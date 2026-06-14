Restauraciones, nuevos mantos o la apertura del camarín: los hitos patrimoniales de la Esperanza de Triana en la etapa de Sergio Sopeña

Cuenta atrás para las elecciones en la Hermandad de la Esperanza de Triana. El 30 de junio miles de cofrades de la corporación están llamados a las urnas para elegir al nuevo responsable de la cofradía. Dos candidatos concurren para dar el relevo a Sergio Sopeña, que culmina ocho años al frente de la misma. Lo más destacado de esta etapa que se cierra es la crecida exponencial en el patrimonio. Casi 150 actuaciones ha llevado a cabo la cofradía en este tiempo entre nuevas adquisiciones de piezas, donaciones o restauraciones de tantas otras que ya formaban parte.

Uno de los principales hitos es la culminación del nuevo camarín donde su ubicará Nuestra Señora de la Esperanza, unos trabajos en los que la hermandad lleva inmersa desde octubre de 2022. Pintura mural, cerámica, talla y escultura componen el nuevo lugar donde irá entronizada la imagen mariana tras un concienzudo estudio por parte del Taller Daroal, Jesús Alcarazo Velasco y la asesoría artística de la Hermandad.

La cúpula presenta una especie de jardín presidido por una corona de rosas o "gloria" con el anagrama de María situada sobre el sepulcro de la Virgen, estando este rodeado por dos grupos de ángeles. En la parte correspondiente a la loza vidriada o cerámica, se han unido la tradición regionalista desarrollada en Triana en los primeros años del siglo XX con el Quattrocento italiano. Respecto a los azulejos, todos ellos han sido realizados con la técnica llamada de la "cuerda seca", introducida por los árabes en la península sobre todo en época nazarí, entre el siglo XI y XIV.

Nuevo camarín de la Esperanza de Triana en la capilla de Los Marineros. / Hermandad de la Esperanza de Triana.

Entre los grandes proyectos de los últimos ocho años se encuentra también la restauración de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Una intervención que duró cuatro meses y corrió a cargo de Pedro Manzano. Los trabajos se centraron en la consolidación estructural del cuerpo, el tratamiento sobre la policromía, la limpieza del vidrio de los ojos, la mejora de los sistemas de protección de la encarnadura y la sustitución de elementos funcionales como las articulaciones de los brazos.

Un paso más: aprobado el diseño del tercer manto de salida

El cambio de color de uno de los mantos de salida de la dolorosa es otro de los trabajos más destacados. Se trata de la pieza diseñada por Juan Borrero en 1992 y estrenado en La Madrugá de 1994. La Junta de Gobierno optó por pasar los bordados a un nuevo soporte de terciopelo morado en lugar de mantener el verde oscuro con el que contaba. Las intenciones fueron dotar de "una mayor personalidad", según indicó la propia corporación, distinta de la del otro manto de salida del que dispone, conocido como el "de los Dragones". Fue estrenado en la Cuaresma de 2024 tras unos trabajos realizados por el taller de Charo Bernardino.

Entre los proyectos que aún están sobre el papel, pero que el equipo de Sergio Sopeña ha querido dejar amarrado antes de su marcha, se encuentra el diseño del nuevo manto de salida de Nuestra Señora de la Esperanza. Con este, la dolorosa de la calle Pureza sumaría un total de tres. El nuevo proyecto ha sido diseñado por Francisco Javier Sánchez de los Reyes, que ha desarrollado una obra de carácter cerámico, en sintonía con el actual paso de palio. En la iconografía, el manto desarrolla un recorrido visual por algunos de los episodios más representativos de la vida de la Virgen María. Está concebido para ejecutarse en bordados de oro y sedas, casi con total seguridad, sobre terciopelo verde esperanza.

Diseño del tercer manto de salida de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana. / ESPERANZA DE TRIANA

Dos nuevos mantos para camarín, cultos y traslados

La corporación ha llevado a cabo la restauración de varios mantos. Se trata del conocido como "el del Anagrama" de Elena Caro, que fue pasado a nuevo terciopelo morado o el manto blanco y su homónimo de color azul del año 2000 confeccionados por el taller de Fernández y Enríquez. Ambos procedían de unos faldones del paso de palio que fueron desmontados en 1998 y que sirvieron para extraer las mencionadas piezas. Además, se ha actuado sobre el manto rojo que realizó Antonio Castro, enriqueciendo su vista trasera, así como el manto negro de Fernández y Enríquez de finales de los años 90.

Más allá de las restauraciones, la cofradía trianera ha ejecutado dos nuevos mantos. El primero fue estrenado en la popular Misión de la Esperanza en otoño de 2025, que realizó la imagen de la dolorosa en el Polígono Sur de la capital. Es una pieza realizada en terciopelo verde bordado en oro, realizado por el taller de Pepi Maya y diseñado por Francisco Javier Sánchez de los Reyes. En el centro del manto se sitúa una cartela coronada con el áncora y el salvavidas entrecruzados, emblema de la Hermandad que los nazarenos portan en sus capas desde comienzos del siglo XX, con la palabra 'Esperanza' en su parte central.

Además, este mes de mayo la corporación ha presentado un nuevo manto en terciopelo azul diseñado por Gonzalo Navarro y ejecutado por el taller de las Hermanas Rama. El diseño encuentra su principal inspiración en los bordados de finales del siglo XVIII y principios del XIX, integrando elementos del Barroco tardío y el Academicismo. El programa decorativo presenta un marcado carácter vegetal, incorporando rocallas estilizadas, flores de lis, cuernos de la abundancia y una amplia variedad de motivos florales.

Manto verde de Pepi Maya (izquierda) y manto azul de las hermanas Rama (derecha). Nuevos enseres de la Esperanza de Triana. / ESPERANZA DE TRIANA

En cuanto a las sayas nuevas, destaca una nueva bordada en terciopelo burdeos elaborada por Francisco Carrera Iglesias "Paquili" en el año 2022, bajo diseño de Javier Sánchez de los Reyes, y otra en color blanco realizada por el taller de Manuel Solano siguiendo el dibujo trazado por Gonzalo Navarro, que toma como principal fuente creativa los bordados de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Igualmente, la hermandad ha ejecutado tres tocas de sobremanto entregadas en 2022, 2024 y 2025, realizadas por los talleres de Manuel Solano y Elena Caro.

Respecto al ajuar del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, sumó en 2022 una nueva túnica morada confeccionada por el taller del ecijano Jesús Rosado bajo diseño de Javier Sánchez de los Reyes. Además, la imagen estrenó en 2025 una segunda túnica, esta vez en color granate, a raíz de una antigua pieza con bordados de la primera mitad del siglo XIX. La actuación corrió a cargo del taller de Sebastián Marchante.

Otras actuaciones en imaginería y pintura

Respecto a las obras pictóricas, de los primeros encargos que hubo allá por 2020 fue una pintura de óleo sobre lienzo protagonizada por Santa Ana y la Virgen María. Una composición en la que, tras la escena principal, se halla un ventanal da profundidad dejando ver unos naranjos con azahar. Fue realizada por el artista Raúl Berzosa y se ubicó en uno de los laterales de la capilla de Los Marineros.

En materia de escultura, la Junta de Gobierno restauró entre 2021 y 2022 la imagen del Señor de la Humildad y Paciencia del templo trianero tras una intervención que duró un año realizada por Juan Alberto Filter Peinado e Isabel María Rabadán del Saz. De igual modo, Pedro Manzano restauró las imágenes secundarias de Castillo Lastrucci del paso de misterio del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, al igual que los ángeles de las esquinas del paso que ejecutó en los años 90 el afamado escultor Luis Álvarez Duarte.

Del mismo modo, desde 2019 se han restaurado varias coronas e incorpora otras piezas de orfebrería como un puñal para Nuestra Señora de la Esperanza e insignias para el cortejo procesional de La Madrugá. Dos mandatos de Sergio Sopeña donde el crecimiento del patrimonio ha sido de lo más destacado junto a la Misión de la Esperanza o la participación del Señor de las Tres Caídas en el Santo Entierro Grande de 2023.