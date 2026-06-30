Feliciano Fernández lleva al Altozano su lema de campaña: "La Esperanza de todos"
La carrera por el hermano mayor de la Esperanza de Triana llega a su noche decisiva
La plaza del Altozano, corazón simbólico de Triana y puerta a la Esperanza, ha amanecido este martes con una lona que ha pasado inadvertida para vecinos y turistas: "La Esperanza de todos". La imagen, impulsada por Feliciano Fernández como lema de su candidatura en el marco de las elecciones a hermano mayor de la Hermandad, resume una idea de fondo: que la corporación sólo se entiende en colectivo.
Los hermanos están llamados a decidir el rumbo de los próximos años en un cabildo electoral que se celebra este martes en la Capilla de los Marineros. El lema busca recordar que la Esperanza de Triana no pertenece a una candidatura ni a los bandos, sino que nace de una sensibilidad común compartida por la corporación.
Cardiólogo de profesión y cofrade de vocación, Feliciano Fernández se medirá esta noche a Guillermo Revuleta, actual teniente de hermano mayor y mano derecha de Sopeña durante los últimos años al frente de la cofradía. Fernández se muestra orgulloso de la gestión desarrollada hasta ahora, aunque asegura que no quiere caer en el conformismo.
La propuesta de Fernández llega en la recta final de una cita electoral que marcará el futuro inmediato de la corporación trianera. La Hermandad de la Esperanza de Triana afronta así una jornada clave en la que los hermanos tendrán la última palabra sobre el modelo de gestión y el rumbo de los próximos años.
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