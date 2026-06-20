Guillermo Revuelta, candidato a las elecciones de la Esperanza de Triana: "La hermandad es transparente, pero articularemos medidas para que sea más evidente"

Apostar por la continuidad. Esta es la idea clave de Guillermo Revuelta, una de las dos personas que optará al cargo de hermano mayor en la Esperanza de Triana. Son días de llamar a los hermanos, sentarse con ellos y anunciar propuestas tan numerosas como diversas. La corporación de la calle Pureza celebrará elecciones el próximo 30 de junio con dos candidatos en liza. La etapa de Sergio Sopeña llega a su fin tras dos mandatos ocupando la vara dorada. Revuelta sabe de gestión en el seno de la hermandad. Ha ocupado el cargo de teniente de hermano mayor en los últimos años siendo la mano derecha de Sopeña al frente de la cofradía. Orgulloso de la actual gestión, aunque confiesa que no quiere caer en el inconformismo.

El crecimiento del patrimonio artístico o la Misión de la Esperanza en el Polígono Sur han sido los hitos que han marcado, en líneas generales, los años de Sergio Sopeña que ya se despide del cargo. "Seguiremos trabajando en la misma línea", sostiene Guillermo Revuelta, en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía. Busca mantener aquello que, a su juicio, funciona para "dar a la hermandad la continuidad que necesita". Más hermandad, más esperanza. Este es el lema con el que se presenta a las elecciones. A priori, una declaración de intenciones. Desea que la corporación esté abierta y pendiente de sus hermanos. Es algo que aquellos disconformes con la Junta de Gobierno saliente han reclamado en los últimos años. Evitar restringir el número de nazarenos de La Madrugá, crear una unidad de salud mental y renovar todos los cargos de confianza son algunas de las ideas que recoge su programa.

PREGUNTA. Se comenta la excelencia que ha alcanzado la Esperanza de Triana a todos los niveles, pero cabe preguntarse si esa excelencia se mantiene también de puertas para adentro. El hecho de que se haya presentado una candidatura alternativa a la continuidad, ¿responde a algún tipo de inquietud entre hermanos que puedan sentirse desatendidos?

RESPUESTA. He intentado saber cuál es el motivo. Pensaba que la hermandad estaba en un momento culmen y que no iba a haber esa oposición. Me decían que la corporación está muy bien en todo como cultos o patrimonio, pero que carece de vida de hermandad. Comentaban que quizás esta Junta la había abandonado. Siempre lo he repetido: nosotros no hemos dejado la vida de hermandad. Está abierta y tiene cabida todo el mundo. Nosotros hemos abierto las puertas siempre a todos, otra cosa es que los hermanos no hayan venido, eso es diferente. Lo único que puedo prometer es que vamos a trabajar para mejorar, en la medida de lo posible, la convivencia para que se sientan en su casa. Es uno de los objetivos básicos en nuestro programa.

P. A colación de esto último, muchos hermanos comentan que no hay cierta transparencia a la hora de aprobar decisiones de calado que, incluso, no pasan por el cabildo de hermanos. ¿Cómo valoran esto? ¿Desarrollarán mecanismos para lograr una mayor rendición de cuentas?

R. No estoy de acuerdo, la hermandad es supertransparente. Las cuentas se exponen a los hermanos durante los 15 días anteriores al cabildo de cuentas. En caso de que salgamos elegidos, vamos a articular medidas y actuaciones encaminadas a que esa transparencia sea más evidente o darle más facilidades a los hermanos para que puedan revisar las cuentas, preguntar y solicitar información.

"Vamos a articular medidas y actuaciones encaminadas a que la transparencia sea más evidente"

P. Pasando a la estación de penitencia. En la última década se ha incrementado considerablemente el número de nazarenos pasando de 1.800 a 3.000. ¿Cómo lo interpreta usted?

R. Es una preocupación que existe en el seno de las hermandades. Lo que sí digo, y no me canso de repetirlo, es que esta Junta de Gobierno -en caso de salir elegida- no va a impedir que ningún hermano de la Esperanza de Triana haga su estación de penitencia. No lo vamos a impedir voluntariamente. Tomaremos otras medidas. Si hay que ampliar el recorrido, se ampliará. Si hay que compactarnos, nos compactaremos. Si esa medida pasa por proponer, buscar y solicitar el cambio de orden en carrera oficial, pues tendremos que hacerlo, obviamente, en colaboración con todas las hermandades de La Madrugá. Lo haremos antes de impedir que un hermano haga la estación de penitencia.

P. Usted recoge en su programa que van a intentar que todos los hermanos salgan del interior de la capilla de Los Marineros. ¿Qué idea tienen en mente?

R. Anteriormente, no lo veía la verdad. Pero en estos años la capilla ha ganado espacio con las obras, lo que nos va a permitir incorporar más tramos de nazarenos dentro de la capilla en la salida. Esto hará posible que el resto de tramos que forman fuera puedan incorporarse por la calle Betis a la capilla y ver previamente a los titulares antes de empezar la estación de penitencia. Esto es una propuesta arriesgada que hay que trabajar. Nos comprometemos a llevarla a cabo en la medida de lo posible.

"Esta Junta de Gobierno en caso de salir elegida no va a impedir que ningún hermano de la Esperanza de Triana haga su estación de penitencia"

P. ¿Renovará los cargos de confianza?

R. Tenemos actualmente los mejores cargos de confianza: camareras, vestidores, comisión artística y capataces. Nosotros vamos a depositar nuestra confianza en ellos. Si confían en nosotros, seguro que podremos seguir trabajando y caminando juntos. Eso es una cosa de dos.

P. ¿Y en el apartado musical?

R. Tenemos una comisión artística para todas las cuestiones del patrimonio material y lo está haciendo de maravilla. Pero queremos ir un paso más allá. Planteamos crear una comisión musical que nos aconseje el tipo de marchas a interpretar por las bandas. Actualmente, hay un fiscal de paso al que se le encomienda a la elección de las piezas y no todo el mundo sabe de música. Entonces, esa comisión va a estar para asesorar y velar para que haya una línea razonable en el repertorio, que no metamos ninguna marcha que no pegue. El patrimonio musical de la Esperanza de Triana ha crecido en estos últimos años una barbaridad.

P. ¿Se va a seguir depositando la confianza en la Banda de Música de Las Cigarreras detrás del paso de palio?

R. Sí, se continuará con ellos en la misma línea que estamos ahora.

P. Los costaleros de la hermandad también han expresado notablemente sus reivindicaciones en los últimos meses. ¿Qué mensaje transmitiría a las cuadrillas?

R. No voy a derogar las normas de costaleros. Creo que todo colectivo debe de estar regulado mediante unas directrices. Eso no quiere decir que no esté abierto a modificar algunos puntos de la norma. En cambio, hay uno que en principio no estamos abiertos a cambiar: la edad de retirada de los costaleros. Existen muchos aspirantes deseando entrar en la cuadrilla de costaleros y hay que darles paso.

"No voy a derogar las normas de costaleros. Creo que todo colectivo debe de estar regulado mediante unas directrices"

P. Hemos hablado de la excelencia del patrimonio de la Esperanza de Triana. ¿Cuáles son los proyectos en los que trabajarían si salen elegidos?

R. Tenemos dos líneas claras de trabajo. La primera terminar lo que la actual Junta ha comenzado y no concluirá antes del 30 de junio. Por ejemplo, el retablo y camarín del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. El retablo le puede quedar un año todavía y el camarín bastante más. Queremos que sea igual que el de la Virgen a nivel decorativo, histórico y de seguridad. Como proyectos nuevos, planteamos intervenir el paso de misterio con una remodelación integral. Igualmente, actuaremos sobre las figuras secundarias.

Además, hay un proyecto que, desde luego, queremos continuar porque ya ha empezado. Se trata de la realización del tercer manto de salida de Nuestra Señora de la Esperanza. Es un proyecto de hermandad que la actual Junta de Gobierno ha comenzado con el diseño del mismo. Si Dios quiere, la siguiente Junta que llegue tendrá que terminarlo para que se pueda estrenar en la conmemoración del 50 aniversario de la Coronación de Nuestra Señora de la Esperanza.

P. En el apartado más social, un aspecto bastante interesante es la puesta en marcha de un centro de salud mental para menores. Exactamente, ¿en qué va a consistir esto?

R. La salud mental es un tema que hoy en día preocupa. Preocupa a toda la sociedad y, por supuesto, a esta hermandad también. Nosotros tenemos, el Centro de Apoyo Infantil desde hace ya muchos años funcionando. Ha alcanzado un nivel de excelencia total porque los terapeutas que trabajan tienen mucha experiencia. Pero queremos ir un poquito más allá. Proponemos crear, dentro del Centro de Apoyo Infantil, una unidad específica para la atención de problemas derivados del acoso escolar centrado en niños y adolescentes.

En cambio, nos salió la oportunidad de poner en marcha también una unidad de salud mental propia donde trabajarán especialistas con el fin de atender a aquellos hermanos que no tengan recursos para disponer de una asistencia privada. Cada día se dan más este tipo de problemas como depresiones y ansiedad. Gente que no sabe qué le pasa realmente. Queremos ayudarles y hacerlo desde el ámbito de la caridad de la hermandad.

"Proponemos crear en el Centro de Apoyo Infantil una unidad específica para la atención de problemas derivados del acoso escolar"

P. En el año 2027, se va a cumplir el centenario del primer besamanos de la Esperanza de Triana. ¿Cómo celebrará su Junta de Gobierno, si resulta elegida, esta efeméride?

R. La idea es crear una comisión que trabaje en el desarrollo de un programa de actos culturales y formativos. Obviamente, nuestra idea es culminarlo con un besamanos extraordinario en el templo de San Jacinto. No puedo adelantar fechas, porque habrá que trabajarlo con la parroquia, pero esa es la idea.

P. Esto conllevará un traslado extraordinario de la imagen, ¿verdad?

R. Sí, claro. Pero será un traslado moderado en andas y directo de la capilla de Los Marineros a San Jacinto.

P. ¿Por qué deberían los hermanos apostar por su candidatura en las elecciones del 30 de junio?

R. Podemos asegurar que seguiremos trabajando en la misma línea que viene haciéndolo la actual Junta de Gobierno. Tenemos una mezcla de experiencia y gente nueva que se incorpora con fuerza que le pueden dar a la hermandad la continuidad que necesita. Esto no quiere decir que seamos inmovilistas, por tanto, intervendremos sobre aquello que se pueda mejorar.