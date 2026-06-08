A falta del cabildo: Los hermanos de la Estrella ya conocen el boceto de Navarro Arteaga

Uno de los temas de las últimas semanas que copan las tertulias cofrades en Sevilla es todo lo que gira en torno al nuevo misterio de la Hermandad de la Estrella. Fue a finales del mes de mayo cuando conocimos que la Junta de Gobierno, presidida por Carlos Martín Vázquez, decidió presentar a los hermanos el boceto de José Antonio Navarro Arteaga a pesar de que la comisión artística escogió el de Álvaro Abrines.

Esta discrepancia junto a numerosas filtraciones, han levantado mucha polémica en torno al proceso de selección e incluso llevó a dimitir en bloque a la comisión artística que vio cómo su informe careció de validez para la corporación del Domingo de Ramos.

El boceto de Arteaga

Si los hermanos así lo quieren, la Hermandad de la Estrella se sumergirá en breves en la elaboración de unas imágenes secundarias que tienen como objetivo principal dotar al conjunto de una mayor armonía y calidad artística. En este tercer proyecto de Arteaga, tras los frustrados de 2003 y 2007, podemos ver un misterio con seis imágenes secundarias.

En la delantera hay un romano que le ofrece al Cristo de las Penas un cáliz antes de la crucifixión. La imagen titular de la hermandad seguiría en el mismo lugar predominante que ocupa hasta ahora pero con un monte tallado, justo detrás estarían las figuras del buen ladrón, en posición sedente y con actitud de arrepentimiento, y el mal ladrón. En el costero opuesto hay dos romanos que están jugando a suertes para ver quién se queda la túnica de Cristo, tal y como dicen las escrituras. Finalmente, en la trasera se encuentra un sayón preparando la cruz en la que será clavado Jesús.

El misterio resulta tener una enorme carga catequética y artística, siendo un conjunto que es fiel reflejo de lo que se dice en los evangelios de los momentos previos a la crucifixión. En la práctica, aún no ha trascendido si será necesario reformar o ampliar las andas procesionales. No obstante, hay una corriente numerosa de costaleros que pretenden solicitar a la Junta de Gobierno la inclusión de una trabajadera más para mayor comodidad durante el trabajo de cada Domingo de Ramos.

¿Qué deberá pasar para que el proyecto salga adelante?

Una vez conocido a través de redes sociales el proyecto, ahora los hermanos serán los que puedan verlo presencialmente en la casa de hermandad. Para ello, la hermandad ha establecido varios días de visita a las instalaciones.

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Ya el próximo 18 de junio a las 21 horas en el Colegio del Rosario de Triana, se llevará a cabo la celebración del Cabildo Extraordinario. Será necesaria una mayoría simple de los integrantes para que la propuesta tenga luz verde, desconociéndose aún los plazos de elaboración y entrega de este proyecto de gran magnitud para la Hermandad de la Estrella.