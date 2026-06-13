La Capilla de los Marineros culmina la espera: la Esperanza de Triana ya está en su camarín

La espera ha terminado en la Capilla de los Marineros. Nuestra Señora de la Esperanza de Triana preside desde este sábado, 13 de junio, su camarín en el retablo mayor del templo, un hito largamente esperado por sus hermanos y devotos. Así lo ha anunciado la corporación a través de sus redes sociales, donde ha destacado que la Virgen ocupa ya el lugar preparado para su veneración tras "largos años de espera, trabajo y dedicación plenas".

La imagen de la Dolorosa se encuentra ya inserta en el retablo mayor de la Capilla de los Marineros, una obra concebida para "realzar la sacralidad del espacio y la devoción que despierta la titular". Según ha señalado la hermandad, el conjunto reúne "lo mejor de las artes plásticas" de la ciudad al servicio de este enclave devocional.

Ver a la Virgen de cerca

El nuevo emplazamiento permitirá que la titular de la hermandad de la Esperanza de Triana pueda ser contemplada no solo desde la propia capilla, sino también desde el camarín, acercando así la imagen a hermanos y fieles durante todo el año. Una de las obras que podrá apreciarse desde cerca será el recién estrenado manto del diseñador Gonzalo Navarro y bordado en el Taller de Bordados de las Hermanas Rama, en Brenes.

A tan solo dos semanas de las elecciones a Hermano Mayor de la corporación, la intervención forma parte de uno de los grandes proyectos patrimoniales de la corporación. En estos momentos, se están ejecutando los mismos trabajados en el camarín del Cristo de las Tres Caídas.

El proyecto arquitectónico, así como la dirección técnica y facultativa de la actuación, ha estado a cargo de Aurelio Gómez de Terreros, con la colaboración de Rafael Galianio. Ambos han seguido la idea arquitectónica diseñada por Ignacio Sánchez Rico, que fue desarrollada en el plano artístico, especialmente en las molduraciones y en la cornisa principal, por Javier Sánchez de los Reyes. El resultado es un espacio concebido con unidad, solemnidad y armonía.

La ornamentación del nuevo camarín comenzó en octubre de 2022, después de un minucioso estudio previo. En estos trabajos han participado el Taller Daroal, integrado por Francisco Rovira Yagüe y David Romero Alonso, y Jesús Alcarazo Velasco, junto a la asesoría artística de la hermandad, compuesta por Francisco Javier Hernández Lucas, José Ignacio Sánchez Rico y Francisco Javier Sánchez de los Reyes, cuya aportación ha sido clave en el desarrollo del conjunto.

Un día histórico para la hermandad

La corporación ha subrayado además la majestuosidad del nuevo emplazamiento de la Virgen, acorde, según expresa en su comunicado, con la "universal devoción" que recibe Nuestra Señora de la Esperanza.

Con motivo de esta jornada, la hermandad ha invitado a sus hermanos y fieles devotos a acudir a la Capilla de los Marineros para orar ante la Virgen y contemplarla en el camarín desde el que, a partir de ahora, recibirá las súplicas de sus devotos.

El traslado al camarín del retablo mayor supone la culminación de una etapa marcada por el trabajo y la dedicación en torno a este espacio, que queda ya presidido por Nuestra Señora de la Esperanza.