Francisco Vélez termina su mandato en el Consejo de Hermandes de Sevilla sin acuerdo para el reparto de dinero con las vísperas

El mandato de Francisco Vélez al frente del Consejo de Hermandades y Cofradías termina sin acuerdo para el reparto de fondos con las hermandades de vísperas. La Comisión Económica de la Sección de Penitencia ha comunicado este miércoles que no se ha alcanzado un consenso entre las hermandades de la nómina de la Carrera Oficial y las de vísperas para distribuir los beneficios obtenidos de las sillas y los palcos. Este organismo se constituyó para estudiar una mejora en el reparto económico correspondiente a las hermandades que realizan su estación de penitencia en las jornadas de Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, sin acudir a la Santa Iglesia Catedral.

El Consejo de Hermandades ha explicado que "se han producido avances significativos y se han analizado distintas propuestas con ánimo constructivo y voluntad de consenso". En cambio, comunican que "se ha considerado conveniente posponer la continuidad de los trabajos hasta después del periodo estival, con el ánimo de seguir avanzando en lograr un consenso más amplio".

La Comisión, que ha agradecido la predisposición del Consejo y su participación en las distintas reuniones celebradas, ha reiterado "su voluntad de seguir trabajando, con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, para alcanzar una solución viable, consensuada y satisfactoria para las hermandades afectadas". De igual forma, han agradecido "el esfuerzo realizado por las hermandades de cada jornada, así como su disposición al diálogo, al estudio de las distintas alternativas planteadas y a la búsqueda de una solución equilibrada".

Otro presidente hará frente al nuevo reparto económico

La decisión de posponer el acuerdo implica que será otro presidente el que ataje este asunto de forma definitiva. El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla celebra elecciones para elegir a la nueva Junta Superior el próximo 29 de junio con dos candidatos en liza después de que Francisco Vélez haya culminado dos mandatos consecutivos al frente. Carlos López Bravo y José Roda Peña tratarán de hacerse con la mayoría de los votos de los hermanos mayores en la cita electoral.

En una entrevista para El Correo de Andalucía, Francisco Vélez, confirmó que el martes después de Semana Santa se reuniría la comisión para tratar de "buscar una solución, trasladarla al pleno de penitencia y ver qué se puede hacer". Sin embargo, en este mandato no se ha conseguido alcanzar un acuerdo debido al rechazo por parte de algunas corporaciones de penitencia. En la citada Comisión Económica participan un hermano mayor de las corporaciones del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión y otro por cada jornada de la Semana Santa.

Sin opciones para incorporar a las vísperas en la Carrera Oficial

Además, el presidente saliente del Consejo dejó clara su postura sobre la posibilidad de que las vísperas entren en la Carrera Oficial: "En la Semana Santa no cabe nadie". Corporaciones como La Misión de Heliópolis o Pino Montano solicitaron hace tiempo acceder en la nómina de las cofradías que realizan estación de penitencia hacia la Santa Iglesia Catedral. "Las vísperas se erigieron para que evangelizaran en los barrios y de alguna manera captar a aquellos que viven en la periferia", sostuvo Vélez a preguntas de este periódico.

De esta forma, Francisco Vélez afirmó que la celebración cuenta actualmente "con una masificación de nazarenos, de una masificación de gente en la calle, que no se cabe". Justificó así que el encaje es "muy difícil" en casi la totalidad de las jornadas de Semana Santa.