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SEMANA SANTA

El hermano mayor de San Pablo deja el cargo por motivos de salud: la corporación nombra al actual teniente como sustituto

José Antonio Gómez llevaba en el cargo de hermano mayor desde junio de 2024 cuando fue elegido tras las elecciones celebradas en el seno de la corporación representando la lista continuista del anterior equipo de gobierno

José Antonio Gómez, hermano mayor de San Pablo.

José Antonio Gómez, hermano mayor de San Pablo. / JOSÉ CAMPAÑA - HERMANDAD DE SAN PABLO

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Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

El hermano mayor de San Pablo ha dimitido esta mañana. Según ha anunciado la corporación en un comunicado este lunes, el hasta ahora máximo dirigente de la cofradía, José Antonio Gómez López, ha renunciado a su cargo alegando motivos de salud que le impiden desempeñar estas funciones con normalidad.

La Junta de Gobierno sostiene que recibe esta decisión "con pesar", al tiempo que expresan su agradecimiento "por su entrega, dedicación y años de servicio, así como por el trabajo realizado al frente de la misma durante su etapa como hermano mayor". Desde el máximo órgano ejecutivo de la cofradía han solicitado a sus hermanos elevar oraciones por José Antonio Gómez López "deseándole una pronta recuperación y poniéndolo bajo la protección" de los titulares, Jesús Cautivo y Rescatado y la Virgen del Rosario.

Gómez llevaba en el cargo de hermano mayor desde junio de 2024 cuando fue elegido tras las elecciones celebradas en el seno de la corporación. En esta cita, concurrieron dos candidaturas: la del propio José Antonio Gómez y una segunda encabezada por Antonio Carmona. El primero se impuso al segundo por una diferencia de 138 votos representando la lista continuista. Anteriormente, ocupaba el cargo de fiscal en la junta de gobierno de José Luis Pérez, que acabó hace dos años su segundo mandato.

Jesús Campos Marino: nueva cabeza visible de la corporación

Según ha informado la Junta de Gobierno, en estos días han iniciado los trámites oportunos "para dar cumplimiento a lo establecido en nuestras Reglas" y comunicar dicha renuncia a la autoridad eclesiástica competente. Del mismo modo, las funciones de hermano mayor serán asumidas por el actual teniente -el número dos de la corporación-, Jesús Campos Marino.

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La Hermandad de San Pablo insiste en garantizar "la normalidad en la vida y gobierno" de la corporación. La Junta de Gobierno ha querido reafirmar de esta manera "su compromiso de seguir trabajando por el bien de la Hermandad, con responsabilidad, serenidad y espíritu de servicio".

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