Feliciano Fernández, candidato a hermano mayor en la Esperanza de Triana: “El centro de mi proyecto es el hermano”

Cardiólogo de profesión y cofrade de vocación, Feliciano Fernández ha tomado la decisión de presentarse a las elecciones de su cofradía a la que pertenece desde que era niño para presidirla como Hermano Mayor durante la próxima legislatura. Para ello, tendrá que obtener la mayoría de la confianza de sus hermanos en los comicios del próximo 30 de junio que se celebrarán en la Capilla de los Marineros.

¿Por qué deberían optar los hermanos por la papeleta de Feliciano Fernández? ¿Qué rasgo diferencial tiene su candidatura respecto a la otra?

La característica principal de nuestra candidatura es que pensamos en el hermano. El hermano para nosotros es el centro de nuestra hermandad y hay que darle cariño a través de una hermandad cercana. Queremos que el hermano haga vida en la hermandad, en la misa, en una posterior convivencia y que puedan ser más participativos. Con esto me refiero a que las decisiones importantes deben pasar por el cabildo general que para eso es el órgano principal y soberano de gobierno de la hermandad.

En consonancia con eso de poner al hermano en el centro, ¿entiende que haya hermanos en una corporación tan grande que no se sientan a gusto cuando acuden a la hermandad?

Uno de los asuntos que me han llevado a presentarme es la conciencia de muchos hermanos de que se ha llegado al final de un ciclo. Y es lo que me transmiten muchos hermanos es la ausencia de apego y entusiasmo en torno a la hermandad, yo creo que se escucha poco al hermano. Al no sentirse cómodo ni escuchado, termina por no ir a la hermandad, yo quiero ver una calle Pureza llena de gente de la Esperanza y quiero que el motor de todo sea la juventud. Tenemos un proyecto a desarrollar y vamos a necesitar para llevarlo a cabo un cuerpo de unos noventa voluntarios.

A propósito del tema patrimonial, ¿qué grandes proyectos patrimoniales marcarán su mandato si sale elegido?, ¿apostaría por el incremento o la conservación de ese patrimonio?

Nuestra candidatura parte de la base de que nuestra pieza fundamental es el hermano. En cuanto al patrimonio hay que reconocer que se ha hecho un trabajo muy bueno y hay que seguir por esa línea. Quizás haya que conservar el patrimonio que tenemos y concienciarnos en concluir el tercer manto de salida de la Virgen y la corona de 1919. Ambas piezas queremos que estén listas para el cincuenta aniversario de la Coronación Pontificia en 2034 con la aprobación de los hermanos. En nuestras propuestas se incluyen, si los hermanos así lo quieren, la restauración de los pasos procesionales, del Cristo y de la Virgen, restaurar el manto de los dragones y pasarlo a un nuevo terciopelo y también poner una mirada especial al Corpus Chico y al enriquecimiento de los pasos.

Quizás la medida más comentada por innovadora, aunque ya conocida en otros lugares, es la idea de la Ventana de la Esperanza. Si la candidatura es elegida, ¿se pueden hablar de plazos para instaurarla?

Esta idea parte de una parte del pregón de José Antonio Rodríguez Benítez. Yo soy familiar político de él y conocí bien su etapa durante la enfermedad. Cuando le diagnosticaron el problema en las glándulas salivales fue a rezar al Taller de Pedro Manzano porque el Cristo se encontraba allí en restauración y tuvo que sentarse en la acera. Por ello, queremos proponer la creación en la puerta de la capilla de una ventana a través de la que todo el mundo pueda ver en cualquier momento la cara de la Virgen. A esto le llamo yo las urgencias espirituales.

Por otro lado, esto nos ayudaría a reforzar la idea de la universalidad que ha alcanzado la Virgen de la Esperanza. Aclarar que no se tienen plazos, que se están haciendo ya estudios de viabilidad para analizar esta posibilidad y los plazos dependerán de poder garantizar la seguridad en todo momento de la Virgen. Previsiblemente habría que hacer algunas adaptaciones menores en la Capilla para poder tener esto a disposición por lo que por ahora no se puede hablar de fecha exacta porque el objetivo es hacer las cosas bien aunque cueste más tiempo.

Una de las medidas más comentadas es la supresión del pago de la papeleta de sitio, ¿considera usted que la cuota es demasiado elevada? ¿cómo va a paliar esa pérdida de ingresos?

Actualmente el hermano de la Esperanza de Triana es el que está cargado con un gravamen mayor de la Semana Santa de Sevilla con mucha diferencia respecto al segundo y eso lo quiero solucionar. No podemos ser una hermandad grande a costa del sacrificio de los hermanos. Esto se traduce en un gran número de bajas de hermanos porque no pueden pagar sus cuotas. Ya nos encargaremos de buscar alternativas para paliar la ausencia de ese ingreso y de hecho, hay proyectos contemplados para ello como festivales para caridad o habilitar la tienda online de la hermandad. El primer año que quitas el coste de la papeleta de sitio, se recauda incluso más porque cuanto menos le pidas al hermano, más te va a dar.

En la protección al hermano juega un papel importante la caridad. Háblanos del proyecto Soleá dame la mano y el Centro de Apoyo Infantil.

Queremos una hermandad más caritativa, por medio de nuevas medidas propuestas para ampliar la labor del centro de apoyo infantil, materializar la misión de la Esperanza y los dos nuevos proyectos: Esperanza en el Empleo y Soleá, dame la mano. Miramos hacia una visión universal, estamos viendo que la devoción de la Virgen escapa de Triana, de Sevilla y hasta de nuestras fronteras, y la hermandad no debe estar alejada de esto. Queremos reforzar el Centro de Apoyo Infantil ya que han aparecido muchas más patologías asociadas al TDAH que actualmente no se tratan como la dependencia a pantallas.

El proyecto Soleá, dame la mano es una apuesta importante para que el hermano que no pueda acercarse a la hermandad, se sienta acompañado por la misma. Estos proyectos están enfocados para Triana y para el Polígono Sur y siempre contando con los párrocos. Otro de los proyectos es Esperanza en el empleo y para ello desde la hermandad se pondría en contacto con empresarios hermanos de la hermandad para que pudieran ofrecer un empleo a los hermanos que no lo tuviesen. La caridad buena son las horas de trabajo que tendrán que hacer los voluntarios y estoy seguro que la Esperanza de Triana tendrá el mejor equipo de voluntarios de Sevilla.

Ustedes hablan constantemente de materializar, no de continuar, la Misión de la Esperanza, ¿se han hecho actualmente obras de caridad destinadas a estas zonas?

Para Feliciano Fernández la Misión siempre será una prioridad y la hermandad debe permanecer allí, de la semilla que hay que regar tras la marcha de la Virgen. La hermandad ha puesto en marcha muchas actuaciones pero hay que seguir cuidando esta labor tan importante. Estos proyectos están consensuados con los párrocos, incluyendo a la Parroquia de la Oliva, que son los que conocen más que nadie el entorno en el que nos movemos. Nosotros estamos en contacto con los párrocos de las tres parroquias y queremos incluso que un miembro de la Junta de Gobierno esté en el consejo pastoral de cada parroquia, porque somos parte del Polígono Sur.

A propósito de la Madrugá, ¿afronta la Hermandad problemas con el incremento de nazarenos? ¿Deberá la Hermandad limitarlos?

Para empezar la limitación de nazarenos no será impuesto por nosotros. Esto es algo debe venir impuesto desde la autoridad eclesiástica o por otro órgano competente. Que haya más hermanos que quieran hacer estación de penitencia es una bendición porque en las reglas pone que es una obligación hacer estación de penitencia. Mientras tanto, debemos hacer lo más cómoda posible la estación de penitencia. Para ello necesitamos sentarnos los hermanos mayores de la Madrugá y tomar medidas que faciliten la noche.

¿Cree que los hermanos mayores deberían dejar a un lado el orden de antigüedad para proponer soluciones?

Hay muchos días que lo han hecho y ya no se habla de antigüedad. Olvidarnos de ese concepto romántico en favor de nuestros derechos e intereses es una decisión que debemos tomar entre todos.

Uno de los aspectos más criticados y que ustedes llevan en el proyecto es la mejora del repertorio musical, ¿qué proponen ustedes para ello?

Yo soy un candidato que no sé de todo y en el aspecto musical soy un alumno de párvulo. Es cierto que este aspecto es una de las cosas que más llama la atención, sin ir más lejos en la reciente procesión del Corpus. Al igual que en la patrimonio y en otros aspectos, debemos contar con personas que sean bien conocedoras del panorama musical y apuesten por combinar las marchas propias con otras para hacer un repertorio personal y con calidad. Y por supuesto con un repertorio diferente para la procesión del Santísimo. Como en los otros aspectos, mi junta de gobierno y yo nos tenemos que dejar asesorar por gente que de verdad conozca este tema, que ya tenemos algunos pensados.

Hablando del Corpus de Triana, la Esperanza de Triana es quien ayuda a la Parroquia de Santa Ana en organizarlo. ¿Qué propone la candidatura de Feliciano Fernández?

Da la casualidad que 2028 se celebra el 50 aniversario de la primera organización del Corpus Chico por parte de la Esperanza de Triana. Ese debe ser un buen punto de partida para recuperar el esplendor de antaño. Yo recuerdo ver altares, balcones y fachadas por todas las calles y la hermandad se tiene que involucrar con ello. Debemos cuidar las vísperas del Corpus, crear un ambiente de fiesta e incentivar a los vecinos o dotar de seguridad los altares. El Corpus no debemos dejarlo al lado porque nuestro primer titular es el Santísimo Sacramento y debemos invitar a todos los estamentos de Triana.

Hay muchos hermanos que demandan mayor atención al Cristo de las Tres Caídas, ¿qué proponen hacer para conseguirlo?

El culto del Cristo debe ser el segundo más importante después del Santísimo. En primer lugar, una cuestión que no debería ser necesario decir es que se convocará un cabildo general para incluir en las reglas el besamanos de cuaresma que comienza el miércoles de ceniza para que siempre se haga. Esta medida ha sido muy bien recibida por los hermanos como una asignatura pendiente que era de justicia hacer.

También tenemos que cumplir nuestras reglas, que marcan que debe hacerse un besapié todos los viernes del año, por lo que queremos recuperarlo. Seguidamente, creemos que, con el enriquecimiento de la capilla de los Marineros, ahora le toca al Cristo. Tenemos que finalizar su altar con el dorado. Igualmente, queremos hacer un camarín que esté a la altura del nuevo de la Virgen que acabamos de estrenar. Esto, además de restaurar su paso procesional, que es muy necesario y lleva años pendiente, son nuestras medidas principales. Y además, queremos que cualquier hermano pueda participar en un culto tan importante como es el Via Crucis, sin limitar el acompañamiento al Cristo.

Existen varias efemérides que se celebrarán en el próximo año, ¿cómo pretendéis celebrar estos actos?

El primer aniversario que tendremos será el centenario del primer besamanos de la Esperanza en San Jacinto. Ya hemos puesto en conocimiento del párroco de San Jacinto que nos gustaría celebrar esta efeméride con una serie de actos que culminen con el besamanos a la Virgen en San Jacinto. Tenemos mucha ilusión por revivir este acontecimiento, será histórico. Después celebraremos el 50 aniversario de la organización del Corpus Chico por parte de nuestra hermandad. Queremos invitar a colegios de nuestro barrio y a jóvenes a participar en la procesión, fomentar las vísperas y los altares. También queremos enriquecer las andas procesionales, que son necesarias. Celebraremos también el 50 aniversario de la fundación de Tres Caídas y de la cuadrilla de hermanos y costaleros. Preparamos una serie de actos como conciertos en lugares emblemáticos, la emisión de un documental etc. Para eso queda más tiempo, por lo que conforme se acerque la fecha concretaremos mejor. Tenemos muchas ideas pensadas.

¿Qué tiene que hacer la Hermandad para ser más cercana y hacer más partícipe al hermano?

Hacer sentir al hermano a gusto en su Hermandad, que pueda venir contento a misa o a una convivencia y que no se le mire mal. Son cosas muy fáciles en el día a día. En el aspecto de los cultos, establecer horarios de acceso para los hermanos a los besamanos para evitarles unas colas largas. Habilitaremos turnos para los besamanos de la Virgen y del Cristo así como para velar los besapiés de cada viernes del Señor y de las visitas de los camarines. Queremos una hermandad llena de jóvenes, que vengan alegres a su hermandad, con unas normas consensuadas para los acólitos, con programas también de formación y con el objetivo principal de que vivan su hermandad y trabajen a gusto por ella. En el aspecto de la estación de penitencia, queremos hacer formaciones, no solo a los hermanos que salen, sino también a los diputados para que el trato sea más humano. Se van a estudiar nuevos puntos de avituallamiento y para revestirse los hermanos que vienen de fuera. Esto último nos lo han pedido muchos hermanos desde el buzón de la Esperanza y me parece bastante acertado asumirlo.