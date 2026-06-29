José Roda Peña gana las elecciones al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla
El Consejo tiene un nuevo presidente tras las elecciones en las que han votado los 126 hermanos mayores llamados a votar
La sede del Consejo de Hermandades y Cofradías albergó la noche decisiva para los cuatro próximos años de la gestión de la máxima institución cofrade. Una asamblea que ha durado algo más de una hora y que se ha saldado con la victoria de José Roda Peña con ochenta y un votos a favor frente a los cuarenta votos de Carlos López Bravo. Las elecciones se han saldado con cinco votos en blanco y uno nulo.
Por tanto, los hermanos mayores apuestan por una junta de continuidad del trabajo desempeñado por Francisco Vélez durante los cuatro años anteriores. El juego presidente del Consejo tendrá que hacer frente a los debates que deja la actual Junta Superior como la regulación de nazarenos o la modificación de las jornadas y de la Carrera Oficial.
Roda Peña se ha mostrado satisfecho por alzarse con la victoria en estos comicios: "ahora queda trabajar por las hermandades y la iglesia de Sevilla. De todas formas, no se empieza desde cero y se le da continuidad a un trabajo ya realizado, basándose mi proyecto en el consenso y la escucha", señaló.
Los nombres de Roda Peña
La nueva Junta del Consejo queda de esta forma:
- Vicepresidente: José Carretero
- Secretario: José Francisco Haldón
- Tesorero: Eduardo Carrera
Delegados de penitencia
- Viernes de Dolores y Sábado de Pasión: Hugo Gentil
- Domingo de Ramos: Marco Talavera
- Lunes Santo: José María Carnero
- Martes Santo: Juan Manuel Román
- Miércoles Santo: Joaquín Ruiz-Franco
- Jueves Santo: José Antonio Oliert
- Madrugá: José Antonio Moncayo
- Viernes Santo: José María Ruiz
- Sábado Santo y Domingo de Resurrección: Ernesto Martín
Delegados de Glorias
- Esperanza García Perea
- Manuel García Preciados
- José Manuel García Urbano
- Manuel Martín Fajardo
- María del Pilar Torras
- Juan Antonio Martínez (hermandades del Rocío)
Hermandades Sacramentales
- Amparo Rodríguez Babío
- Juan Manuel Delgado
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