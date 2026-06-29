Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Roda Peña gana las elecciones al ConsejoImputan al recién dimitido interventor general de la Junta de Andalucía en el caso Leire DíezLa Hermandad Matriz cambia la regulación del Rocío: así afecta a las hermandades dentro y fuera de EspañaUna vecina de Guillena de 34 años, entre las víctimas mortales del terremoto de VenezuelaLa colisión entre un coche y un autobús de Tussam deja varios heridos leves en NerviónSevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva en alerta por calor el martes y miércoles mientras Rubén del Campo (Aemet) avisa sobre el viernesEscuredo marca distancias con Zapatero por las joyas: "El rey de Arabia Saudita me regaló un reloj Rolex de oro con diamantes que rechacé"Sevilla Este estrenará un nuevo corredor verde y pabellón deportivo antes de 2027Juanma Moreno afronta su investidura en el Parlamento de AndalucíaEste pueblo del Aljarafe acaba de abrir sus dos parques de agua gratuitos
instagramlinkedin

José Roda Peña gana las elecciones al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla

El Consejo tiene un nuevo presidente tras las elecciones en las que han votado los 126 hermanos mayores llamados a votar

VÍDEO | Primeras declaraciones de José Roda Peña como Presidente del Consejo

VÍDEO | Primeras declaraciones de José Roda Peña como Presidente del Consejo

Pablo García Torrejón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo García Torrejón

Pablo García Torrejón

Sevilla

La sede del Consejo de Hermandades y Cofradías albergó la noche decisiva para los cuatro próximos años de la gestión de la máxima institución cofrade. Una asamblea que ha durado algo más de una hora y que se ha saldado con la victoria de José Roda Peña con ochenta y un votos a favor frente a los cuarenta votos de Carlos López Bravo. Las elecciones se han saldado con cinco votos en blanco y uno nulo.

Por tanto, los hermanos mayores apuestan por una junta de continuidad del trabajo desempeñado por Francisco Vélez durante los cuatro años anteriores. El juego presidente del Consejo tendrá que hacer frente a los debates que deja la actual Junta Superior como la regulación de nazarenos o la modificación de las jornadas y de la Carrera Oficial.

Roda Peña se ha mostrado satisfecho por alzarse con la victoria en estos comicios: "ahora queda trabajar por las hermandades y la iglesia de Sevilla. De todas formas, no se empieza desde cero y se le da continuidad a un trabajo ya realizado, basándose mi proyecto en el consenso y la escucha", señaló.

La sala estaba llena esperando los resultados.

La sede estaba llena esperando los resultados. / P.G.T.

Los nombres de Roda Peña

La nueva Junta del Consejo queda de esta forma:

  • Vicepresidente: José Carretero
  • Secretario: José Francisco Haldón
  • Tesorero: Eduardo Carrera

Delegados de penitencia

  • Viernes de Dolores y Sábado de Pasión: Hugo Gentil
  • Domingo de Ramos: Marco Talavera
  • Lunes Santo: José María Carnero
  • Martes Santo: Juan Manuel Román
  • Miércoles Santo: Joaquín Ruiz-Franco
  • Jueves Santo: José Antonio Oliert
  • Madrugá: José Antonio Moncayo
  • Viernes Santo: José María Ruiz
  • Sábado Santo y Domingo de Resurrección: Ernesto Martín

Delegados de Glorias

  • Esperanza García Perea
  • Manuel García Preciados
  • José Manuel García Urbano
  • Manuel Martín Fajardo
  • María del Pilar Torras
  • Juan Antonio Martínez (hermandades del Rocío)

Noticias relacionadas y más

Hermandades Sacramentales

  • Amparo Rodríguez Babío
  • Juan Manuel Delgado

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents