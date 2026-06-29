José Roda Peña gana las elecciones al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla

La sede del Consejo de Hermandades y Cofradías albergó la noche decisiva para los cuatro próximos años de la gestión de la máxima institución cofrade. Una asamblea que ha durado algo más de una hora y que se ha saldado con la victoria de José Roda Peña con ochenta y un votos a favor frente a los cuarenta votos de Carlos López Bravo. Las elecciones se han saldado con cinco votos en blanco y uno nulo.

Por tanto, los hermanos mayores apuestan por una junta de continuidad del trabajo desempeñado por Francisco Vélez durante los cuatro años anteriores. El juego presidente del Consejo tendrá que hacer frente a los debates que deja la actual Junta Superior como la regulación de nazarenos o la modificación de las jornadas y de la Carrera Oficial.

Roda Peña se ha mostrado satisfecho por alzarse con la victoria en estos comicios: "ahora queda trabajar por las hermandades y la iglesia de Sevilla. De todas formas, no se empieza desde cero y se le da continuidad a un trabajo ya realizado, basándose mi proyecto en el consenso y la escucha", señaló.

La sede estaba llena esperando los resultados. / P.G.T.

Los nombres de Roda Peña

La nueva Junta del Consejo queda de esta forma:

Vicepresidente: José Carretero

Secretario: José Francisco Haldón

Tesorero: Eduardo Carrera

Delegados de penitencia

Viernes de Dolores y Sábado de Pasión: Hugo Gentil

Domingo de Ramos: Marco Talavera

Lunes Santo: José María Carnero

Martes Santo: Juan Manuel Román

Miércoles Santo: Joaquín Ruiz-Franco

Jueves Santo: José Antonio Oliert

Madrugá: José Antonio Moncayo

Viernes Santo: José María Ruiz

Sábado Santo y Domingo de Resurrección: Ernesto Martín

Delegados de Glorias

Esperanza García Perea

Manuel García Preciados

José Manuel García Urbano

Manuel Martín Fajardo

María del Pilar Torras

Juan Antonio Martínez (hermandades del Rocío)

Hermandades Sacramentales