectorado es la Cofradía con más monaguillos (144) que, sumados a los nazarenos, suponen 2.037 personas.