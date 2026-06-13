El santo al que ponen boca abajo para buscar el amor: la leyenda viral de San Antonio de Padua

Mucho se habla de poner a San Antonio de Padua boca abajo para pedir novio, novia o encontrar pareja. La escena forma parte de la tradición popular, pero detrás de esa costumbre hay una historia mucho más antigua, entre la fe, la leyenda y la devoción.

San Antonio nació en Lisboa en 1195 con el nombre de Fernando de Bulhões. Aunque era portugués, pasó a la historia como San Antonio de Padua por su fuerte vinculación con esta ciudad italiana. Fue franciscano, gran predicador, Doctor de la Iglesia y uno de los santos más venerados del mundo católico.

Se le conoce como el santo de los milagros, protector de los pobres y ayuda para encontrar objetos perdidos. También se le representa con el Niño Jesús en brazos, por una aparición que, según la tradición, habría tenido durante una etapa de retiro y oración.

¿Por qué se le pide pareja a San Antonio de Padua?

La relación de San Antonio con el amor viene de una antigua leyenda. Según la tradición, una joven sin recursos acudió al santo porque su familia no podía reunir la dote necesaria para casarse. San Antonio le entregó un papel para que lo llevara a un mercader, que debía darle tantas monedas como hicieran falta para igualar su peso.

El comerciante se burló, pero la balanza no se equilibró hasta que colocó 400 escudos de plata, la misma cantidad que, según la leyenda, había prometido tiempo atrás a San Antonio y nunca había entregado. La joven pudo casarse y, desde entonces, el santo quedó asociado a la protección de los noviazgos y los matrimonios.

¿Por qué se pone San Antonio de Padua boca abajo?

Lo de colocar a San Antonio de cabeza para que conceda pareja no es una práctica oficial de la Iglesia, sino una superstición popular. La devoción cristiana habla de rezarle, pedir su intercesión o hacer una novena; ponerlo boca abajo pertenece más al folclore y a la tradición doméstica.

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Aun así, la costumbre ha sobrevivido hasta hoy y cada 13 de junio vuelve la misma pregunta: ¿funciona rezarle a San Antonio para encontrar el amor? Para muchos creyentes, lo importante no es el ritual, sino la fe. Para la cultura popular, queda la imagen viral del santo al que se acude cuando el amor no llega.